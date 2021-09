STIMMUNG

Die Schweizer Börse dürfte am Donnerstag die Erholung vom Vortag fortsetzen. Wie lange diese Bewegung anhält, ist laut Händlern aber ungewiss. Denn nach wie vor treibt Furcht vor einer Stagflation - also einer Mischung aus höherer Inflation bei gleichzeitig strauchelnder Konjunktur, die Anleger um. Zudem sind die Strom- und Evergrande-Krise in China und der US-Schuldenstreit ungelöst.

- SMI vorbörslich: +0,45% auf 11'680,40 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,26% auf 34'391 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,24% auf 14'512 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,08% auf 29'522 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB lanciert "schnellste Ladestation" für Elektrofahrzeuge - Kühne+Nagel verlängert Partnerschaft mit Inex Partners Oy - Novartis erzielt mit Malariatherapie positive Phase-II-Daten - Roche erreicht mit Corona-Cocktail Ronapreve gesteckte Ziele in Studie - Medmix: Ausgabepreis bei 45 Fr. Bruttoerlös aus Kapitalerhöhung von 315 Mio Fr. - Dätwyler: Verkauf von Reichelt abgeschlossen Healthcare dürfte in nächsten Jahren weiter sehr dynamisch wachsen 2021: EBIT-Marge ohne Reichelt >17 Prozent; Umsatz >960 Mio Fr. erw. EBIT-Marge inkl. Reichelt >16 Prozent; Umsatz >1,1 Mrd Fr. erw 2022-2024: Umsatzwachstum im Bereich 6 bis 10% erwartet EBIT-Marge im Bereich 18 bis 21% erwartet vorbörsliche Indikation +2,3% - Pierer Mobility: Es werden 11,258 Mio junge Aktien zu je EUR 79,50 ausgegeben setzt Vereinfachung der Beteiligungsstruktur mit Bajaj um will Kapital um 895 Mio Euro erhöhen - Dufry erhält Konzessionen für drei Flughäfen in Kambodscha Chef schliesst weitere Kapitalmassnahmen aus - SHL H1: Umsatz 21 Mio USD (VJ 19,5 Mio) Gewinn -10,3 Mio USD (VJ 0,1 Mio) Covid-19-Pandemie weiter negativ für Geschäftsgang - Perfect Holding H1: Nettoergebnis 33'000 Fr. (VJ +0,2 Mio) - Basilea: Partner beantragt Zulassung von Cresemba in Japan - BKB ernennt neuen Leiter für den Bereich Legal & Compliance - Goldbach Audience erhält neuen Verkaufschef - Hiag-Aktionäre stimmen geplanter Kapitalerhöhung zu - Huber+Suhner liefert Radarantennen an Continental - Obseva ernennt Luigi Marro zum Chief Transformation Officer - Relief: Partner NRx legt weitere Daten zu Corona-Mittel Zyesami vor NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: PMI Verarbeitendes Gewerbe September 49,6 Punkte nach 50,1 im August - JP: Industrieproduktion August -3,2% gg VM WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: Norges Bank meldet Anteil von 2,81% - Crealogix: Long Path Smaller Companies Master Fund meldet Anteil von 5,3695% - Evolva meldet Eigenanteil von 1,87%/55,71% - Santhera: Orbimed Genesis Master Fund senkt Anteil unter 3% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Medmix 1. Handelstag - Zwahlen et Mayr: Ergebnis H1 (18.00 Uhr) - EPH: Ergebnis H1 (19.00 Uhr) Freitag: - aoGV: Credit Suisse zu Wahlen VR Montag: - Aryzta: Ergebnis + BMK 2020/21 - aoGV: Skan AG - BV Holding im Zshg. mit IPO WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB Volumen Devisenmarktinterventionen Q2 (09.00 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer September (09.00 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) September 2021 (Freitag) - BFS: Detailhandelsumsätze August 2021 (Montag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise September 2021 (Montag) Ausland: - DE: Arbeitsmarktdaten 09/21 (09.55 Uhr) - EU: Arbeitsmarktdaten 08/21 (11.00 Uhr) - DE: Verbraucherpreise 09/21 (14.00 Uhr) - US: BIP Q2/21 (3. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) Konsumausgaben Q2/21 ( Veröffentlichung) Chicago PMI 09/21 (15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.10.2021 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Medmix - Spin-Off von Sulzer (geplant 30.9.) - Chronext (geplant 08.10) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) EX-DIVIDENDE DATEN: DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0833 - USD/CHF: 0,9338 - Conf-Future: +58 BP auf 164,81% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,125% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,24% auf 11'628 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,82% auf 1'892 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,07% auf 15'017 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,77% auf 15'365 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,83% auf 6'561 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)