STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag moderat im Plus erwartet und der SMI dürfte die Marke von 12'000 Punkten zurückerobern, unter die er am Vortag gefallen war. Händler erklären sich den freundlich erwarteten Börsenstart mit einem "Stimmungsumschwung" in New York am Vorabend. Dort sorgte ein überraschend stark gestiegener konjunktureller Frühindikator wieder für mehr Risikofreude. - SMI vorbörslich: +0,37% auf 12'029,16 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,68% auf 34'814 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,82% auf 15'162 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,70% auf 30'299 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Julius Bär platziert nachrangige Anleihe in Höhe von 320 Mio Dollar - Nestlé treibt Projekte zu einer umweltverträglicheren Landwirtschaft voran - Aevis Victoria will für das GJ 2021 eine Dividende ausschütten über die Höhe der Ausschüttung wird später entschieden - Allreal tätigt Grossübernahme von Westschweizer Immosynergies Akquisition umfasst Anlagenliegenschaften-Portfolio von 500 Mio Fr. Akquisition mit Entwicklungsliegenschaften-Portfolio von 210 Mio Fr. Übernahme kostet rund 400 Mio Fr. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital - Erhöhung AK um 4,1% - Bobst: Wechsel in der Konzernleitung auf Ende Jahr - Hypothekarbank Lenzburg geht Betriebspartnerschaft mit MoneyPark ein - Leclanché erweitert Angebot für Häfen und Schiffe - Newron H1: Liquide Mittel 21,9 Mio EUR (Ende 2020: 31,3 Mio) Ergebnis -9,1 Mio EUR (VJ -10,5 Mio) - Vifor schliesst mit Travere Lizenz für Kommerzialisierung von Sparsentan ab Travere erhält Vorauszahlung in Höhe von 55 Millionen US-Dollar NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Run von Investoren auf Aktie des Sportausrüsters On an Wall Street On-Co-CEO Hoffmann: Zweitkotierung an Schweizer Börse SIX kein Thema PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Alpine Select erhöht Eigenanteil auf 3,02% - Korr: Swissquote meldet Eigenanteil von 2,34%/3,089% - Meyer Burger: BlackRock senkt Anteil leicht auf 4,86% - Molecular Partners: Sperrgruppe Amstutz senkt Anteil auf <3% - Santhera: JPMorgan meldet leicht tieferen Anteil von 17,511% - Zur Rose: BlackRock meldet Anteil von 3,01% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Allreal: Conf. Call zu Übernahme (9.30 Uhr) Freitag: - Montag: - Spice Private: Ergebnis H1 - BVZ: Ergebnis H1 - Sulzer: ao GV (Abspaltung Medmix) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konjunkturprognosen (09.00 Uhr) Ausland: - US: Einzelhandelsumsatz 08/21 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich; 14.30 Uhr) Philadelphia-Fed-Index 09/21 (14.30 Uhr) Lagerbestände 07/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.09.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant 30.9.) - Chronext (geplant Q4 2021) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Indexanpassungen per 20.9.: - SMI: Swatch wird ersetzt durch Logitech - SLI: Clariant wird ersetzt durch Vifor - SMIM: Oerlikon wird ersetzt durch Zur Rose EX-DIVIDENDE DATEN: per 20.9.: - Logitech (0,8743 Fr.) per 21.9.: - Richemont (2,00 Fr.) per 27.9.: - Perrot Duval (1,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0870 - USD/CHF: 0,9210 - Conf-Future: -30 BP auf 166,19% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,272% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,93% auf 11'985 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,87% auf 1'970 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,88% auf 15'499 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,68% auf 15'616 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,04% auf 6'584 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)