STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag vorbörslich ohne klare Richtung. Die Vorgaben aus Übersee sind allerdings klar negativ. In den USA setzte sich zum Wochenstart der jüngste Schwächetrend fort und auch in Asien geben die Kurse am Dienstag nach, wobei die Märkte in Festland-China geschlossen sind. - SMI vorbörslich: -0,06% auf 11'575,18 Punkte (08.15 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,94% auf 34'003 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -2,14% auf 14'255 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -2,32% auf 27'785 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swatch-Chef: Werden im 2021 Umsatz zwischen 7 und 7,5 Mrd Fr. erzielen Dürften im 2021 operativen Gewinn von 1 Mrd Fr. erzielen vorbörsliche Indikation +1,3% - Swiss Re schätzt eigene Schadenbelastung aus Hurrikan Ida auf 750 Mio USD Versicherte Schäden zu Ida für gesamte Branche bei 28-30 Mrd USD Schadenbelastung der Juli-Unwetter Europa bei rund 520 Mio USD erw. - Kühne+Nagel will gemeinsam mit Lufthansa CO2-neutralen Treibstoff fördern - Roche legt an Fachkongress längerfristige Daten zu Ocrevus und Enspryng vor - Blackstone Resources: Batterieproduktion erhält wissenschaftlichen Nachweis - Bucher schlägt Stefan Scheiber zur Wahl in den VR vor - DKSH übernimmt australische Firma STP - Energiedienst nimmt Power-to-Gas-Anlage in Wyhlen 2022 wieder in Betrieb - Immobilienfirma Hiag aktualisiert Anlagerichtlinien - SoftwareOne übernimmt britischen SAP-Spezialisten Centiq NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - SNB: Vizepräsident Fritz Zurbrügg unterzieht sich medizinischem Eingriff PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: SEP TOKYO CORE CPI +0.1% Y/Y; AUG 0.0% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 2,99% - Cosmo: Aktionärsgruppe Hopp meldet Anteil von 5,23% - Dufry: FMR LLC meldet Anteil von 3,13% - Galenica: BlackRock meldet Anteil von 2,93% - Korr Dufry: Franklin Resources meldet Anteil von 3,13% - Medartis: Nordflint Capital Partners erhöht Anteil auf 6% - Medmix: The Capital Group Companies meldet Anteil von 5,01% - Santhera: Armistice Capital Master Fund senkt Anteil unter 3% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Stadler Rail: SBB benennt Zuschlag für 286 Triebzüge (11.00 Uhr) Mittwoch: - Cicor: Capital Markets Day (9.30 Uhr), Bronschhofen - Swiss Steel: a.o. GV, Luzern Donnerstag: - Sika: Capital Markets Day 2021 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Touristische Beherbergungen August 2021 (08.30 Uhr) - KOF: Herbstprognose 2021 (Mittwoch) - Seco: Arbeitsmarktdaten September 2021 (Donnerstag) - SNB: Devisenreserven September 2021 (Donnerstag) Ausland: - DE: Markit PMI Dienstleistungen 09/21 (09.55 Uhr) - EU: Markit PMI Dienstleistungen 09/21 (10.00 Uhr) Erzeugerpreise 08/21 (11.00 Uhr) - GB: CIPS/Markit PMI Dienstleistungen 09/21 (10.30 Uhr) - US: Handelsbilanz 08/21 (14.30 Uhr) Markit PMI Dienstleistungen 09/21 (15.45 Uhr) ISM Services Index 09/21 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.10.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; angekündigt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Chronext (geplant 08.10) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 1,0740 - USD/CHF: 0,9263 - Conf-Future: +22 BP auf 164,91% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,161% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,06% auf 11'582 Punkte - SLI (Montag): -0,43% auf 1'870 Punkte - SPI (Montag): -0,19% auf 14'933 Punkte - Dax (Montag): -0,79% auf 15'037 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,61% auf 6'478 Punkte

awp-robot/sw/ra

(AWP)