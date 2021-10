STIMMUNG Die Schweizer Börse wird am Montag praktisch unverändert erwartet. Die Vorgaben aus den USA sind zwar positiv, doch in Asien geben die Kurse weiter nach. Die Sorgen über den chinesischen Immobiliensektor halten die Anleger weiter auf Trab. Dazu kommt, dass sich die Anleger wegen der anziehenden Energiepreise und aufgrund der Lieferkettenprobleme steigende Inflation befürchten.

- SMI vorbörslich: -0,03% auf 11'571,86 Punkte (08.15 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,43% auf 34'326 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,82% auf 14'567 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +NA% auf 28'402 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Sandoz setzt Schlussstrich unter jahrelange US-Preisuntersuchung Hatten für Vergleich in vollem Umfang Rückstellungen gebildet Zahlung beläuft sich auf 185 Mio USD - Julius Bär schliesst Übernahme von Kuoni Mueller & Partner ab - UBS: US-Notenbank beendet Enforcement-Massnahmen zur Devisenmarktaffäre - Aryzta 2020/21: Umsatz 1,53 Mrd EUR (AWP-Konsens: 1,52 Mrd) EBITDA (fortgeführt) 173,4 Mio EUR (VJ: 193 Mio) Bereinigt Reinergebnis 5,2 Mio EUR (VJ: -18 Mio) Organische Umsatzveränderung -6,1% (AWP-Konsens: -6,3%) Bereinigte EBITDA-Marge 11,4% (VJ: 11,3%) 2021/22: Mittleres einstelliges org. Wachstum erwartet Erwarten "nachhaltigen Nettogewinn" - Cosmo lanciert öffentliches Umtauschangebot zur Übernahme von Cassiopea Umtauschverhältnis pro Cassiopea-Aktie beträgt 0,467 Cosmo-Aktien Nach erfolgreichem Abschluss wird Cassiopea von SIX dekotiert - HBM erwartet Semestergewinn von rund 270 Millionen Franken - Perrot Duval kann Polystone-Gruppe übernehmen - Spice Private Equity investiert in brasilianischen Versicherer - Youngtimers erwirbt Auto-Plattform Petrolicious NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - On-Produktion von Fabrikschliessungen in Vietnam betroffen PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - SNB schlägt Rajna Gibson Brandon zur Wahl in den Bankrat vor - Handelsumsatz an der Schweizer Börse legt im September deutlich zu WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Burckhardt: UBS Fund Management erhöht Anteil auf 5,01% - Galenica: BlackRock meldet Anteil von 3,01% - IGEA Pharma: Verschiedene Beteiligungsmeldungen nach Kapitalerhöhung - Nebag: Bruce Pollock meldet Anteil von 3,16% - Polyphor: Fabrice Evangelista meldet tiefere Erwerbsposition von 9,87% - Santhera mit verschiedenen Beteiligungsmeldungen nach Kapitalerhöhung - Tornos: Quaero Capital meldet Anteil von 3,07% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Aryzta: BMK 2020/21 - Cosmo/Cassiopea: Conf. Call zu Übernahmeangebot (16.00 Uhr) - Skan: aoGV BV Holding im Hinblick auf IPO Dienstag: - Keine Termine Mittwoch: - Cicor CMD (09.30 Uhr) - Swiss Steel a.o. GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze August 2021 (08.30 Uhr) Landesindex der Konsumentenpreise September 2021 (08.30 Uhr) - BFS: Touristische Beherbergungen August 2021 (Dienstag) - KOF: Herbstprognose 2021 (Mittwoch) Ausland: - EU: Sentix-Investorenvertrauen 10/21 (10.30 Uhr) - US: Auftragseingang 08/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.10.2021 IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Chronext (geplant 08.10) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.16 Uhr) - EUR/CHF: 1,0791 - USD/CHF: 0,9302 - Conf-Future: -6 BP auf 164,71% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,176% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,58% auf 11'575 Punkte - SLI (Freitag): -0,71% auf 1'878 Punkte - SPI (Freitag): -0,56% auf 14'961 Punkte - Dax (Freitag): -0,68% auf 15'156 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,04% auf 6'518 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)