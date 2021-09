STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Dienstag auf einen wenig bewegten Handelsauftakt zu. Den Investoren fehlen die Impulse aus den USA, wo die Börsen wegen des "Labor Day"-Feiertags geschlossen blieben. Immerhin: Chinas Börsen legten zu, wie auch der japanische Aktienmarkt.

- SMI vorbörslich: unver. auf 12'430,10 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): wegen Feiertag geschlossen - Nasdaq Comp (Montag): wegen Feiertag geschlossen - Nikkei 225 (Dienstag): +0,91% auf 29'931 Punkte (08.00 Uhr) - UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco übernimmt französischen Digitalexperten Qapa Vorläufiger Preis für Übernahme 65 Mio EUR Transaktion soll im Q3 abgeschlossen werden EVA positiv in 2023 dank Umsatzsynergien Qapa erzielte in den letzten zwölf Monaten Umsatz von 45 Mio EUR - Partners Group H1: Reingewinn 629 Mio Fr. (VJ 313 Mio) EBIT 702 Mio Fr. (VJ 390 Mio) Erträge 1'130 Mio Fr. (VJ 623 Mio) Performance Fees 442 Mio Fr. (VJ 56 Mio) Performance Fees mittel- bis langfristig analog AuM-Wachstum 2021: Rechnen weiterhin mit Kapitalzusagen von 19-22 Mrd USD Performance Fees 40-45% der Gesamteinnahmen erwartet Teil der für 2022 erwarteten Performance Fees vorzeitig 2022: Performance Fees 20-30% der Gesamteinnahmen erwartet Lisa Hook ist aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden vorbörsliche Indikation +1,3% - Geberit plant keine grösseren Akquisitionen (CEO zu 'The Market') - Givaudan eröffnet Forschungszentrum für Proteine in Zürich-Kemptthal - Roche kündigt verschiedene Daten für Esmo-Kongress an - Swisscom: Weko eröffnet Untersuchung gegen Swisscom Directories - Zurich ergreift weitere Massnahmen zur Senkung von CO2-Emissionen - Montana übernimmt Asco Industries und prüft Kapitalerhöhung Asco hat Jahresumsatz im Umfang von bis zu 260 Mio EUR - Poenina H1: Betriebsertrag 175,0 Mio Fr. (VJ 110,6 Mio) EBIT 8,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4,5 Mio) Gewinn 6,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3,4 Mio) Fall Bregy keinen Einfluss auf konsolidierte Halbjahresrechnung 2021 2021: Rechnen mit einer Steigerung des Gewinns pro Aktie H2: EBIT-Marge dürfte sich gegenüber H1 wesentlich verbessern - Bellevue baut Sales-Aktivitäten im asiatischen Raum weiter aus - Formulafirst schreibt im ersten Halbjahr wieder Gewinn - Newron erhält vierte Tranche aus der Finanzierungsvereinbarung mit EIB - Pierer Mobility beteiligt sich an Konsortium für Motorräder - Schaffner passt Führungsstruktur an Fokussierungsstrategie an - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Glencore-Tochter Prodeco beginnt Abtretung von Minenrechten an Kolumbien - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Seco: Arbeitslosenquote August 2,7% (VM 2,8%), saisonber. 2,9% (VM 3,0%) Womöglich derzeit weniger als 100'000 Personen in Kurzarbeit Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: BlackRock senkt Anteil leicht auf 2,999% - Komax: Swisscanto erhöht Anteil auf 3,0208% - Logitech: Blackrock meldet leicht tieferen Anteil von 9,98% - New Value: Talenthouse meldet leicht tieferen Anteil von 69,99% - Novartis: BlackRock senkt Anteil auf 5% - Santhera meldet Eigenanteil von 0,49%/52,27% - Wisekey meldet Eigenanteil von 2,23%/83,72% - Zur Rose: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 2,99% PRESSE DIENSTAG - Keine relevanten Nachrichten ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Poenina: Conf. Call zu Ergebnis H1 (09.00 Uhr) - Villars: Ergebnis H1 (nachbörslich) Mittwoch: - BKW: Ergebnis H1 (MK 09.30 Uhr) - Groupe Minoteries: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Belimo: Capital Markets Day - GV: Richemont, Logitech Donnerstag: - Swiss Re: Media Event at the Rendez-Vous 2021 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Romande Energie: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr) - SF Urban: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven August 2021 (09.00 Uhr) EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 09/21 (11.00 Uhr) - EU: BIP Q2/21 (3. Veröffentlichung; 11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.09.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (geplant Q4 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant 30.9.) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 1,0862 - USD/CHF: 0,9148 - Conf-Future: -9 BP auf 169,45% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,313% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,63% auf 12'430 Punkte - SLI (Montag): +0,70% auf 2'024 Punkte - SPI (Montag): +0,60% auf 16'007 Punkte - Dax (Montag): +0,96% auf 15'932 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,80% auf 6'744 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)