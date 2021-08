STIMMUNG Der Rekordlauf an der Schweizer Börse könnte am Donnerstag eine Pause einlegen. Dafür sprechen laut Händler die negativen Vorgaben von der Wall Street und aus Fernost. Dort hatten die sich rasant ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus erneut für Verunsicherung gesorgt. Zudem zeigte das Zinsprotokoll des Fed, dass über den Zeitpunkt, ab wann man die Anleihekäufe reduzieren kann, noch Uneinigkeit herrscht.

- SMI vorbörslich: -0,48% auf 12'484,59 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -1,08% auf 34'961 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,89% auf 14'526 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,93% auf 27'329 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Geberit H1: Umsatz 1833 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1759 Mio) EBITDA 626 Mio Fr. (AWP-Konsens: 580 Mio) Reingewinn 460 Mio Fr. (AWP-Konsens: 423 Mio) Rohstoffpreise dürfte im Q3 gg Q2 um rund 6% weiter ansteigen Nach wie vor Unsicherheiten wegen Covid Unsicherheiten wegen Verfügbarkeit und Preisen bei Rohstoffen 2021: Niedriges zweistelliges Umsatzwachstum in LW erwartet EBITDA-Marge im oberen Bereich Zielkorridor 28-30% erwartet vorbörsliche Indikation +0,9% - ABB erhält Auftrag über 120 Millionen US-Dollar für Jansz-Io-Projekt - Givaudan baut Kapazitäten für Riechstoffproduktion in Mexiko weiter aus - Roche erhält US-Bewilligung für Ventana-Test bei Patienten mit solidem Tumor - Ascom H1: Umsatz 140,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 135,9 Mio) EBITDA 10,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10,7 Mio) Reingewinn 2,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2,9 Mio) 2021: Umsatzwachstum im tiefen einstelligen Prozentbereich erwartet zweistellige EBITDA-Marge angestrebt - BCV H1: Reingewinn 173 Mio Fr. (VJ 158 Mio) Geschäftsertrag 493 Mio Fr. (VJ 477 Mio) Geschäftserfolg 203 Mio Fr. (VJ 179 Mio) H2: Rechnen mit einem vergleichbaren Geschäftsgang wie im H1 - Feintool H1: EBIT 19,2 Mio Fr. (VJ -17,4 Mio) Nettoumsatz 302,6 Mio Fr. (VJ 212 Mio) Reinergebnis 13,2 Mio Fr. (VJ -17,5 Mio) 2021: Erwarten, dass Erholung im zweiten Halbjahr weitergeht Gesamtumsatz von 580 bis 600 Mio erwartet; Ebit-Marge von 6% - Highlight E&E H1: Umsatz +20,3% auf 207 Mio Fr. Betriebsergebnis 1,4 Mio Fr. Konzernergebnis -7,6 Mio Fr. (VJ +1,1 Mio Fr.) EBIT u.a. wg. fehlender Erlösen aus Filmverleih gesunken - Meier Tobler H1: EBITDA 13,1 Mio Fr. (VJ 7,1 Mio) Umsatz 240,1 Mio Fr. (VJ 222 Mio) Ergebnis 3,68 Mio Fr. (VJ -2,65 Mio) EBIT 6,0 Mio Fr. (VJ -0,63 Mio) Dividendenausschüttung aus heutiger Sicht möglich 2021: bestätigt Prognose - Meyer Burger H1: Nettoumsatz 18,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 27,0 Mio) EBITDA -30,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: -28,6 Mio) Reinergebnis -37,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: -35,5 Mio) CEO: Ziele für 2023 und 2027 gelten unverändert Ambition ist weiterhin, 2022 Gewinnschwelle zu erreichen Sind mit Bestellungen bis in Q4 2021 ausverkauft H1-Zahlen spiegeln Neuausrichtung des Geschäfts Erwarten schon kurzfristig starken Rückenwind - Siegfried H1: Umsatz 466,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 475,6 Mio) Core-EBITDA 80,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 83,3 Mio) Core-EBITDA-Marge 17,3% (AWP-Konsens: 17,5%) Reingewinn 29,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 37,1 Mio) 2021: Profitabilität steigt weiter in Richtung des Ziels von 20% Umsatz weiter von deutlich über einer Milliarde Franken erw. - Aryzta: Neuer revolvierender Kredit und Veräusserungsvertrag für Brasilien - Dufry erneuert Vertrag mit dem Flughafen Cardiff um 12 Jahre - Hypo Lenzburg: René Brülhart tritt per sofort aus VR zurück - Relief Therapeutics: Partner NRx meldet positive Ergebnisse zu Covid-Studie - Valiant hat neue Covered Bonds im Umfang von 115 Mio Fr. ausgegeben - Wisekey lanciert seine NFT-Plattform "Wise.Art" per Anfang September NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EZV: Exporte Juli zum VM real +0,6%, nominal +0,1% (saisonbereinigt) EZV: Importe Juli zum VM real +1,0%, nominal +1,7% (saisonbereinigt) EZV: Handelsbilanzüberschuss Juli 4,11 Mrd Fr. (saisonber.) EZV: Uhrenexporte Juli unbereinigt 2,05 Mrd Fr. (nom. +29,1% gg VJ) - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - keine PRESSE DONNERSTAG - keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Geberit: Conf. Call H1 (09.00 Uhr) - Ascom: MK H1 (10.00 Uhr) - BCV: MK H1 (10.30 Uhr) - Feintool: MK H1 (09.00 Uhr) - Siegfried: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) Freitag: - Mobilezone: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.15 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - U-blox: Ergebnis H1 (Webcast 14.30 Uhr) - Adval Tech: Ergebnis H1 - Nebag: Ergebnis H1 - Oneswissbank: Ergebnis H1 (nachbörslich) Montag: - Aluflexpack: Ergebnis H1 - Bank Linth: Ergebnis H1 (MK 12.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - EUR: EZB Leistungsbilanz 06/21 (10.00 Uhr) - USA: Philly Fed Index 08/21 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) Frühindikator 07/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.08.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0728 - USD/CHF: 0,9190 - Conf-Future: +14 BP auf 170,53% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,387% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,54% auf 12'545 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,76% auf 2'032 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,53% auf 16'065 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,28% auf 15'966 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,73% auf 6'770 Punkte

