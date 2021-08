STIMMUNG Nachdem sich die Kurse an der Wall Street nicht weiter abgeschwächt haben, hoffen Händler auch hierzulande auf eine Stabilisierung. Dies hängt allerdings davon ab, ob die Anleger das aktuelle Kursniveau bereits wieder als Einstiegsgelegenheit betrachten. Da die Faktoren, die den Kursrückgang am Vortag ausgelöst haben - Corona-, Konjunktur- und Chinasorgen -, anhalten, dürfte sich die Kaufbereitschaft vor dem Wochenende allerdings in Grenzen halten, meinen Händler.

- SMI vorbörslich: -0,18% auf 12'380,93 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,19% auf 34'894 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,11% auf 14'542 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -1,12% auf 26'975 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika verkauft europ. Geschäft für Industriebeschichtungen an Sherwin-Williams - Swatch-Chef bleibt trotz steigender Coronazahlen in Asien optimistisch (FuW) - Adval Tech H1: Reingewinn 4,3 Mio Fr. (VJ 0,05 Mio) EBIT 5,8 Mio Fr. (VJ 1,3 Mio) Gesamtleistung 90,4 Mio Fr. (VJ 61,5 Mio) Erholung an Automärkten setzt sich fort - Verzicht auf Kurzarbeit Verknappung von Rohmaterialien und Zulieferteilen im H1 2021: Verzichten wegen Unsicherheiten weiter auf konkrete Prognose - ONE Swiss Bank H1: Reinverlust von 2,8 Mio Fr. (VJ -0,8 Mio) Geschäftsertrag von 14,1 Mio Fr. (VJ 5,4 Mio) Geschäftsaufwand 14,3 Mio Fr. (VJ 5,8 Mio) - Mobilezone H1: Umsatz 485 Mio Fr. (AWP-Konsens: 436,0 Mio) Reingewinn ber. 23,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 15,8 Mio) EBIT ber. 32,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 19,9 Mio) mittel-/langfristige Ziele bestätigt - operative Margenverbesserung um 25-30 BP jährlich 2021: EBIT-Erwartung erhöht auf 67 bis 72 Mio Fr. - PSP H1: Liegenschaftenertrag 153, Mio Fr. (AWP-Konsens: 153,9 Mio) Reingewinn 371,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 170,6 Mio) EBITDA vor Neubewertung 142,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 144,5 Mio) PSP 2021: Leerstände per Ende Jahr von unter 4,5% erwartet EBITDA ohne Liegenschaftserfolge von rund 275 Mio Fr. erw. - vorbörsliche Indikation +1,3% - U-blox H1: Umsatz 192,7 Mio Fr. (VJ 174,0 Mio) EBIT 5,6 Mio Fr. (VJ -65,8 Mio) EBIT adj. 10,5 Mio Fr. (VJ 13,2 Mio) Reinergebnis 2,3 Mio Fr. (VJ -60,0 Mio) 2021: Umsatzw. 15,19%; EBITDA-Marge 16,2%; EBIT-Marge 6,9% erwartet - vorbörsliche Indikation -5,2% - Nebag H1: Gewinn von 7,31 Mio Fr. (VJ Verlust von 8,09 Mio Fr.) - Vetropack ernennt Michela Argirò zur Supply Chain-Chefin schlägt Diane Nicklas zur Wahl in den Verwaltungsrat vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Glencore beginnt Aktienrückkaufprogramm über 650 Millionen USD PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Novartis: BlackRock erhöht Anteil auf 5,01% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,01% PRESSE FREITAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Mobilezone: Conf. Call zu H1-Ergebnis (09.15 Uhr) - PSP Swiss Property: Conf. Call zu H1-Ergebnis (09.30 Uhr) - U-blox: Webcast zu H1-Ergebnis (14.30 Uhr) Montag: - Aluflexpack: Ergebnis H1 - Bank Linth: Ergebnis H1 (MK 12.00 Uhr) Dienstag: - Bossard: Ergebnis H1 - Vetropack: Ergebnis H1 - Arbonia: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Ergebnis H1 - Intershop: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - LLB: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Von Roll: Ergebnis H1 - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS Parahotellerie im Q2 (Dienstag) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 1,0708 - USD/CHF: 0,9164 - Conf-Future: Conf-Future: +12 BP auf 170,65% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,386% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -1,13% auf 12'404 Punkte - SLI (Donnerstag): -1,39% auf 2'004 Punkte - SPI (Donnerstag): -1,07% auf 15'893 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,25% auf 15'766 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -2,43% auf 6'606 Punkte

