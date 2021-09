STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt deutet sich am Montagmorgen ein wenig veränderter Start in die neue Handelswoche an. In der Vorwoche hat der Leitindex SMI einen deutlichen Rücksetzer erlebt. Und auch zum Wochenstart gehen die Vorgaben aus Übersee keine klare Richtung vor. - SMI vorbörslich: -0,02% auf 12'057,97 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,78% auf 34'608 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,87% auf 15'115 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,00% auf 30'382 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB-Präsident sagt Europa eine Re-Industrialisierung voraus - Moody's bestätigt 'Baa1'-Kreditrating für Adecco - Ausblick 'stabil' - Novartis erhält Swissmedic-Zulassung für Cholesterinsenker kommt mit US-Zulassungsantrag für Krebstherapie Tislelizumab weiter vorbörsliche Indikation +0,8% - Helvetia H1: Bruttoprämien 6941 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6429 Mio) Konzerngewinn 262,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 253,3 Mio) Combined Ratio 94,5% (AWP-Konsens: 94,3%) Netto-Schadenlast der Sommerunwetter von rund 70 Mio Fr. vorbörsliche Indikation +0,8% - Arundel H1: Verlust 5,5 Mio USD (VJ +2,6 Mio) - Asmallworld wird Hospitality-Berater für die Croatian Land Holding - Leclanché schliesst Kapitalerhöhung in Höhe von 29,7 Millionen Fr. ab - Orell Füssli übernimmt Mehrheit an Procivis AG - Relief Therapeutics erhält Rückmeldung von britischer MHRA zu Aviptadil - Siegfried bezahlt Anleihe im Umfang von 160 Mio Fr. zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Huber+Suhner: Metrohm senkt Anteil unter 3% - Novartis: BlackRock meldet Anteil von 5,02% - Swissquote meldet Eigenanteil von 2,34%/3,089% - Zur Rose: BlackRock meldet Anteil von 3,19% PRESSE MONTAG - CS-Verwaltungsratspräsident rüttelt am CEO-Stuhl (FT) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Helvetia: Ergebnis H1 (MK 09.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August (nachbörslich) Dienstag: - Crealogix: Ergebnis H1 - SHL: Ergebnis H1 - Roche: Virtual Pharma Day (14.00 bis 17.00 Uhr) - Sonova: Investorentag (13.30 bis 16.15 Uhr) Mittwoch: - Lalique: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Investora (1. Tag) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex August 2021 (Dienstag) Ausland: - keine für Montag SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.09.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant 30.9.) - Chronext (geplant Q4 2021) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: per 20.9.: - Logitech (0,8743 Fr.) per 21.9.: - Richemont (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,0843 - USD/CHF: 0,9195 - Conf-Future: -31 BP auf 166,24% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,282% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,46% auf 12'061 Punkte - SLI (Freitag): -0,36% auf 1'978 Punkte - SPI (Freitag): -0,41% auf 15'592 Punkte - Dax (Freitag): -0,09% auf 15'610 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,31% auf 6'664 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)