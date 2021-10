STIMMUNG

Zur Wochenmitte zeichnet sich am Schweizer Aktienmarkt eine leicht tiefere Eröffnung ab. Damit würde der Leitindex SMI den Vorgaben aus Übersee folgen. So hat sich die Wall Street am Dienstag mit knappen Verlusten aus dem Handel verabschiedet. An den asiatischen Börsen wiederum mache sich eine gewisse Nervosität bemerkbar, heisst es.

- SMI vorbörslich: -0,14% auf 11'739,92 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,34% auf 34'378 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,14% auf 14'466 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,24% auf 28'164 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé: Wettbewerbsbehörde übermittelt Beschwerdepunkte zu Metallverpackungen Bewertung der finanziellen Auswirkungen derzeit nicht möglich ruft Studentenfutter wegen möglicher Erdnüsse zurück - Novartis: FDA und EMA nehmen Zulassungsantrag für Beovuzur Prüfung an - Roche sieht Wirksamkeit von MS-Mittel Ocrevus durch Langzeitdaten bestätigt - Bossard Q3: Umsatz 249,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 241,1 Mio) Umsatz Europa 140,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 137,5 Mio) Umsatz Amerika 59,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 59,9 Mio) Umsatz Asien 49,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 43,7 Mio) Q4: Fortsetzung der positiven Nachfrageenticklung erwartet Beschaffungssituation bleibt angespannt 2021: Bisherige Prognose bestätigt vorbörsliche Indikation +1,8% - Flughafen Zürich: Passagieraufkommen September 1'383'209 (+158% gg VJ) Passagieraufkommen September bei 47,9% des 2019er-Niveaus - Alpine Select: Investment in RBF stark, aber nicht realisierbar - Blackstone Resources: 3D-gedruckte Batteriezellen bestehen kritische Tests - Dormakaba-Aktionäre segnen an der GV alle Anträge ab (HEADLINE) - Obseva geht Parterschaft mit Syneos Health für Linzagolix ein - Stadler-CEO: Glaube, dass wir ÖBB-Entscheid noch drehen können NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Glencore plant Verkauf der bolivianischen Zinkanlagen - SR-Finanzkommission wartet mit Entscheid zu Postfinance zu - Börse Shanghai setzt Prüfung von Syngenta-Börsengang fort PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: Exporte September in USD +28,1% (VM +25,6%) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 3,01% - Swiss Re: BlackRock meldet Anteil von 5,04% - Vontobel: UBS Fund Management meldet Anteil von 3% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - keine Termine Donnerstag: - Temenos: Ergebnis Q3 (nachbörslich) - Galenica: Investor Day - Polyphor: Informationsveranstaltung zu aoGV - Swiss Re: MK zur Baden-Baden-Konferenz Freitag: - Gurit: Umsatz Q3 - VAT: Trading Update Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Bystronic: Umsatz 9 Mte - aoGV: Bachem (Kapitalerhöhung) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex September 2021 (Donnerstag) Ausland: - EU: Industrieproduktion (11.00 Uhr) - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) Realeinkommen (14.30 Uhr) Verbraucherpreise(14.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.10.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; angekündigt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Chronext (verschoben) - SKAN Holding (geplant Q4 2021) Dekotierungen (angekündigt): - Cassiopea (nach Übernahme geplant) - Castle Alternative: geplant (Q2 2022) EX-DIVIDENDE DATEN: per 14.10.: - Dormakaba (12,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0734 - USD/CHF: 0,9293 - Conf-Future: -26 BP auf 163,40% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,039% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,13% auf 11'757 Punkte - SLI (Dienstag): -0,03% auf 1'899 Punkte - SPI (Dienstag): +0,00% auf 15'145 Punkte - Dax (Dienstag): -0,34% auf 15'147 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,34% auf 6'548 Punkte

