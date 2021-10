STIMMUNG Zur Wochenmitte dürfte der Schweizer Aktienmarkt wieder im Rückwärtsgang in den Handel starten. Damit würde er den Vorgaben aus Asien folgen. Nachdem die meisten Finanzplätze in der Region am Mittwoch zunächst dem versöhnlichen Ton der Wall Street gefolgt waren, drehten sie im weiteren Verlauf ins Minus.

- SMI vorbörslich: -0,38% auf 11'543,32 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,92% auf 34'315 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +1,25% auf 14'434 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,03% auf 27'535 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom muss laut BVGer Glasfasernetz-Ausbau mit neuer Technologie stoppen bedauert Entscheid von BVGer sehr prüft Schritte nach gerichtlichem Stopp - Novartis geht Zusammenarbeit mit Innodem Neurosciences bei MS ein - Bâloise-Tochter "Go More" expandiert in die Schweiz - Kudelski und Idneo Technologies erweitern bisherige Partnerschaft - Relief und Partner Acer kommen mit Zulassungsantrag für Produktkandidat weiter NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Auftragseingang Industrie August -7,7% gg VM (Prog -2,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Silchester International erhöht Anteil auf 5,01% - Burckhardt: UBS Fund Management erhöht Anteil auf 4,96% - Galenica: BlackRock meldet Anteil von 3,02% PRESSE MITTWOCH - SIX-Präsident rechnet mit einigen Börsengängen im KMU-Segment Sparks (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Cicor: Capital Markets Day (9.30 Uhr), Bronschhofen - Swiss Steel: a.o. GV, Luzern Donnerstag: - Sika: Capital Markets Day 2021 Freitag: - Chronext: IPO - 1. Handelstag WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF: Herbstprognose 2021 inkl. MK (10.00 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten September 2021 (Donnerstag) - SNB: Devisenreserven September 2021 (Donnerstag) Ausland: - DE: Markit PMI Baubranche September 2021 (9.30 Uhr) - EU: Einzelhandelsumsatz August 2021 (11.00 Uhr) - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) ADP Beschäftigungsänderung September 2021 (14.15 Uhr) EIA-Ölbericht Woche (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.10.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; angekündigt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Chronext (geplant 08.10) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (nach Übernahme geplant) - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) - Feiertag in China, Börse geschlossen EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0765 - USD/CHF: 0,9294 - Conf-Future: -42 BP auf 164,45% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,158% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,04% auf 11'587 Punkte - SLI (Dienstag): +0,29% auf 1'875 Punkte - SPI (Dienstag): +0,21% auf 14'965 Punkte - Dax (Dienstag): +1,05% auf 15'194 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +1,52% auf 6'576 Punkte

