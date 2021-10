STIMMUNG

Die Erholung an der Schweizer Börse war nur von kurzer Dauer. Zum Wochenschuss zeichnen sich nämlich gemäss vorbörslichen Indikationen weitere Verluste ab. Obwohl in den USA der befürchtete Regierungs-"Showdown" noch abgewendet werden konnte, bleiben die anderen Probleme wie die Anhebung der US-Schuldenobergrenze sowie Lieferkettenprobleme, Zins- und Inflationsängste und die Konjunktursorgen ungelöst. Einem rabenschwarzen September könnte auch daher auch ein negativer Oktober folgen, befürchten Marktteilnehmer.

- SMI vorbörslich: -0,88% auf 11'540,11 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,59% auf 33'844 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,44% auf 14'449 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -2,23% auf 28'796 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Barry Callebaut ernennt Rogier van Sligter zum alleinigen Chef EMEA - EPH H1: Reingewinn 10,9 Mio USD (VJ 9,85 Mio) - IGEA H1: Gewinn -0,29 Mio USD (VJ -0,55 Mio USD) - Zwahlen&Mayr H1: Reinergebnis -0,15 Mio Fr. (VJ -1,14 Mio) - Kudelski schliesst Sale-and-Leaseback-Transaktion für Bürogebäude ab - Leonteq eröffnet neues Büro in Portugal - Nebag steigert inneren Wert in den ersten neun Monaten 2021 - Gewinn 9,79 Mio - Santhera legt mit Genehmigung der SIX Halbjahresbericht verspätet vor - Zug Estates will CO2-Emissionen bis 2023 nahezu auf null bringen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Bank Syz ernennt neuen CIO PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: Einzelhandelsumsatz real Aug +1,1% gg Vormonat (Prognose +1,5) Einzelhandelsumsatz real Aug +0,4% gg Vorjahr (Prognose +1,8) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Addex: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,83% - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 3,03% - Evolva meldet Eigenanteil von 5,9%/53,41%, Marc Catellani von 49,85% - IGEA Pharma: Verschiedene Beteiligungsmeldungen - Leonteq: Leonteq meldet eigenen Anteil von 2,859%/3,287% - Santhera mit verschiedenen Beteiligungsmeldungen nach Kapitalerhöhung PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Credit Suisse: ao GV zu Wahlen VR (10.30 Uhr) Montag: - Aryzta: Ergebnis 2020/21 - Skan: aoGV BV Holding im Hinblick auf IPO Dienstag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Einkaufsmanager-Index (PMI) September 2021 (09.30 Uhr) - BFS: Detailhandelsumsätze August 2021 (Montag) Landesindex der Konsumentenpreise September 2021 (Montag) - BFS: Touristische Beherbergungen August 2021 (Dienstag) Ausland: - DE: Markit Einkaufsmanagerindex Industrie 09/21 (09.55 Uhr) - EU: Markit Einkaufsmanagerindex Industrie 09/21 (10.00 Uhr) Verbraucherpreise 09/21 (11.00 Uhr) - US: Persönliche Einnahmen und Konsumentenausgaben 08/21 (14.30 Uhr) Markit Einkaufsmanagerindex Industrie (15.45 Uhr) Bauinvestitionen 08/21 (16.00 Uhr) Uni Michigan Verbraucherstimmung 09/21 (16.00 Uhr) ISM-Index Industrie 09/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.10.2021 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Chronext (geplant 08.10) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0791 - USD/CHF: 0,9318 - Conf-Future: -11 BP auf 164,77% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,166% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,12% auf 11'642 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,03% auf 1'891 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,19% auf 15'045 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,68% auf 15'261 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,62% auf 6'520 Punkte

(AWP)