STIMMUNG Die Schweizer Börse wird etwas fester gesehen. Wegen der Verunsicherung der sich ausbreitenden Coronapandemie dürfte die Vorsicht bei den Anlegern aber anhalten. Das Geschäft dürfte auch wegen der am Abend anstehenden Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed eher ruhig verlaufen.

- SMI vorbörslich: +0,20% auf 12'501,90 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,79% auf 35'343 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,93% auf 14'656 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,69% auf 27'614 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon Q2: Umsatz 2094 Mio USD (AWP-Konsens: 1'956 Mio) Operative Marge (core) 18,2% (AWP-Konsens: 17,2%) Reingewinn 151 Mio USD (VJ -422 Mio) EPS (core diluted) 0,56 USD (AWP-Konsens: 0,48 USD) Umsatz Vision Care 888 Mio USD (VJ 596 Mio) Umsatz Surgical 1206 Mio USD (VJ 602 Mio) 2021: Ausblick erhöht - Umsatz von 8,0 bis 8,2 Mrd USD erwartet Core operative Marge von 17,5% erwartet EPS (core diluted) von 2,00 bis 2,10 USD erwartet Vorbörsliche Indikation +3,1% - Emmi H1: Umsatz 1883,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1797 Mio) EBIT 129,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 119,6 Mio) EBIT-Marge 6,9% (AWP-Konsens: 6,7%) Reinergebnis 98,7 Mio Fr. (VJ: 81,3 Mio) 2021: Prognose für org. Wachstum wird erhöht auf 2-3% (vorher: 1-2%) Erwartung für EBIT (275-290 Mio.) u. RG-Marge unverän. (5,2-5,7%) H2: Bleibt mit massiven Unsicherheiten behaftet - Poenina entmachtet CEO Claude Bregy wegen Straftaten Straftaten von Bregy vor mehr als 12 Jahren Straftaten stehen in keinem Zusammenhang mit Poenina Per sofort und bis auf weiteres übt VR Christoph Arnold CEO-Amt aus Externe Untersuchung durch unabhängige Wirtschaftsprüfungsfirma Bekanntgabe hat keinen Einfluss auf Finanzlage Syfrig tritt als VRP 2022 zurück - SGKB H1: Konzerngewinn 93,9 Mio Fr. (VJ 83,6 Mio) Geschäftserfolg 109,0 Mio Fr. (VJ 98,6 Mio) Betriebsertrag 253,2 Mio Fr. (VJ 246,7 Mio) Verwaltete Vermögen 53,9 Mrd Fr. (Ende 2020: 48,6 Mrd) 2021: Erwarten neu Ergebnis über Vorjahr (bisher: leicht unter VJ) H2: Erwarten Ergebnis im Rahmen des ersten Halbjahres - Tecan H1: Umsatz 454,04 Mio Fr. (AWP-Konsens: 420,8 Mio) EBITDA 114,99 Mio Fr. (AWP-Konsens: 97,0 Mio) EBITDA-Marge 25,3% (AWP-Konsens: 23,0%) Reingewinn 82,56 Mio Fr. (AWP-Konsens: 65,5 Mio) 2021: Ausblick für org. Jahresumsatz und EBITDA-Marge angehoben org. Umsatzwachstum im unteren bis mittleren Zehnerbereich EBITDA-Marge von mindestens 23% Nachfragetrends für Covid-Produkte mit Unsicherheit behaftet Paramit von August bis Dezember zus. Umsatz von rd. 100 Mio Fr. Paramit von August bis Dezember zus. EBITDA von rd. 18 Mio Fr. Paramit Integrationskosten für 2021 von rund 20 Mio Fr. Vorbörsliche Indikation +2,6% - Zur Rose H1: Umsatz 998 Mio Fr. (AWP-Konsens: 993 Mio) EBITDA -49,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: -38,3 Mio) Reinergebnis -77 Mio Fr. (AWP-Konsens: -64,3 Mio) Resultate tiefer wegen Investitionen in Wachstum und E-Rezept Erwartet EBITDA-Break-Even weiterhin frühestens per Ende 2022 Erwartet mittelfristig weiterhin 4 Mrd Fr. Umsatz Peilt mittelfristig weiterhin EBITDA-Marge von 8% an - IVF Hartmann H1: Gewinn 3,8 Mio Fr. (VJ 7,6 Mio) - Kudelski-Tochter Nagra erhält Auftrag aus den USA NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Ochsner Sport geht Kooperation mit microspot.ch ein PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Burkhalter: LLB Swiss Investment AG erhöht Anteil auf 3,648% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Alcon: Conf. Call H1 (14.00 Uhr) - Tecan: Conf. Call H1 (09.00 Uhr) - Emmi: Conf. Call H1 (08.30 Uhr) - Zur Rose: Conf. Call H1 (14.00 Uhr) Donnerstag: - Geberit: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Ascom: Ergebnis H1 (MK 10.00 Uhr) - BCV: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr) - Feintool: Ergebnis H1 (MK 09.00 Uhr) - Meier Tobler: Ergebnis H1 - Meyer Burger: Ergebnis H1 - Siegfried: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Freitag: - Nebag: Ergebnis H1 - Mobilezone: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.15 Uhr) - Adval Tech: Ergebnis H1 - PSP Swiss Property: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - U-blox: Ergebnis H1 (Webcast 14.30 Uhr) - Oneswissbank: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Ausland: - EU: Verbraucherpreise 07/21 (endgültig) (11:00) - US: Baubeginne- und genehmigungen 07/21 (14:30) EIA Ölbericht (Woche) (16:30) FOMC Sitzungsprotokoll 28.7.21 (20:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.08.2021 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (8.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,07112 - USD/CHF: 0,9143 - Conf-Future: +1 BP auf 170,46% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,398% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,47% auf 12'477 Punkte - SLI (Dienstag): +0,35% auf 2'017 Punkte - SPI (Dienstag): +0,50% auf 15'981 Punkte - Dax (Dienstag): -0,02% auf 15'922 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,28% auf 6'820 Punkte

