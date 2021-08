STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt zeichnen sich für den Donnerstag aufgrund vorbörslicher Indikatoren keine stärkeren Kursveränderungen ab. "Der Markt befindeT sich nur knapp unter seinem Rekordhoch. Die Luft ist sehr dünn und für weitere Kusgewinne fehlen zurzeit die Impulse", sagtE ein Händler. Vor den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag und am Freitag dürfte sich der SMI weiterhin um die Marke von 12'200 Punkten bewegen.

- SMI vorbörslich: +0,13% auf 12'195,04 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,92% auf 34'793 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,13% auf 14'781 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,48% auf 27'718 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom H1: Umsatz 5583 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5552 Mio) EBITDA 2317 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2225 Mio) Reingewinn 1046 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1007 Mio) Kosteneinsparungen von 67 Mio Fr. - auf Kurs für Ziel 2021 Einmalertrag aus Anpassung der Vorsorgeverpflichtung von 60 Mio Abbau von 155 Vollzeitstellen in der Schweiz 2021: EBITDA-Ziel erhöht auf 4,4-4,5 Mrd Fr. (bisher 4,3-4,4 Mrd) Umssatzziel von 11,3 Mrd Fr. bestätigt Investitionsziele 2,2 bis 2,3 Mrd Fr. bestätigt Unverändertes Dividendenziel von 22 Franken pro Aktie vorbörsliche Indikation +1,7% - Adecco übernimmt französische BPI Group prüft Optionen zum Ausstieg aus US Legal Solutions Geschäft LHH soll Marke für gesamte Talent-Solutions-Aktivitäten werden Massnahmen sollen Marge um rund 30 Basispunkte verbessern Transaktionen führen zu Netto-Cash-Effekt von 50 Mio EUR Übernommene Firma BPI mit Jahresumsatz von rund 40 Mio EUR - Richemont: Jasmine Whitbread und Patrick Thomas sollen in VR gewählt werden Gary Sage tritt nicht mehr zur Wiederwahl an Jan Rupert, Ruggero Magnoni werden an GV 2022 nicht mehr antreten - Temenos gewinnt australische Digitalbank Alex als Kunden - Zurich übernimmt in Italien Finanzberaternetzwerk von Deutsche Bank - Addex Q2: Liquide Mittel 18,1 Mio Fr. (Ende Q1: 25,2 Mio) Reinergebnis -4,7 Mio Fr. (Q1 -2,6 Mio) - Klingelnberg erleidet Unwetterschäden in Höhe von 55 bis 65 Mio EUR rund 15 Mio EUR davon durch Versicherung gedeckt Prognostizierter Gewinn im Jahr 20212/22 nicht mehr erreichbar Auftragseingang weiterhin positiv Hauptaktionär stellt 10 Mio EUR z. Liquiditäts-Sicherung bereit - Obseva Q2: Nettoergebnis -19,1 Mio USD (VJ -18,2 Mio) Liquide Mittel per Ende Juni 58,9 Mio USD (Ende 2020: 31,2 Mio) - VAT H1: EBITDA 141,4 Mio Fr. (VJ 94,8 Mio) Reingewinn 99,2 Mio Fr. (VJ 55,7 Mio) Q3: Umsatz von 220-230 Mio Fr. erwartet 2021: Wachstum von Umsatz, EBITDA, EBITDA-Marge und Nettogewinn erwartet Investitionen von ca. 40 Mio Fr. geplant vorbörsliche Indikation +0,9% - Vifor Pharma H1: Umsatz 859,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 855,2 Mio) EBITDA 281,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 280,0 Mio) Gewinn 124,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 88,0 Mio) Leichte Geschäftsbelebung dank aufgehobener Lockdown-Massnahmen 2021: Ausblick bestätigt -vorbörsliche Indikation +0,9% NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Glencore: EBITDA adjustiert 8,65 Mrd USD (VJ 4,83 Mrd) Reinergebnis 1,28 Mrd USD (VJ -2,60 Mrd) Sonderausschüttung in Höhe von 0,5 Mrd USD (0,04 USD/Aktie) geplant PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cembra Money Bank: Swisscanto meldet leicht höheren Anteil von 3,0258% - Logitech: Blackrock erhöht auf 10,02% - Nestlé: Blackrock erhöht Anteil auf 5,0% - Santhera: JPMorgan meldet Anteil von 23,057% - Youngtimers: Victor Iezuitov meldet Anteil von <3% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Swisscom: Conf. Call Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - Addex: Conf. Call Ergebnis H1 (16.00 Uhr) - VAT: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Vifor: Conf. Call Ergebnis H1 (14.00 Uhr) Freitag: - Coltene: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Bystronic: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Orell Füssli: Ergebnis H1 - Swissquote: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) Samstag: - GV: Ems Chemie Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven Juli 2021 (Freitag) - Seco: Arbeitsmarktdaten Juli 2021 (Montag) Ausland: - GB: BoE Zinsentscheid (13.00 Uhr) - US: Handelsbilanz 06/21 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.08.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: per 9.8.: - Varia US (0,50 Fr., bar und aus Reserve) - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0737 - USD/CHF: 0,9074 - Conf-Future: -32 BP auf 170,89% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,425% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,13% auf 12'179 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,35% auf 1'980 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,16% auf 15'655 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,88% auf 15'692 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,33% auf 6'746 Punkte

