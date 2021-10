STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag fester in die neue Handelswoche starten. Damit dürfte er den insgesamt recht freundlichen Vorgaben aus Asien folgen. In den USA wiederum waren die Börsen am vergangenen Freitag nach einem als durchwachsen gewerteten Arbeitsmarktbericht eher leichter ins Wochenende gegangen. - SMI vorbörslich: +0,25% auf 11'793,92 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,03% auf 34'746 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,51% auf 14'580 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,48% auf 28'465 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche: FDA gibt Alzheimer-Kandidaten Gantenerumab Therapiedurchbruch-Status vorbörsliche Indikation +1,9% - Sika schlägt Lucrèce Foufopoulos-de Ridder zur Wahl in den VR vor - Zurich-CEO sieht Cyber-Angriffe als eines der grössten Risiken - Basilea präsentiert Daten zu Krebskandidaten an Fachkongress - Idorsia erreicht in Phase-III-Studie mit Lucerastat die gesteckten Ziele nicht vorbörsliche Indikation -6,0% - Mobilezone: Eines von 100 verkauften Smartphones stammt aus Occasion - Oerlikon arbeitet im Bereich Nonwoven mit A.Celli zusammen - Stadler Rail ergreift Rekurs gegen Vergabeentscheid der ÖBB - Von Roll: Brand in Proudktionshalle in Breitenbach; Situation unter Kontrolle NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Syngenta-Börsengang in Shanghai laut Dokumenten suspendiert PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: UBS Group meldet Erwerbspositionen von 7,94% - Blackstone Resources: Mark Angelo/Brian Kinane melden Anteil von 3,02% - EPH: Valartis Property Holding meldet Anteil an Erwerbspositionen von 5,595% - Kardex: EQMC Europe Development senkt Anteil auf 4,99% - Medmix: FIL Limited meldet Anteil von 3,42% - Montana Aerospace: Henderson Global Investors senkt Anteil auf <3% - Sulzer: FIL Limited meldet Anteil von 3,25% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 4,96% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Givaudan: Umsatz 9 Mte - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2021 (nachbörslich) Mittwoch: - Bossard: Umsatz Q3 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) Ausland: - Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 17.10.) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.10.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; angekündigt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Chronext (verschoben) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (nach Übernahme geplant) - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 14.10.: - Dormakaba (12,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 1,0737 - USD/CHF: 0,9278 - Conf-Future: -27 BP auf 164,13% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,09% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,01% auf 11'765 Punkte - SLI (Freitag): -0,18% auf 1'898 Punkte - SPI (Freitag): -0,08% auf 15'132 Punkte - Dax (Freitag): -0,29% auf 15'206 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,61% auf 6'560 Punkte

