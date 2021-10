STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Dienstag aufgrund negativer Vorgaben aus den USA und Asien schwächer erwartet. Inflationsängste, die Schuldenprobleme der chinesischen Immobilienwirtschaft und die Sorge, dass die Energiekrise die globale Wirtschaftserholung von der Corona-Pandemie abwürgen könnte, trübt die Stimmung der Anleger seit einiger Zeit. Positive Impulse erhoffen sich die Marktteilnehmer nun aber von der Bilanzsaison, die hierzulande mit guten Zahlen von Givaudan begonnen hat. - SMI vorbörslich: -0,49% auf 11'713,79 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,72% auf 34'496 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,64% auf 14'486 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,78% auf 28'275 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan 9 Mte: Umsatz 5067 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5064 Mio) Umsatz Aromen 2716 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2696 Mio) Umsatz Riechstoffe 2351 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2366 Mio) Q3: Organisches Wachstum 7,4% (AWP-Konsens: 7,2%) Givaudan übernimmt DDW, The Color House - Umsatz rund 140 Mio US-Dollar vorbörsliche Indikation -0,1% - Lonza 2024: Umsatzwachstum im niedrigen Zehnerbereich (CER) erwartet CORE EBITDA-Marge von rund 33 bis 35% erwartet 2021: CAPEX wird bei rund 25% des Umsatzes erwartet Ausschüttungsquote weiterhin bei 25-40% des Reingewinns sieht keine ausserordentliche Kapitalrückführung an Aktionäre vor vorbörsliche Indikation +0,1 Prozent - Partners Group verkauft 25 Prozent von Foncia-Investment an TA Associates vorbörsliche Indikation +0,9% - Roche: EU-Behörde EMA startet Prüfungsverfahren zum Covid-Mittel Ronapreve - Vifor Pharma meldet verschiedene Änderungen in der Konzernleitung - Carlo Gavazzi H1: Umsatz von rund 92 Mio CHF erwartet EBIT voraussichtlich ca 15 Mio Fr. (VJ 6,0 Mio) Reingewinn voraussichtlich ca 11 Mio Fr. (VJ 3,1 Mio) Gewinnsprung ist ausserordentlicher Natur - Orascom DH: Immobilienumsatz steigt nach 9 Monaten um 51,1% auf 444,9 Mio Fr. Hotelgeschäft gewinnt im Q3 an Dynamik - Ascom gewinnt Auftrag für Schwesternruf-Projekt für ein Krankenhaus in Macao vorbörsliche Indikation +1,5% - BKW: Norwegisches Gericht entzieht zwei Fosen-Windparkanlagen die Lizenz - Swiss Prime Site Solutions startet Emission ihres ersten Immobilienfonds - Stadler und KiwiRail unterzeichnen Vertrag über 57 Streckenlokomotiven - Ypsomed lanciert Autoinjektor mit Smartphone-Anbindung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: SEP CORP GOODS PRICE INDEX +6.3% Y/Y - GB: Arbeitslosenquote Aug 4,5% (Prognose 4,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Arundel: Yellow Corporation Master Pension Plans Trust meldet Anteil von 7,18% - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 2,997% - Blackstone Resources: Brown Christopher/GEM meldet Anteil von 25,4% - BVZ: Campdem Development meldet Anteil von <3% - Medmix: FIL Limited meldet Anteil von 5,14% - Wisekey: Mark Angelo meldet Anteil von 38,6%; Moez Kassam mit 18,14% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen September 2021 (nachbörslich) - GV: Dormakaba Mittwoch: - Bossard: Umsatz Q3 Donnerstag: - Temenos: Ergebnis Q3 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex September 2021 (Donnerstag) Ausland: - Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 17.10.) - DE: ZEW-Index 10/21 (11.00 Uhr) - FR: OECD Frühindikator 09/21 (12.00 Uhr) - US: Institute of International Finance (IIF) Fortsetzung Jahrestagung Neue IWF-Konjunkturprognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft (15.00 Uhr) Online-Pk zum Global Financial Stability Report (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.10.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; angekündigt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Chronext (verschoben) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (nach Übernahme geplant) - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 14.10.: - Dormakaba (12,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,0721 - USD/CHF: 0,9272 - Conf-Future: -47 BP auf 163,66% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,065% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,06% auf 11'772 Punkte - SLI (Montag): +0,07% auf 1'900 Punkte - SPI (Montag): +0,08% auf 15'145 Punkte - Dax (Montag): -0,05% auf 15'199 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,16% auf 6'571 Punkte

