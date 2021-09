STIMMUNG Nach dem beschleunigten Ausverkauf vom Vortag zeichnet sich zur Wochenmitte für den Schweizer Aktienmarkt zunächst eine leichte Stabilisierung ab. Die Vorgaben aus Übersee sprechen derweil für weitere Abgaben.

- SMI vorbörslich: +0,20% auf 11'508,97 Punkte (08.03 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -1,63% auf 34'300 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -2,83% auf 14'547 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -2,20% auf 29'519 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Neue Daten untermauern Wirksamkeit von Cosentyx bei Schuppenflechte legt neue Daten zu Ligelizumab zur Behandlung von Hauterkrankung vor vorbörsliche Indikation +0,8% - Roche-CEO sieht diverse Bau- und Erweiterungsprojekte in Basel im Plan sorgt sich um digitalen Rückstand der Schweiz - Sonova baut Angebot zur Tinnitus-Behandlung aus - Leclanché H1: Umsatz 15,2 Mio Fr. (+42%) Betriebsverlust 24,3 Mio Fr. (VJ -30,3 Mio) Nettoverlust 31,8 Mio Fr. (VJ -37,4 Mio) Verspätete Finanzierung durch Golden Partner/SEFAM 2021: Umsatz aufgrund Lieferkette ungewiss Umsatzprognose ist eine "Herausforderung" Sprecher: Zuversichtlich für Lösungen des Finanzierungsproblems - Meyer Burger will Fabrik für Hochleistungssolarmodule in den USA bauen Sind zu Standortwahl in Diskussionen mit mehreren Bundesstaaten Neue Produktion soll Ende 2022 in Betrieb gehen - Addex startet Phase-II-Studie mit Dipraglurant zur Behandlung von Lidkrampf - Aryzta: Verwaltungsrätin Luisa Delgado tritt zurück - CI Com rückt dank positiver Wertberichtigung in die Gewinnzone vor - Kudelski-Tochter Nagra gewinnt RAI als Kunden für Anti-Piraterie-Lösungen - Leonteq baut Angebot an Krypto-Produkten weiter aus - Medmix-IPO: Ausgabepreis laut Bookrunner auf 45 Fr. festgelegt - Schweiter ernennt Roman Sonderegger zum neuen CEO - TX Group: Einigung über Sozialplan beim Verlagshaus Tamedia NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Arbonia: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,004% - Basilea: UBS Group meldet Anteil von 7,99% - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 2,99% - EEII: Nacala Worldwide senkt Anteil auf <3% - Logitech meldet eigene Anteile von 3,0122%/2,1516% - Mobilezone: Credit Suisse Funds senkt Anteil auf 4,74% - PSP: Norges Bank senkt Anteil auf 2,78748% - Santhera mit verschiedenen Beteiligungsmeldungen nach Kapitalerhöhung PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Hiag: ausserordentliche Generalversammlung (Kapitalerhöhung) Donnerstag: - Perfect Holding: Ergebnis H1 - SHL: Ergebnis H1 - Wisekey: Ergebnis H1 - Sulzer: 1. Handelstag Medmix - Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 - EPH: Ergebnis H1 - Youngtimers: Ergebnis H1 Freitag: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index September (10:00) - KOF Konjunkturbarometer September (Donnerstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) September 2021 (Freitag) Ausland: - EU: Geschäftsklimaindex 09/21 (11:00) Industrievertrauen 09/21 (11:00) Verbrauchvertrauen (endgültig) 09/21 (11:00) EZB Ergebnis Zuteilung eines 12-monatigen PELTRO (12:30) - US: MBA Hypothekenanträge (13:00) Schwebende Hausverkäufe 08/21 (16:00) EIA-Rohöllagerdaten (16:30) - EU: EZB-Präsidentin Lagarde, Fed-Chairman Powell, BoE-Gouverneur Bailey und BoJ-Gouverneur Kuroda, nehmen an Panels bei Geldpolitischem Forum der EZB teil (17:45) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.10.2021 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant 30.9.) - Chronext (geplant 08.10) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0856 - USD/CHF: 0,9293 - Conf-Future: -7 BP auf 164,12% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,127% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -1,76% auf 11'486 Punkte - SLI (Dienstag): -2,08% auf 1'877 Punkte - SPI (Dienstag): -1,96% auf 14'858 Punkte - Dax (Dienstag): -2,09% auf 15'249 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -2,17% auf 6'507 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)