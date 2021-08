STIMMUNG Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es am Dienstag zum Börsenstart zu knappen Gewinnen kommen. Am Markt wird auf die eher gemischten Vorgaben verwiesen. So hatte sich die Wall Street am Montag nicht weiter von den schwachen Konjunkturdaten aus China beeinflussen lassen.

- SMI vorbörslich: +0,13% auf 12'435,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,31% auf 35'625 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,20% auf 14'794 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,22% auf 27'464 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group H1: Gewinn in Höhe von 585-645 Mio Fr. erwartet Anstieg der Performance Fees auf 360-445 Mio Fr. Vorbörsliche Indikation +2,7% - Swiss Life H1: Reingewinn 618 Mio Fr. (AWP-Konsens: 600 Mio) Betriebsgewinn 876 Mio Fr. (AWP-Konsens: 850 Mio) Eigenkapital 16,44 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 16,6 Mrd) Prämien 10,88 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 10,7 Mrd) Eigenkapitalrendite 11,3%; Mittelfristiges Ziel 8-10% Fee-Erträge +18% auf 1081 Mio Fr. Netto-Neugelder Asset Manager Drittkunden (TPAM) 4,6 Mrd Fr. Verwaltete Vermögen im TPAM-Geschäft bei 98,9 Mrd Fr. CEO: In guter Ausgangslage, um erfolgreich weiterzuentwickeln Könnten allenfalls auch Anpassungen im RoE-Ziel vornehmen Haben Voraussetzung für mögliche Dividendenerhöhung geschaffen Entscheide zur Ausschüttung müssen aber noch gefällt werden Vorbörsliche Indikation +0,9% - Novartis erzielt positive Ergebnisse mit Augenmittel Beovu in Phase-III - Basilea H1: Umsatz 54,2 Mio Fr. (VJ 69,3 Mio) EBIT -15,4 Mio Fr. (VJ 12,8 Mio) Reinergebnis -19,9 Mio Fr. (VJ 9,9 Mio) 2021: operativer Verlust neu zwischen 7-17 Mio Fr. erwartet Umsatz neu zwischen 134-144 Mio Fr. erwartet Vorbörsliche Indikation +2,6% - Gurit H1: Umsatz 258,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 251,2 Mio) EBIT 18,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 19,6 Mio) Reingewinn 10,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14,3 Mio) 2021: Zuvor gesenkter Ausblick bestätigt - Huber+Suhner H1: Umsatz 424,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 417,4 Mio) Auftragseingang 494,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 431,7 Mio) EBIT 51,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 48,0 Mio) Reingewinn 41,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 38,4 Mio) Segment Industrie mit starkem Wachstum, hoher Profitabilität 2021: Bisherige Prognose bestätigt H2: Positive Dynamik in wichtigen Zielmärkten dürfte anhalten Vorbörsliche Indikation +2,4% - Implenia H1: Umsatz 1884 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1674 Mio) EBIT 40,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 32,5 Mio) Konzernergebnis 22,4 Mio Fr. (VJ 53,6 Mio) Auftragsbestand 6,6 Mrd. Franken 2021: Bestätigt Guidance - Komax H1: Umsatz 183,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 183,1 Mio) EBIT 14,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 13,4 Mio) Reingewinn 8,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 9,0 Mio) 2021: Umsatz im Bereich von 2019 (417,8 Mio Fr.) erwartet EBIT-Marge von 8 Prozent erwartet - Medartis H1: Umsatz 73,6 Mio Fr. (VJ 57,0 Mio) EBITDA 14,1 Mio Fr. (VJ 5,2 Mio) Reingewinn 7,1 Mio (VJ -5,8) Alle Regionen legten zu - USA am stärksten (+46,3%) 2021: Hebt Umsatzprognose - Umsatzwachstum von mind. 20% zu kWk Erwartet weiterhin stabile Entwicklung der EBITDA-Marge Zwei neue Verwaltungsratsmitglieder nominiert - Orascom DH H1: Gruppenumsatz 225,7 Mio Fr. (VJ 164,1 Mio) Adj. EBITDA 58,0 Mio Fr. (VJ 27,2 Mio) Nettoergebnis nach Minderheiten -5,0 Mio Fr. (VJ -17,1 Mio) 2021: Visibilität bleibt begrenzt - Weiter keine Guidance Bau von Immobilien wird im H2 beschleunigt Rückkehr der russischen Touristen wird Hotelgeschäft beleben - Orior H1: Umsatz 291,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 287,0 Mio) Organische Entwicklung 0,9% (AWP-Konsens: -1,1%) EBITDA 31,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 27,6 Mio) EBIT 17,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 15,0 Mio) Reingewinn 13,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11,7 Mio) Überperformance des Segments Convenience - getr. durch Plant Based 2021: Guidance von 605 bis 615 Mio Umsatz für 2021 wird bestätigt EBITDA-Guidance wird auf 10,2-10,5% angehoben (v. 9,8 bis 10,2%) Fredag-Chef Max Dreussi wird KL-Mitglied und Convenience-Chef - Polypeptide H1: Umsatz 135,1 Mio EUR (VJ 87,81 Mio) EBITDA adj. 43,2 Mio EUR (VJ 18,52 Mio) Reingewinn 24,6 Mio EUR (VJ 7,83 Mio) Erheblicher Wachstumsbeitrag von Novavax Erneut hohe Anzahl vielversprechender Anfragen eingegangen 2021: Ausblick erhöht - Umsatzwachstum rund 25% (alt 16-18%) EBITDA-Marge rund 32% (alt rund 28%) Mittelfristige Ziele bestätigt - Schlatter H1: Umsatz 44,8 Mio Fr. (VJ 36,6 Mio) EBIT 1,6 Mio Fr. (VJ -3,6 Mio) Reinergebnis +1,9 Mio Fr. (VJ -4,0 Mio) Auftragseingang 59,6 Mio Fr. (VJ 39,1 Mio) Nachfrage in vielen Regionen erholt H2: Marktumfed im Segment Schweissen bleibt positiv Erneut Gruppengewinn erwartet, nicht aber für Segment Weben - Sulzer: aoGV zur Abspaltung von APS findet am 20. September statt Medmix Umsatz H1 228,3 Mio Fr. (VJ 166,1 Mio) Medmix Gewinn H1 22,7 Mio Fr. (VJ 4,0 Mio) - TKB H1: Reingewinn 74 Mio Fr. (VJ 70,5 Mio) Geschäftserfolg 90,8 Mio Fr. (VJ 76,1 Mio) Geschäftsertrag 181,7 Mio Fr. (VJ 164,4 Mio) Hypothekargeschäft bleibt solider Pfeiler Hypothekarforderungen +2,6% seit Anfang Jahr Bei der Strategieumsetzung ist Bank "auf Kurs" 2021: Unverändert etwas tieferer Unternehmenserfolg als 2020 erwartet Umsetzung der Strategie wird Kostentwicklung beeinflussen - VP Bank H1: Reingewinn 29,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 37,3 Mio) Geschäftsertrag 166,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 179,9 Mio) Netto-Neugeldzufluss 0,7 Mrd Fr. (VJ 0,95 Mrd) Betreute Kundenvermögen 52,6 Mrd Fr. (Ende 2020: 47,4 Mrd) bekräftigt Ziele bis zum Ende des Strategiezyklus 2026 schafft per 1.12.2021 neue Stelle des Chief Transformation Officer - Wisekey H1: Umsatz 9,9 Mio USD (VJ 8,0 Mio) Übernahme von Arago komplettiert 2021: Umsatz von 22 Mio USD erwartet - Airesis: Le Coq Sportif hakt Coronakrise ab und steigert Umsatz im 1. Halbjahr - Also Holding schliesst Übernahme von PIN Computers ab - BLKB und Lombard Odier planen Partnerschaft im Bereich nachhaltiger Anlagen - Perfect Holding unterzeichnet Übernahmevereinbarung mit Kinarus AG NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Axpo-Tochter CKW übernimmt Elektro Basilisk (HEADLINE) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Calida: Swisscanto erhöht Anteil auf 5,0133% - Comet: Credit Suisse Funds erhöht Anteil leicht auf 3,2185% - Plazza: Caceis/MV Immoxtra Schweiz Fonds meldet Anteil von 3,002% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Swiss Life: Conf. Call Ergebnis H1 (09.30 Uhr) - Basilea: Conf. Call Ergebnis H1 (16.00 Uhr) - Gurit: Webcast Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - Huber+Suhner: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Implenia: Conf. Call Ergebnis H1 (08.30 Uhr) - Komax: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Orascom DH: Conf. Call Ergebnis H1 (15.00 Uhr) - Orior: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Polypeptide: Conf. Call Ergebnis H1 (09.15 Uhr) - Thurgauer KB: MK Ergebnis H1 (11.00 Uhr) - VP Bank: Conf. Call Ergebnis H1 (10.30 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q2 (nachbörslich) Mittwoch: - Tecan: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - SGKB: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.00 Uhr) - Emmi: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.30 Uhr) - Zur Rose: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Alcon: Conf. Call H1 (14.00 Uhr) Donnerstag: - Geberit: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Ascom: Ergebnis H1 (MK 10.00 Uhr) - BCV: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr) - Feintool: Ergebnis H1 (MK 09.00 Uhr) - Meier Tobler: Ergebnis H1 - Meyer Burger: Ergebnis H1 - Siegfried: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Schweizerischer Immobilienpreisindex (IMPI) im Q2 (08.30 Uhr) Ausland: - EZ: Bauproduktion 06/21 (11.00 Uhr) Beschäftigung Q2/21 (vorab) BIP Q2/21 (2. Veröffentlichung) - US: Einzelhandelsumsatz 07/21 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 07/21 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 07/21 Lagerbestände 06/21 (16.00 Uhr) NAHB-Index 08/21 API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.08.2021 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0743 - USD/CHF: 0,9130 - Conf-Future: +16 BP auf 170,54% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,402% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,36% auf 12'419 Punkte - SLI (Montag): -0,47% auf 2'009 Punkte - SPI (Montag): -0,33% auf 15'902 Punkte - Dax (Montag): -0,32% auf 15'926 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,83% auf 6'839 Punkte

