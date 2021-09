STIMMUNG

Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss wenig verändert erwartet. Die positiven Vorgaben aus den USA und Japan dürften hierzulande nach den erfreulichen Vortagen bereits eingepreist sein. Neue Impulse sind zudem rar.

- SMI vorbörslich: -0,14% auf 11'922,29 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +1,48% auf 34'765 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,04% auf 15'052 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +2,09% auf 30'260 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche kündigt neue Evrysdi- und SRP-9001-Daten für Fachkongress an WHO empfiehlt vorbeugende Therapie bei Covid-Risikopatienten - Fitch bestätigt UBS-Rating von 'A+' und CS-Rating von 'A-' - Dufry erwartet positive Auswirkungen von neuem Gesetz in Spanien vorbörsliche Indikation +2,4% - Airesis H1: Nettoergebnis -9,4 Mio Fr. (VJ -18,5 Mio) Konsolidierter Umsatz 59,9 Mio Fr. (VJ 32,2 Mio) - Relief Therapeutics H1: Gewinn -14,7 Mio Fr. (VJ 8,25 Mio) - Blackstone Resources H1: Konzerngewinn 1,62 Mio Fr. (VJ 19,8 Mio) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galenica: BlackRock meldet Anteil von 2,94% - Santhera: Idorsia meldet Anteil von 29,82% - Wisekey: Joel Arber/L1 Capital Global meldet Anteil von 15,19% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - keine Termine Montag: - UBS: Prozess in Frankreich (Urteil 2. Instanz erw.) - Achiko: Ergebnis H1 (Conf. Call 8.00 Uhr) Dienstag: - Roche: 125-Jahr-Feier (MK 15.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Consensus Forecast (Dienstag) Ausland: - US: Neubauverkäufe 08/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.10.2021 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant 30.9.) - Chronext (geplant Q4 2021) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) EX-DIVIDENDE DATEN: per 27.9.: - Perrot Duval (1,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0860 - USD/CHF: 0,9252 - Conf-Future: -67 BP auf 165,22% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,235% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,85% auf 11'939 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,94% auf 1'961 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,82% auf 15'495 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,88% auf 15'644 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,98% auf 6'702 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)