STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt dürften die Anleger am Dienstag einen Gang hinunterschalten. Nach dem neuen Rekordhoch am Vortag sei mit einer Verschnaufpause zu rechnen, heisst es am Markt. Nachdem es in einigen Städten Chinas wieder zu Lockdown-Massnahen gekommen ist, sorgten sich die Anleger wieder stärker um die Ausbreitung der Deltavariante des Coronavirus. - SMI vorbörslich: +0,22% auf 12'197,79 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,28% auf 34'838 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,06% auf 14'681 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,56% auf 27'626 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco-Zukauf von Akka erhöht Leverage-Niveau nur vorübergehend (Moody's) - Novartis plant neue Phase-3-Studie mit intrathekalem OAV-101 bei SMA vorbörsliche Indikation +0,9% - Roche: FDA gewährt Priority Review für Tecentriq bei bestimmtem Lungenkrebs - Galenica H1: Umsatz 1,86 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 1,77 Mrd) Adjustierter EBIT 101,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 88,7 Mio) Adjustierter Reingewinn 82,5 Mio Fr. (AWP Konsens: 71,0 Mio) Bedeutung der Apotheken stieg im Zuge von Covid-19 nochmals an 2021: neu Umsatzwachstum von 5-8% erwartet neu adjustierter EBIT +10-14% erwartet vorbörsliche Indikation +3,2% - Oerlikon H1: Bestellungseingang 1'289 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'267 Mio) Umsatz 1'196 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1'162 Mio) operativer EBITDA 202 Mio Fr. (AWP-Konsens: 177 Mio) Konzernergebnis +72 Mio Fr. (VJ -32 Mio) Bestellungseingang steigt über alle Regionen Erholung bei Surface Solutions, höhere Nachfrage Polymer Proces. CEO: Keine Lieferprobleme wegen Materialengpässen Können höhere Rohmaterialpreise weitergeben Treiber für höhere Umsatzprognose ist gute Marktnachfrage Erholung im H1 von beiden Divisionen getragen Polymer Processing reduziert Abhängigkeit von Filament-Bereich Bin zuversichtlich für weiteren Jahresverlauf 2021: Bisherige Prognosen werden erhöht Umsatz rund 2,65 Mrd Fr. erwartet - EBITDA-Marge rund 16,5% vorbörsliche Indikation +4,4% - Dufry verlängert seine Duty-Free-Konzession in Santiago um zehn Jahre - LUKB, GKB und SGKB beteiligen sich an Proptech Emonitor - Leonteq baut Angebot an Krypto-Produkten stark aus - Ägyptische Orascom-Tochter erhält Entschädigungsforderung über 33,9 Mio USD - Relief erhält U.S. FDA Orphan Drug Designation für RLF-100 bei Sarkoidose - Tecan schliesst Paramit-Übernahme ab - TX Group: Silvana Guanziroli wechselt von 20 Minuten zur Swica - Varia US Properties vom Ende des Zwangsräumungs-Moratoriums wenig betroffen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: JP: MNI JAPAN JULY TOKYO CORE CPI +0.1% Y/Y; JUNE 0.0% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - keine Meldungen PRESSE DIENSTAG - keine Meldungen ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Oerlikon: Conf. Call Ergebnis H1 (10.30 Uhr) - Galenica: Conf. Call Ergebnis H1 (14.00 Uhr) Mittwoch: - GAM: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - LM Group: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Valiant: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Donnerstag: - Swisscom: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Addex: Ergebnis H1 (Conf. Call 16.00 Uhr) - VAT: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Vifor: Ergebnis H1 - Glencore: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Juli) (09.00 Uhr) - BFS: Touristische Beherbergungen Juni/H1 2021 (Mittwoch) - KOF Konjunkturumfragen Juli (mit MK online) (Mittwoch) Ausland: - EZ: Erzeugerpreise 06/21 (11.00 Uhr) - US: Auftragseingang Industrie 06/21 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 06/21 (endgültig) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.08.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0753 - USD/CHF: 0,9053 - Conf-Future: +24 BP auf 170,67% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,382% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,45% auf 12'171 Punkte - SLI (Montag): +0,57% auf 1'973 Punkte - SPI (Montag): +0,44% auf 15'648 Punkte - Dax (Montag): +0,16% auf 15'569 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,95% auf 6'676 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)