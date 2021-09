STIMMUNG - Die Schweizer Aktienbörse wird zum Wochenschluss wenig verändert erwartet. Vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es am Markt. Dass in den USA wegen des Labor Day Feiertags am Montag in den USA ein langes Wochenende bevorsteht, könnte das Geschehen ebenfalls etwas dämpfen. Die US-Jobdaten gelten als entscheidend für die US-Notenbank im Hinblick auf den Beginn der Reduktion der Anleihenkäufe.

- SMI vorbörslich: unver. auf +0,11'12 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,37% auf 35'444 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,14% auf 15'331 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +2,02% auf 29'120 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis stellt neue Ergebnisse zu Enerzair und Atectura Breezhaler vor - Barry Callebaut schliesst Übernahme von Europe Chocolate Company Belgien ab - MCH H1: Betriebsertrag 60,4 Mio Fr. (VJ 121,6 Mio) Konzernverlust -29,4 Mio Fr. (VJ -24,4 Mio) Trotz Lockdown wichtige Projekte umgesetzt und weiter vorangetrieben Flüssige Mittel 99,7 Mio Fr. (Ende 2020: 130,1 Mio) Erwarten schrittweise hochfahren der Gesch.tätigkeit ab September 21 2021: Weiter Verlust im zweistelligen Mio-Bereich erwartet Streben im H2 ausgeglichenes Ergebnis an Im schlechtesten Fall im H2 Verlust im Bereich von H1 Überzeugt, Wachstums- und Profitabilitätsziele erreichen zu können - Plazza H1: Liegenschaftenertrag 13,0 Mio Fr. (VJ 12,3 Mio) EBIT 45,8 Mio Fr. (VJ 28,4 Mio) Gewinn 35,6 Mio Fr. (VJ 21,8 Mio) Reingewinn exkl. Neubewertung 8,6 Mio Fr. (VJ 7,9 Mio) Neubewertungserfolg 35,5 Mio. Fr. (VJ 18,7 Mio.) Bei Entwicklungsprojekten läuft Strategieumsetzung plangemäss 2021: Gehen von einem höheren EBIT vor Abschr. und Neubew. aus - Tecan platziert für Übernahme neue Aktien im Wert von 357,5 Mio Fr. Ausgabepreis 550 Fr. pro neue Aktien Neue Aktien entsprechen ca. 5,4% des aktuell registr. Aktienkapitals vobröslich -4,4% nach Aktienplatzierung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Achiko: SUG PIPE Fund meldet Anteil von 9,18% - DKSH: Diethelm Keller Holding meldet Anteil von 45,0% - Galenica: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 2,97% - Georg Fischer: UBS Fund Management senkt Anteil auf <3% - Logitech: Blackrock meldet leicht höheren Anteil von 10,04% - Schlatter: Nicolas Mathys senkt Anteil auf 9,98% - UBS Group meldet Eigenanteil von 7,42%/5,07% - Wisekey: Joel Arber/L1 Capital Global meldet Anteil von 19,58% - Zur Rose: BlackRock meldet leicht höheren Anteil von 3,04% PRESSE FREITAG - Keine relevanten Nachrichten - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - MCH: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Plazza: Ergebnis H1 - Polyphor: Conf. Call zu Fusion mit Enbiotix (14.00 Uhr) Montag: - Burkhalter Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Dienstag: - Partners Group: Ergebnis H1 - Villars: Ergebnis H1 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Touristische Beherbergungen Juli 2021 (08.30 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten August 2021 (Dienstag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe (Dienstag/Mittwoch) - SNB: Devisenreserven August 2021 (Dienstag) Ausland: - EU: PMI Dienste 08/21 (2. Veröffentlichung) (10.00 Uhr) Einzelhandelsumsatz 07/21 (11.00 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 08/21 (14.30 Uhr) Markit PMI Dienste 08/21 (2. Veröffentlichung) (15.45 Uhr) ISM Services 08/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.09.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (geplant Q4 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant Q3/Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Datum noch nicht bekannt) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0860 - USD/CHF: 0,9143 - Conf-Future: +39 BP auf 169,78% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,322% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,00% auf 12'432 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,08% auf 2'025 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,09% auf 16'009 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,10% auf 15'841 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,06% auf 6'763 Punkte

