STIMMUNG - Die Schweizer Aktienbörse dürfte zum Wochenschluss und nur wenige Stunden vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell an der Notenbankerkonferenz in Jackson Hole keine stärkeren Ausschläge mehr an den Tag legen. Händler erwarten eine eher ruhige Sitzung. - SMI vorbörslich: -0,05% auf 12'403,27 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,54% auf 35'213 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,64% auf 14'946 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,40% auf 27'632 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Credit Suisse hält ao GV ohne Anwesenheit der Aktionäre ab - Bachem H1: Umsatz 239,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 235,0 Mio) EBITDA 75,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 73,4 Mio) EBIT 61,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 59,1 Mio) Reingewinn 53,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 48,4 Mio) 2021: Umsatz von 500 Mio Fr. erwartet Jährliche Wachstumsrate von rund 15% über nächste 5 Jahre Wollen EBIT stärker als Umsatz steigern erhöht Guidance für Investitionen um 100 Mio auf 500 Mio Franken vorbörsliche Indikation -0,6% - CFT H1: Reingewinn 35,5 Mio Fr. (VJ 48,7 Mio) Betriebsgewinn 43,8 Mio Fr. (VJ 58,1 Mio) - Edisun Power H1: Umsatz 8,55 Mio Fr. (VJ 6,41 Mio) Reingewinn 2,53 Mio Fr. (VJ 1,36 Mio) Sehen dank guter Projektpipeline optimistisch in die Zukunft Übertragen CFO-Aufgaben vorübergehend an Smartenergy Group 2021: Erhöhen Gewinnprognose auf 4,6 Mio Fr. (bisher: 3,7 Mio) mit Wachstum und höherem Gewinn im Halbjahr (HEADLINE) - Hiag H1: Liegenschaftenertrag 30,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 30,5 Mio) EBITDA 52,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 40,5 Mio) Reingewinn 41,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 30,8 Mio) H2: Liegenschaftsertrag +3% und Reduktion des Leerstands erwartet Antrag an ao GV vom 29.9.21 für Kapitalerhöhung - LUKB H1: Geschäftsertrag 285,1 Mio Fr. (VJ 255,2 Mio) Geschäftserfolg 139,2 Mio Fr. (VJ 116,7 Mio) Konzerngewinn 111,0 Mio Fr. (VJ 103,5 Mio) 2021: Gewinnziel von rund 220 Mio Fr. bestätigt - Zug Estates H1: Konzernergebnis 32,7 Mio Fr. (VJ 8,3 Mio) Gewinn ohne NB 15,4 Mio Fr. (VJ 11,9 Mio) Liegenschaftsertrag 29,8 Mio Fr. (VJ 28,2 Mio) H1: EBIT 40,6 Mio Fr. (VJ 12,9 Mio) 2021: Bei Immobilien rechnen wir mit steigenden Mieterträgen Konzernergebnis ohne NB und Sondereff.über Vorjahr erwartet dank Aufwertungen mit mehr Gewinn im 1. Halbjahr (HEADLINE) - Pierer erhöht Umsatzprognose für 2021 erneut NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - ZKB H1: Konzerngewinn 487 Mio Fr. (VJ 537 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: Einfuhrpreise Juli +15,0% gg Vorjahr (Prognose +13,8) Einfuhrpreise Juli +2,2% gg Vormonat (Prognose +1,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Logitech: Blackrock meldet Anteil von 9,99% - Zur Rose: BlackRock meldet Anteil von 2,96% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Bachem: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - CFT: Conf. Call H1 (10.30 Uhr) - Hiag: Conf. Call H1 (09.00 Uhr) - Luzerner KB: MK H1 (11.00 Uhr) - Zug Estates: Conf. Call H1 (10.30 Uhr) Montag: - Warteck Invest: Ergebnis H1 Dienstag: - Ems-Chemie: Ergebnis H1 (definitiv) - Jungfraubahn: Ergebnis H1 - Peach Property: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Pierer Mobility: Ergebnis H1 - TX Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Varia US: Ergebnis H1 - EEII: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Gurit: Kapitalmarkttag, Zürich WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer August (Montag) Ausland: - USA: Lagerbestände Grosshandel 07/21 (vorab. 14.30 Uhr) Private Einkommen und Ausgaben 07/21 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/21 (endgültig, 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.09.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0782 - USD/CHF: 0,9167 - Conf-Future: +8 BP auf 169,88% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,337% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,36% auf 12'409 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,18% auf 2'016 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,33% auf 15'923 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,42% auf 15'794 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,16% auf 6'666 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)