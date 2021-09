STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im vorbörslichen Geschäft kaum verändert. Händler sprechen von einer Stabiliserung nach dem "Evergrande- Schock". Ob die Märkte gar zu einer Gegenbewegung ansetzen, wird sich weisen müssen. Vorderhand fehlen Impulse aus China, da dort die Märkte wegen eines Feiertags gechlossen sind. Und global gesehen richtet sich die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer bereits auf die Zinssitzung der amerikanischen Notenbank vom morgigen Mittwoch. - SMI vorbörslich: +0,03% auf 11'770,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -1,78% auf 33'970 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -2,19% auf 14'714 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,79% auf 29'955 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis stärkt Portfolio im Bereich Optogenetik mit Arctos-Übernahme - Partners Group sichert sich Kapitalzusagen in Höhe von 15 Milliarden Dollar - Vaudoise investiert in finnisches Unternehmen MaaS Global - Relief Therapeutics-Tochter APR veröffentlicht Daten in Fachmagazin - Sensirion eröffnet neuen Standort in Ungarn - Spice Private Equity schreibt im ersten Halbjahr wieder einen Gewinn - Vaudoise investiert in finnische MaaS-Lösung - Youngtimers schreibt kleinen Gewinn im ersten Halbjahr NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EZV: Exporte August zum VM real -0,4%, nominal +2,1% (saisonbereinigt) EZV: Handelsbilanzüberschuss August 4,47 Mrd Fr. (saisonber.) EZV: Importe August zum VM real +0,2%, nominal +1,2% (saisonbereinigt) EZV: Uhrenexporte August unbereinigt 1,52 Mrd Fr. (nom. +11,5% gg VJ) - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galenica: BlackRock meldet leicht tieferen Anteil von 2,91% - Mobimo: BlackRock erhöht Anteil auf 5,32% - Peach Property: F. Zweegers (ZBG Capital) meldet Anteil von 9,65%; LBBW AM <3% - UBS Group meldet Eigenanteil von 7,73/5,09% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - keine Termine Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - GV: Perrot Duval WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Zahlungsbilanz Q2 (Mittwoch) Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) Ausland: - US: Baugenehmigungen 08/21 (14.30 Uhr) Leistungsbilanz 08/21 SONSTIGES - Börsen in China und Südkorea wegen eines Feiertages geschlossen - Nächster Eurex-Verfall: 15.10.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant 30.9.) - Chronext (geplant Q4 2021) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - - Börsenfeiertag in China, Japan und Südkorea EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Richemont (2,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0879 - USD/CHF: 0,9270 - Conf-Future: +8 BP auf 165,74% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,239% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -1,42% auf 11'766 Punkte - SLI (Montag): -1,85% auf 1'925 Punkte - SPI (Montag): -1,42% auf 15'256 Punkte - Dax (Montag): -2,31% auf 15'132 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,74% auf 6'456 Punkte

