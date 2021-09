STIMMUNG

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag an seine Vortagestendenz anknüpfen und freundlich in den Handel starten. Unterstützung bekommt er dabei teilweise von den Vorgaben aus Übersee. So haben die Blue Chips an der Wall Street am Montag fester geschlossen, einzig die Technologiebörse Nasdaq konnte dem Trend nicht folgen. In Asien ist das Bild etwas uneinheitlicher.

- SMI vorbörslich: +0,23% auf 12'102,30 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,76% auf 34'870 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,07% auf 15'106 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,54% auf 30'612 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär ernennt einen Leiter für den gesamten Schweizer Markt Gilles Stuck wird Leiter Markt Schweiz Emmanuel Debons wird Leiter in Genf - Kühne+Nagel stellt Logistik bei Siemens-Projekt für synthetische Kraftstoffe - Sonova-CEO: Erwarten auch in kommenden Jahren profitables Wachstum - Crealogix 20/21: Umsatz 109 Mio Fr. (VJ 103,7 Mio) Ergebnis 1,1 Mio Fr. (VJ -0,5 Mio) adj. EBITDA 3,3 Mio Fr. (VJ 2,4 Mio) 21/22: steigende Nachfrage erwartet positive Geschäftsentwicklung erwartet - Flughafen Zürich: Passagieraufkommen August 1'593'672 (+119,7% gg VJ) Passagieraufkommen August bei 51,2% des 2019er-Niveau - Swiss Steel Group nominiert neue Mitglieder des Verwaltungsrats lädt zu ausserordentlicher GV am 6. Oktober - Valora: Back-Factory erzielt 2019 Aussenumsatz von rund 80 Mio EUR verstärkt mit dem Kauf von Back-Factory Geschäft in Deutschland Übernahme wird aus bestehenden Mitteln finanziert NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - SoftwareOne: Gruppe Gründeraktionäre meldet Anteil von 31,48% - Vetropack: Familien-Holding Cornaz meldet tieferen Anteil von 71,5851% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Roche: Virtual Pharma Day (14.00 bis 17.00 Uhr) - Sonova: Investorentag (13.30 bis 16.15 Uhr) Mittwoch: - Lalique: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Donnerstag: - Newron: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex August 2021 (8.30 Uhr) - Seco: Konjunkturprognosen vom September 2021 (Donnerstag) Ausland: - USA: Verbraucherpreise August 2021 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.09.2021 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant 30.9.) - Chronext (geplant Q4 2021) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0889 - USD/CHF: 0,9223 - Conf-Future: +6 BP auf 166,30% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,263% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,12% auf 12'075 Punkte - SLI (Montag): +0,18% auf 1'981 Punkte - SPI (Montag): +0,08% auf 15'605 Punkte - Dax (Montag): +0,59% auf 15'701 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,20% auf 6'677 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)