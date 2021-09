STIMMUNG

Der SMI könnte dank einer positiven Entwicklung bei den Schwergewichten Roche und Nestlé minimal im Plus starten und damit die zaghafte Erholung der letzten beiden Tagen fortsetzen. Das Gros der Titel wird jedoch im Minus erwartet. Gründe dafür sind schwache US-Vorgaben und schlechte Daten aus China.

- SMI vorbörslich: +0,11% auf 12'110,57 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,84% auf 34'578 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,45% auf 15'038 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,52% auf 30'511 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco hat Finanzierung der Akka-Akquisition zusammen Abschluss der Akka-Transaktion wird Anfang 2022 erwartet - Roche-Pharma-Chef bekräftigt starkes Engagement in Forschung & Entwicklung Steuern gegen steigende F&E-Kosten mit anderen Massnahmen hält an Prognose für Biosimilar-Erosion fest führt Digital Pathology Open Environment zum Datenaustausch ein - ABB und Liebherr wollen an umweltfreundlicheren Bergbaumaschinen arbeiten - Givaudan, Bühler und Migros spannen bei pflanzlichem "Fleisch" zusammen - Holcim schliesst Partnerschaft für Kreislaufwirtschaft mit deutscher GIZ ab - Sonova arbeitet mit Sensorion bei Erforschung von Hörverlust zusammen - Temenos gewinnt äthiopische Bank of Abyssinia als Kunden - Helvetia: Standard & Poor's stuft Rating auf 'A+' hoch mit stabilem Ausblick Tochter ERV arbeitet mit BKB und Bank Cler zusammen - Lalique H1: Reinergebnis +3,1 Mio EUR (VJ -10,6 Mio) Umsatz 64,7 Mio EUR (VJ 49,1 Mio) 2021: Erholung wird sich im H2 fortsetzen Erwarten weiter Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich - EFG: Fitch hebt Ausblick auf "stabil" von "negativ" - Rating bleibt "A" - Kudelski schliesst Lizenzvereinbarung mit Echelon ab - Obseva reicht US-Zulassungsantrag für Linzagolix ein - Romande Energie: Vevey schliesst sich Sanierungs-Programm an - Spice: Teilverkauf der Beteiligung an Rimini Street für 13,5 Mio USD NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Sportradar-Aktie eröffnet bei Nadaq-IPO mit 27 Dollar - aktuell 25,36 Dollar schliesst bei 25,05 Dollar den 1. Börsenhandelstag - CS schliesst Kapitalerhöhung für Real Estate Fund Interswiss ab PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - - Ausland: - CN: Einzelhandelsumsatz August +2,5% gg VJ (Prognose +7) Industrieproduktion +5,3% gg VJ (Prognose +5,8) - GB: Verbraucherpreise August 3,2% gg VJ (Prognose +2,9) Verbraucherpreise August +0,7% gg VM (Prognose +0,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: BlackRock senkt leicht auf 2,996% - Comet: Artisan Partners senkt auf <3% - Hiag: UBS Funds Management erhöht auf 5,32% - Leclanché meldet Eigenanteil von <3% - Meyer Burger: BlackRock erhöht Anteil leicht auf 5,24% - Orior: Vontobel Fonds Services meldet Anteil von 3,02492% - Peach Property: Ares senkt auf 29,7%; Thomas Wolfensberger senkt auf 4,94% - Plazza: Caceis/MV Immoxtra Schweiz Fonds senkt Anteil auf <3% - Zur Rose: BlackRock senkt Anteil leicht auf 2,998%; Captial Group meldet 3,01% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Lalique: Conf. Call 10.00 Uhr Donnerstag: - Newron: Ergebnis H1 Freitag: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Arbeitskräfteerhebung Q2 (Donnerstag) - Seco: Konjunkturprognosen (Donnerstag) Ausland: - EU: Arbeitskostenindex Q2/21 (11.00) Industrieproduktion 07/21 (11.00) - US: Empire-State-Index 09/21 (14.30) Ex- und Importpreise 08/21 (14.30) Industrieproduktion 08/21 (15.15) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.09.2021 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant 30.9.) - Chronext (geplant Q4 2021) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: per 20.9.: - Logitech (0,8743 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0860 - USD/CHF: 0,9198 - Conf-Future: +16 BP auf 166,49% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,242% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,19% auf 12'097 Punkte - SLI (Dienstag): +0,31% auf 1'987 Punkte - SPI (Dienstag): +0,21% auf 15'637 Punkte - Dax (Dienstag): +0,14% auf 15'723 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,36% auf 6'653 Punkte

awp-robot/sw/ys

(AWP)