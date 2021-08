STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenstart wenig verändert gesehen. Die Vorgaben aus Asien sind zwar positiv. Die Marktbeobachter beurteilen die Kursgewinne in China aber vor allem als Reaktion auf die starken US-Arbeitsmarktdaten vom vergangenen Freitag. Dies seien zwar gute Nachrichten. Aber damit werde die US-Notenbank Fed bald den Fuss vom Gas nehmen und die Anleihenkäufe reduzieren, heisst es am Markt. - SMI vorbörslich: +0,01% auf 12'177,88 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,41% auf 35'209 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,40% auf 14'836 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,33% auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco mit einer Klage wegen Akka-Kauf eingedeckt - Roche: Phase III Studie mit Polivy erreicht gesteckte Ziele - Sika übernimmt mexikanische Bexel Internacional - Umsatz 35 Mio Franken - Bewegung im Aryzta-Tarifkonflikt - Arbeitgeber legen Angebot vor (HEADLINE) - Ems-Aktionäre stimmen an "Volksfest" allen GV-Anträgen zu (HEADLINE) - Molecular Partners: Abicipar-Partner Abbvie steigt aus Erwarten keine Folgen auf finanziellen Ausblick 2021 - Relief Therapeutics und Acer reichen Zulassungsantrag für ACER-001 ein - Valartis H1: Operatives Geschäft hat sich über Budget entwickelt Erwarten H1-Gewinn zwischen 4 und 5 Mio Fr. (VJ -6,1 Mio) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote Juli 2,8% (VM 2,8%), saisonber. 3,0% (VM 3,1%) - Ausland: DE: Exporte Juni +1,3% GG Vormonat (Prognose +0,3) Importe Juni +0,6% GG Vormonat (Prognose +0,4) Handelsbilanzsaldo Juni +16,3 MRD EURO (Prognose +13,5) Leistungsbilanzsaldo Juni +22,5 MRD Euro (Prognose +18,9) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: UBS Fund Management hält Anteil von 3,54% - IGEA Pharma: Anteil Olivetree sinkt auf unter 3% - New Value: Talenthouse-Anteil sinkt auf 70,93%; FiveT hält 8,1% - Relief Therapeutics: Gruppe Galfetti hält 4,7% - Santhera meldet Eigenanteile von 3,06%/66,07%; JPM-Anteil von 23,138% - Temenos: UBS Fund Managament hält 3,09% - Youngtimers: Gruppe um HLEE Finance meldet Anteil von 82,93% PRESSE MONTAG - NSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Dienstag: - Dufry: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Tornos: Ergebnis H1 - BCGE: Ergebnis H1 - Phoenix Mecano: Ergebnis H1 Mittwoch: - Dätwyler: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Elma: Ergebnis H1 - VZ Holding: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Kuros: Ergebnis H1 - Novavest: Ergebnis H1 - Swiss Steel: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2021 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.08.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Varia US (0,50 Fr., bar und aus Reserve) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0763 - USD/CHF: 0,9147 - Conf-Future: -43 BP auf 170,47% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,421% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,19% auf 12'176 Punkte - SLI (Freitag): -0,09% auf 1'982 Punkte - SPI (Freitag): -0,26% auf 15'644 Punkte - Dax (Freitag): +0,11% auf 15'761 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,53% auf 6'817 Punkte

