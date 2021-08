STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt könnte zur Wochenmitte die nächste Hunderter-Marke ins Visier und die 12'400 Punkte anpeilen. Die vorbörslichen Indikationen sprechen zumindest dafür. Gestützt wird der Markt dabei durch die festen Vorgaben aus den USA, wo etwa der Standardwerte-Index Dow Jones am Vortag ebenfalls auf Rekordniveau geschlossen hatte.

- SMI vorbörslich: +0,18% auf 12'384,15 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,46% auf 35'265 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,49% auf 14'788 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,56% auf 28'045 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon lanciert neue Kontaktlinse TOTAL30 für einmonatige Tragdauer - Dätwyler H1: Umsatz 590,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 554,9 Mio) Adj. EBIT 98,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 89,0 Mio) Reinergebnis 74,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 67,5 Mio) Beinahe alle Märkte mit zweistelligem Umsatzwachstum 2021: Bisherige Prognose wird erhöht Umsatz über 1,15 Mrd Fr. - EBIT-Marge über 16% erwartet H2: Mehrheitlich stabile Rahmenbedingungen erwartet Unsicherheit wegen schwieriger Beschaffungssituation Vorbörsliche Indikation +3,2% - Elma H1: Umsatz 74,8 Mio Fr. (VJ 68,3 Mio) EBIT 2,97 Mio Fr. (VJ 0,71 Mio) Reingewinn 2,26 Mio Fr. (VJ 0,77 Mio) 2021: Verzichten wegen Pandemie auf Prognose für Jahresergebnis - Kuros H1: Reinergebnis -0,1 Mio Fr. (VJ -5,8 Mio) Flüssige Mittel per 30.06. 29,4 Mio Fr. (Ende 2020: 29,8 Mio) Einnahmen 9,1 Mio Fr. (VJ 1,3 Mio) 2021: Produktumsätze von mehr als 8 Mio Fr. erwartet - Swiss Steel Q2: Umsatz 839,1 Mio Euro (VJ 469,9 Mio) Adj. EBITDA 65,4 Mio Euro (VJ -45,8 Mio) Reinergebnis 30,4 Mio Euro (VJ -159,1 Mio) 2021: Halten adj. EBITDA von 150-180 Mio Euro für erreichbar Vize-VRP Jörg Walther tritt aus persönlichen Gründen zurück - VZ Holding H1: Betriebsertrag 187,8 Mio Fr. (VJ 159,8 Mio) Betriebsergebnis 80,1 Mio Fr. (VJ 65,8 Mio) Reingewinn 68,4 Mio Fr. (VJ 56,4 Mio) AuM 36,4 Mrd Fr. (Ende 2020: 31,5 Mrd) Erwarten Wachstum im H2 ähnlich wie H1 - Dividende sollte steigen - Alpine Select H1: Reingewinn von 11,5 Mio Fr. (VJ: -9,7 Mio) - Meyer Burger weist sämtliche Anschuldigungen des SASV zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Kardex: Kabouter International Opportunities Fund senkt auf <3% - Landis+Gyr: Franklin Resources meldet Anteil von 3,37% - Meyer Burger: BlackRock meldet Anteil von zuletzt 4,92% - Youngtimers senkt eigene Anteile unter 3%; Aleks Rubin senkt auf 4,84% PRESSE MITTWOCH - Stadler Rail hat Aufträge über 163 Mio EUR an der Angel (St. Galler Tagblatt) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Dätwyler: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - VZ Holding: Conf. Call Ergebnis H1 (09.30 Uhr) - Swiss Steel: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2021 (nachbörslich) Donnerstag: - Straumann: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Zurich Insurance: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - Basler KB: Ergebnis H1 - Bell: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Cicor: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - Comet: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Glarner KB: Ergebnis H1 - BEKB: Ergebnis H1 Freitag: - Schweiter: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - Ina Invest: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - US: Verbraucherpreise 07/21 (14.30 Uhr) Realeinkommen 07/21 EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) Haushaltssaldo 07/21 (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.08.2021 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0813 - USD/CHF: 0,9233 - Conf-Future: +4 BP auf 170,64% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,388% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,41% auf 12'362 Punkte - SLI (Dienstag): +0,35% auf 2'003 Punkte - SPI (Dienstag): +0,35% auf 15'838 Punkte - Dax (Dienstag): +0,16% auf 15'771 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,10% auf 6'820 Punkte

