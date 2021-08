STIMMUNG - Die Schweizer Aktienbörse wird am Montag mit dem Rückenwind positiver Vorgaben von der Wall Street und aus Asien fester erwartet. Die Sorgen über ein baldiges Ende der Billiggeldpolitik der US-Notenbank (Fed) hätten wieder etwas nachgelassen, heisst es am Markt. Stimmen aus den Reihen des Fed, angesichts der sich rasant ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus die konjunkturstützenden Anleihekäufe nicht vorschnell zu reduzieren, stützten dabei die Kurse.

- SMI vorbörslich: +0,48% auf 12'475,70 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,65% auf 35'120 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,19% auf 14'715 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,82% auf 27'505 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant erwirbt die verbleibenden 70% des brasilianischen Beraca - Roche kooperiert mit KeChow Pharma für Vermarktung von Zelboraf in China - Aluflexpack H1: Umsatz 126,5 Mio EUR (VJ 115,5 Mio) Adj. EBITDA 21,4 Mio EUR (VJ 17,3 Mio) Reinergebnis 12,7 Mio EUR (VJ 2,7 Mio) CFO Johannes Steurer ab Anfang 2022 neuer CEO Lukas Kothbauer wird Anfang 2022 neu CFO 2021: Nettoumsatz weiter zwischen 260-270 Mio EUR erwartet Weiter EBITDA vor Sondereffekten von 40-43 Mio EUR erwartet bestätigt Ausblick für 2021 - Bank Linth H1: Geschäftserfolg 17,7 Mio Fr. (VJ 15,0 Mio) Reingewinn 14,1 Mio Fr. (VJ 12,8 Mio) Netto-Neugeldzufluss 160,3 Mio Fr. 2021: Gehen von einem weiteren gesunden Wachstum aus - Dormakaba übernimmt austral. Gruppen Reliance Doors und Best Doors Australia 2020/21 generierte RELBDA Umsatz von rund 54 Mio. Fr. Unternehmensgruppe hat 300 Mitarbeitende Abschluss der Transaktion im laufenden ersten Quartal erwartet - Cembra und Migros beenden Kreditkarten-Partnerschaft per Juni 2022 - Cembra: Ab 2022 um 10-15% tieferer Reingewinn als geplant Gewinnrückgang nur vorübergehend - Mittelfristige Ziele bestätigt vorbörsliche Indikation -4,6% - New Value stösst Beteiligung an Bogar AG ab - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - SNB: Präsident Jordan nach medizinischem Eingriff in guter Verfassung wird sich nach Erholungsphase wieder voll den Geschäften widmen können PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Universal-Investment meldet Anteil von 3,04% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 4,85% PRESSE MONTAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Bank Linth: MK Ergebnis H1 Dienstag: - Bossard: Ergebnis H1 - Vetropack: Ergebnis H1 - Arbonia: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Ergebnis H1 - Intershop: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - LLB: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Von Roll: Ergebnis H1 Mittwoch: - Allreal: MK Ergebnis H1 - Stadler Rail: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Sensirion: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Parahotellerie Q2 (Dienstag) CS-CFA Index August (Mittwoch) Ausland: - US: CFNA-Index (14.30 Uhr) Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/21 (15.45 Uhr) Wiederverkäufe Häuser (16.00 Uhr) - EU: Verbrauchervertrauen 08/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.09.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant H2 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 1,0740 - USD/CHF: 0,9167 - Conf-Future: -7 BP auf 170,58% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,395% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,10% auf 12'416 Punkte - SLI (Freitag): +0,28% auf 2'009 Punkte - SPI (Freitag): +0,16% auf 15'918 Punkte - Dax (Freitag): +0,27% auf 15'808 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,31% auf 6'626 Punkte

