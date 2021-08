STIMMUNG Der SMI dürfte am Montag von Roche etwas gebremst werden. Der Pharmakonzern zieht einen Antrag für eine beschleunigte US-Zulassung für Tecentric im Kampf gegen eine bestimmte Form von Brustkrebs freiwillig zurück, was den "Bon" belasten dürfte. Ansonsten ist die Stimmung laut Händlern gut. Am Freitag hatte Fedchef Jerome Powell die geldpolitischen Signale der Notenbank vom Juli bestätigt und keine Sorgen vor einer schnelleren Straffung geschürt.

- SMI vorbörslich: -0,01% auf 12'437,79 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,69% auf 35'456 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,23% auf 15'130 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,40% auf 27'751 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis präsentiert auf ESMO-Tagung diverse Daten aus Krebs-Portfolio - Roche zieht beschleunigte US-Zulassung für Tecentriq bei Brustkrebs zurück vorbörsliche Indikation -1,3% - Dormakaba veräussert Glassysteme (IGS) an italienische Aliante Equity Tre 235 Mitarbeitende werden vom neuen Eigentümer übernommen IGS erzielte 2019/20 Nettoumsatz von 45 Mio. Fr- Abschluss der Transaktion wird für viertes Quartal 2021 erwartet - Warteck H1: Gewinn inkl. Neubew. 16,4 Mio Fr. (VJ 15,9 Mio) EBIT exkl. NB 13,0 Mio Fr. (VJ 12,8 Mio) Leerstandsquote 2,2% (VJ 3,4%) Marktwert Portfolio Ende Periode 854,5 Mio. Fr. (+1,9%) 2021: Ausgangslage für eine nachhaltig positive Entwicklung ist gut - Ascom geht Vereinbarung mit US-Vertriebsgesellschaft Vizient ein - SHL erweitert Vereinbarung mit Mayo Clinic für SmartHeart-Technologie NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Logitech: Blackrock meldet leicht höheren Anteil von 10,01% - New Value: Talenthouse meldet leicht tieferen Anteil von 70,77% - Zur Rose: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 3,02% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Dienstag: - Ems-Chemie: Ergebnis H1 (definitiv) - Jungfraubahn: Ergebnis H1 - Peach Property: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Pierer Mobility: Ergebnis H1 - TX Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Varia US: Ergebnis H1 - EEII: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Gurit: Kapitalmarkttag, Zürich Mittwoch: - Dormakaba: Ergebnis 2020/21 (MK 09.00 Uhr) - Investis: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer August (09.00 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) August 2021 (Mittwoch) Ausland: - EUR: Verbrauchervertrauen 08/21 (endgültig, 11.00 Uhr) Wirtschafts- und Industrievertrauen 08/21 (11.00 Uhr) - DEU: Verbraucherpreise 08/21 (vorläufig, 14.00 Uhr) - USA: Schwebende Hausverkäufe 07/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.09.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0756 - USD/CHF: 0,9117 - Conf-Future: unv. bei 169,88% Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,334% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,24% auf 12'439 Punkte - SLI (Freitag): +0,29% auf 2'022 Punkte - SPI (Freitag): +0,37% auf 15'982 Punkte - Dax (Freitag): +0,37% auf 15'852 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,24% auf 6'682 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)