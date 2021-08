STIMMUNG - Die Schweizer Aktienbörse dürfte aufgrund der vorbörslichen Indikationen am Donnerstag leicht im Minus eröffnen. Damit zeichnet sich der dritte Verlusttag in Folge ab. Die weitere Entwicklung an der Corona-Front drückt dabei auf die Stimmung, zudem wollen sich viele Investoren vor der Notenbankkonferenz am Freitag nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. - SMI vorbörslich: -0,12% auf 12'349,77 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,11% auf 35'406 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,15% auf 15'042 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,05% auf 27'710 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza ernennt Philippe Deecke zum neuen Finanzchef - Asmallworld H1: Umsatz 9,5 Mio Fr. (VJ 5,90 Mio) EBITDA +232% auf 1,3 Mio Fr. (VJ 0,4 Mio) Mitgliederbasis wuchs ggü Vorjahr um 3% auf 62'469 Mitglieder 2021: Neu Umsatz 13,0-14,0 Mio Fr. erwartet (bisher: 12,5-13,0) EBITDA neu bei 2,0-2,3 Mio Fr. erw. (bisher 1,7-2,2 Mio) - Bâloise H1: Geschäftsvolumen 5,89 Mrd Fr. (VJ 5,39 Mrd) Reingewinn 302,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 259,4 Mio) Unweter-Schäden im Juni belasteten mit netto 40,1 Mio Fr. Combined Ratio 92,3% (AWP-Konsens: 91,2%) EBIT Leben 194,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 148,8 Mio) Eigenkapital 7,1 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 6,82 Mrd) EBIT Nicht-Leben 166,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 190,9 Mio) 2021: Sind überzeugt unsere Ziele erreichen zu können - Evolva H1: Umsatz 6,4 Mio Fr. (VJ 4,0 Mio) EBITDA -13,0 Mio Fr. (VJ -8,3 Mio) Liquide Mittel 13,1 Mio Fr. (Ende 2020: 19,7 Mio) Marktanteilsgewinne in allen Geschäftssegmenten CEO: Auf bestem Weg, ab Q4 2021 positiven Bruttogewinn zu erzielen 2021: EBITDA etwas unter Vorjahr (-14,1 Mio) erwartet - Kudelski H1: Umsatz 340,5 Mio USD (AWP-Konsens: 337,7 Mio) EBITDA 15,0 Mio USD (AWP-Konsens: 19,7 Mio) Reinergebnis -3,1 Mio USD (AWP-Konsens: -3,1 Mio) 2021: Weiter EBITDA zwischen 65 und 80 Mio USD erwartet - Molecular Partners H1: Liquide Mittel 174,3 Mio Fr. (Ende Q1: 145,6 Mio) Umsatz 4,4 Mio Fr. (VJ 7,5 Mio) Reinergebnis -33,6 Mio Fr. (VJ -24,7 Mio) Sind bis ins 2. Halbjahr 2023 finanziert 2021: Ausgaben von weiter 65-75 Mio Fr. erwartet - Perrot Duval 2020/21: Dividende in Höhe von 1,50 Fr. je Aktie beantragt Polystone-Übernahme sollte Rückkehr zu Wachstum ermögl. Auftragsbestand im Juni 7,3 Mio Fr. - SoftwareOne H1: EBITDA bereinigt 109,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 112,6 Mio) Reingewinn bereinigt 54,3 Mio Fr. (VJ 67,9 Mio) Bruttogewinn Software&Cloud 267,6 Mio Fr. (VJ 274,6 Mio) Bruttogewinn Solutions&Services 146,7 Mio Fr. (VJ 96,2 Mio) Reingewinn 38,3 Mio Fr. (VJ 66,7 Mio) Bruttogewinn bereinigt 414,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 395,6 Mio) 2021: Ziele bestätigt - u.a. Bruttogewinnwachstum von >10% ernennt Rodolfo J. Savitzky per Anfang 2022 zum neuen Finanzchef vorbörsliche Indikation -1,7% - SPS H1: Mietertrag 213,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 213,8 Mio) EBIT vor NB 211,0 Fr. (AWP-Konsens: 201,4 Mio) Reingewinn vor NB 163,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 157,5 Mio) EBIT 355,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 290,9 Mio) Reingewinn 257,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 217,0 Mio) 2021: Erwarten Anstieg des Mietertrags peilen bei Dienstleistungen höhere Erträge und bessere Margen an vorbörsliche Indikation +2,4% - ENR Russia Invest H1: Gewinn 2,94 Mio Franken (VJ Verlust 4,58 Mio) - Valartis H1: Nettoergebnis +4,8 Mio Fr. (VJ -6,1 Mio) - CPH gibt im Baurecht Landfläche in Perlen ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Alpiq H1: Reinergebnis 54 Mio Fr. (VJ -84 Mio) Nettoumsatz 2,66 Mrd Fr. (VJ 1,81 Mrd) - Repower H1: Gesamtleistung 1293 Mio Fr. (VJ 843 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: Gruppe Linsi meldet leicht höheren Anteil von 19,5122% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Givaudan: MK zu Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - Baloise: Conf. Call zu Ergebnis H1 (11.00 Uhr) - Evolva: Conf. Call zu Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Kudelski: Conf. Call zu Ergebnis H1 (11.30 Uhr) - SoftwareONE: Conf. Call zu Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - SPS: MK zu Ergebnis H1 (10.00 Uhr) Freitag: - Bachem: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - CFT: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Luzerner KB: Ergebnis H1 - Zug Estates: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Edisun Power: Ergebnis H1 - Hiag: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Montag: - Warteck Invest: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer August (Montag) Ausland: - EU: Geldmenge M3 07/21 (10.00 Uhr) EZB Sitzungsprotokoll 22.7.21 (13.30 Uhr) - US: BIP Q2/21 (2. Veröffentlichung; 14.30 Uhr) Privater Konsum Q2/21 (2. Veröffentlichung; 14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.09.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0763 - USD/CHF: 0,9147 - Conf-Future: -61 BP auf 169,80% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,374% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,58% auf 12'365 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,32% auf 2'013 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,47% auf 15'870 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,28% auf 15'861 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,18% auf 6'676 Punkte

