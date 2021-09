STIMMUNG Die Schweizer Aktienbörse wird am Mittwoch leicht im Plus erwartet. Der Start in den September dürfte somit positiv ausfallen. Die Vorgaben für den heutigen Handel aus Übersee sind duchzogen. In den USA gaben der Dow Jones Industrial und die Nasdaq zwar leicht nach, in Asien ging es dann aber trotz erneut schwacher Signale aus der chinesischen Wirtschaft aufwärts.

- SMI vorbörslich: +0,19% auf 12'435,09 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,11% auf 35'361 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,04% auf 15'259 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,23% auf 28'435 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis schliesst Vereinbarung mit NHS für Cholesterinmittel Leqvio ab - Swiss Life: Immobilienfonds Swiss Life REF plant weitere Kapitalerhöhung - Aevis H1: Gesamtumsatz steigt um 18,2% auf 409.8 Mio Fr. EBITDAR 84,0 Mio Fr. (VJ 38,3 Mio) Reingewinn 14,3 Mio Fr. (VJ Verlust 14,1 Mio) - BKB-Konzern definiert Strategie bis 2025 Ziele: Cost-Income-Ratio max. 55%, Return-on-Equity mindestens 6% Gesamtkapitalquote als Ausdruck der finanziellen Stabilität >16% Kapitaleffizienz (Return-on-Risk weighted Assets) von mindestens 1% - Dormakaba 2020/21: Umsatz 2500 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2493 Mio) EBITDA 353,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 353,6 Mio) Dividende 12,50 Fr. (AWP-Konsens: 12,03 Fr.; VJ 10,50 Fr.) Reingewinn vor M. 193,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 180,1 Mio) Reingewinn nach M. 100,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 99,7 Mio) Thomas Aebischer zur Wahl in Verwaltungsrat vorgeschlagen Neue Strategie und Ziele werden am Kapitalmarkttag vorgestellt 2021/22: Erwarten moderates organisches Umsatzwachstum Erwarten leichten Anstieg der adj. EBITDA-Marge (VJ 14,2%) vorbörsliche Indikation +1,6% - Investis H1: Reingewinn 132 Mio Fr. (VJ 51,2 Mio) Neubewertungseffekte von 131 Mio Fr. Umsatz 102 Mio Fr. (VJ 89,2 Mio) EBITDA vor Neubewertung 25 Mio Fr. (VJ 23,6 Mio) 2021: Deutlich höheren Reingewinn erwartet - Arbonia vollzieht den Verkauf des Fenstergeschäfts - Blackstone Resources ernennt Serhat Yilmaz zum Marketing-Chef - EEII H1: Reinergebnis +1,45 Mio Fr. (VJ -2,61 Mio) - SHL Telemedicine schliesst Übernahme der Mediton Group ab - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - BWO: Hypo-Referenzzinssatz für Mietverhältnisse bleibt bei 1,25% - SNB-Rede Fritz Zurbrügg am Dienstagabend: Verwundbarkeit der Hypothekar- und Immobilienmärkte hoch Substanzielle Verluste bei Banken bei starkem Zinsanstieg Tragbarkeitsrisiken derzeit auf Höchstständen Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: BlackRock erhöht Anteil leicht auf 3,01% PRESSE MITTWOCH - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Investis: Conf Call zu Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Dormakaba: BMK 2020/21 (09.00 Uhr) Donnerstag: - Vaudoise: Ergebnis H1 Freitag: - MCH: Ergebnis H1 - Plazza: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Einkaufsmanager-Index (PMI) August 2021 (09.30 Uhr) - BFS: Detailhandelsumsätze Juli 2021 (Donnerstag) Landesindex der Konsumentenpreise August 2021 (Donnerstag) - Seco: BIP Q2 2021 (Donnerstag) - BFS: Touristische Beherbergungen Juli 2021 (Freitag) Ausland: - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/21 (10.00 Uhr) Arbeitslosenquote 07/21 (11.00 Uhr) - GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/21 (10.30 Uhr) - US: ADP Beschäftigung 08/21 (14.15 Uhr) PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/21 (15.45 Uhr) Bauinvestitionen 07/21 (16.00 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 08/21 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.09.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Trifork (verschoben auf unbestimmt) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3 oder Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0836 - USD/CHF: 0,9183 - Conf-Future: -38 BP auf 169,63% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,347% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,20% auf 12'411 Punkte - SLI (Dienstag): -0,43% auf 2'015 Punkte - SPI (Dienstag): -0,36% auf 15'948 Punkte - Dax (Dienstag): -0,33% auf 15'835 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,11% auf 6'680 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)