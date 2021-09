STIMMUNG - Die Talfahrt an der Schweizer Aktienbörse dürfte sich am Donnerstag im frühen Handel fortsetzen. Es dominiert nach schwachen Daten wieder die Sorge, dass der Schwung der Konjunkturerholung wegen Corona verpuffen und gleichzeitig die US-Notenbank trotzdem früher als erwartet die Geldpolitik straffen könnte. Die zunehmend nervösen Investoren blicken zudem am heutigen Donnerstag mit Argus-Augen nach Frankfurt, wo die Sitzung der EZB stattfindet. - SMI vorbörslich: -0,21% auf 12'188,97 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,20% auf 35'031 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,57% auf 15'287 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,74% auf 29'958 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche übernimmt langjährigen Partner TIB - Abschluss Q4 2021 erwartet - Swiss Life platziert Senior Green Bond in Höhe von 600 Mio Euro - Swiss Re: Nichtlebenprämien dürften 2021 um 10% über Vor-Corona-Level liegen - Minoteries H1: Reingewinn 2,55 Mio Fr. (VJ 2,30 Mio) Nettoumsatz 71,4 Mio Fr. (VJ 73,0 Mio) - Romande Energie H1: Reingewinn 48,3 Mio Fr. (VJ 33,0 Mio) Umsatz 298,9 Mio Fr. (VJ 323,7 Mio) EBIT 31,4 Mio Fr. (VJ 44,7 Mio) Umsatz 298,9 Mio Fr. (VJ 289,4 Mio) 2021: Rechnen weiterhin mit etwas niedrigerem EBIT als 2020 - SF Urban H1: Liegenschaftenertrag 12,6 Mio Fr. (VJ 12,9 Mio) Reingewinn inkl. Neubewertung 14,3 Mio Fr. (VJ 4,8 Mio) H1: Reingewinn 7,3 Mio Fr. (VJ 5,5 Mio) Transaktionsmarkt dürfte unverändert kompetitiv bleiben - Aevis Victoria beteiligt sich am Reinigungsunternehmen Batgroup - BEKB übernimmt für neue IT-Tochtergesellschaft DXC-Mitarbeitende - Emmi kündigt Chefwechsel für Ende 2022 an - Strategische Zusammenarbeit von Feintool und SITEC in China - Implenia verkauft Teilbereich Hochbau in Österreich - Kuros erhält FDA-Zulassung für MagnetOs Easypack Putty - Börsenkandidat Kinarus beschafft sich frisches Kapital - Rieter mit Campus-Projekt im Zeitplan NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: - DE: Exporte Juli +0,5% gg Vormonat (Prognose +0,1) Importe Juli -3,8% gg Vormonat (Prognose +0,1) Handelsbilanzsaldo Juli 18,1 Mrd Euro (Prognose 14,6) Leistungsbilanzsaldo Juli 17,6 Mrd Euro (Prognose 18,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: BlackRock erhöht leicht auf 3% - Inficon: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf <3% - Komax: Swisscanto senkt Anteil auf <3% - Newron: European Investmentbank meldet Anteil von 3,68% - Tecan: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,28% - Zur Rose: BlackRock meldet Anteil von zuletzt 3% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Romande Energie: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr) - SF Urban H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Swiss Re: Media Event at the Rendez-Vous 2021 (10.30 Uhr) Freitag: - Fundamenta: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Medacta: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) Montag: - Helvetia: Ergebnis H1 (MK 09.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - EU: EZB Zinsentscheid (13.45 Uhr; 14.30 Uhr Pk) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) EIA Ölbericht (Woche: 17.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.09.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (geplant Q4 2021) - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant 30.9.) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: per 20.9.: - Logitech (0,8734 Fr.) per 21.9.: - Richemont (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0876 - USD/CHF: 0,9200 - Conf-Future: unv. bei 168,55% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,247% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -1,05% auf 12'215 Punkte - SLI (Mittwoch): -1,12% auf 1'992 Punkte - SPI (Mittwoch): -1,13% auf 15'742 Punkte - Dax (Mittwoch): -1,47% auf 15'610 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,85% auf 6'669 Punkte

