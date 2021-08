STIMMUNG - Nach dem Rekordlauf zum Wochenstart dürfte der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag zunächst etwas verschnaufen. Dafür sprechen letztlich auch die Vorgaben aus Übersee, die eher verhalten sind. - SMI vorbörslich: -0,08% auf 12'300,89 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,30% auf 35'102 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,16% auf 14'860 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,32% auf 27'910 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé schliesst Erwerb der Kernmarken von The Bountiful Company ab - BCGE H1: Reingewinn 64,3 Mio Fr. (VJ 55,3 Mio) Betriebsergebnis 77,3 Mio Fr. (VJ 50,6 Mio) Geschäftsertrag 205,3 Mio Fr. (VJ 183,1 Mio) 2021: Erwarten Zuwachs des Gesamtergebnisses gegenüber Vorjahr Wollen Eigenkapital erhöhen und Dividende bezahlen - Dufry H1: Umsatz 1188 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1265 Mio) EBIT -369 Mio Fr. (AWP-Konsens: -602 Mio) Reinergebnis -499 Mio Fr. (AWP-Konsens: -671 Mio) Organische Umsatzentwicklung -69,5% vs H1 19 und -22,8% vs H1 20 Umsatzrückgang im Juli bei 50,4% 2021: Weiter keine konkrete Guidance vorbörsliche Indikation +2,4% - Helvetia Venture Fund steigt bei spanischem Fintech ein - Mobilezone verstärkt Schweizer Geschäftsleitung und Management - Phoenix Mecano H1: Bruttoumsatz 404,3 Mio EUR (VJ 302,1 Mio) EBIT 24,7 Mio EUR (VJ 6,4 Mio) Reingewinn 16,6 Mio EUR (VJ 1,2 Mio) 2021: Bisherige Prognosen bestätigt Deutlich 2-st. Umsatzwachstum und EBIT >43 Mio EUR erw. Weiter optimistisch gestimmt H2: Weiter positiver Geschäftsverlauf erwartet Situation bei Lieferketten bleibt angespannt Weitere Preiserhöhungen und längere Lieferzeiten erwartet - Tornos H1: Umsatz 84,4 Mio Fr. (VJ 56,2 Mio) Auftragseingang 104,6 Mio Fr. (VJ 42,8 Mio) EBIT 11,1 Mio Fr. (VJ -13,1 Mio) Ergebnis 11,6 Mio Fr. (VJ -13,9 Mio) Gesteigerter Auftragseingang in allen Absatzmärkten 2021: Grosse Herausforderungen durch Engpässe in globaler Lieferkette H2: Deutlich bessere Resultate als im Vorjahr erwartet NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Meyer Burger: Pendal Group meldet Anteil von <3% - Nestlé: Blackrock erhöht Anteil leicht auf 5,04% - Partners Group: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 5,01% - PSP: UBS Fund Management erhöht Anteil auf 5,09% - Youngtimers: Herculis Trustees und Herculis Partners senken Anteile auf je <3% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Dufry: Conf. Call Ergebnis H1, 14.30 Uhr Mittwoch: - Dätwyler: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Elma: Ergebnis H1 - VZ Holding: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Kuros: Ergebnis H1 - Novavest: Ergebnis H1 - Swiss Steel: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2021 (nachbörslich) Donnerstag: - Straumann: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Zurich Insurance: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Basler KB: Ergebnis H1 - Bell: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Cicor: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - Comet: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Glarner KB: Ergebnis H1 - BEKB: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - DE: ZEW Konjunkturerwartungen (11.00 Uhr) - US: Produktivität ex Agrar (14.30 Uhr) Lohnstückkosten (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.08.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - EMS-Chemie (17,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0802 - USD/CHF: 0,9207 - Conf-Future: +13 BP auf 170,60% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,404% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +1,10% auf 12'311 Punkte - SLI (Montag): +0,72% auf 1'996 Punkte - SPI (Montag): +0,89% auf 15'783 Punkte - Dax (Montag): -0,10% auf 15'745 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,06% auf 6'813 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)