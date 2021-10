STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch im vorbörslichen Handel auf breiter Front fester. Die Vorgaben aus den USA sind nach guten Unternehmenszahlen positiv. Für den hiesigen Markt wird am Berichtstag insbesondere entscheidend sein, wie die Investoren die Quartalsergebnisse von Roche und Nestlé aufnehmen. Im vorbörslichen Geschäft zeigt die Tendenz bei beiden klar nach oben.

- SMI vorbörslich: +0,52% auf 12'004,39 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,56% auf 35'457 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,71% auf 15'129 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,16% auf 29'262 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS stimmt im Mosambik-Korruptionsskandal Vergleich in Höhe von 547 Mio USD zu zahlt fast 475 Millionen Dollar Finma verpflichtet Bank, alle Mängel bis zum 30.6.2022 zu beheben erlässt Mosambik Schulden in Höhe von 200 Mio Dollar Vereinbarung mit CS über einen dreijährigen Aufschub der Strafverfolgung bekennt sich der Verschwörung zum Überweisungsbetrug schuldig Finma: CS hat schwer gg Organisationserfordernis u Meldepflichten verstossen Mängel im gruppenweiten Risikomanagement der CS in Mosambik-Affäre Hinweise auf Zweckentfremdung der CS-Kreditgelder Auflagen für CS-Neugeschäfte mit korruptionsanfälligen Staaten Schwere Aufsichtsrechtsverletzungen der CS in Beschattungsaffäre 2 Personen gerügt und gegen 3 Personen Enforcementverfahren eröffnet Enforcementverfahren gegen CS in Beschattungsaffäre abgeschlossen verfügt Eskalation von Krediten mit erhöhtem Risiko auf CS-Gruppenebene verhängt Auflagen für CS-Kreditneugeschäft mit finanzschwachen Staaten wird Kredite mit korruptionsanfälligen Staaten v Dritten prüfen lassen CS vorbörsliche Indikation +0,1% - Nestlé 9 Mte: Organisches Wachstum +7,6% (AWP-Konsens +6,4%) Internes Realwachstum RIG +6,0% (AWP-Konsens +5,0%) Kaffee lieferte grössten Wachstumsbeitrag bei Kategorien Umsatz 63'294 Mio Fr. (AWP-Konsens: 62'746 Mio) Organisches Wachstum Industrieländer +7,1% (H1 +6,7%) Organisches Wachstum Schwellenländer +8,3% (H1 +10,0%) E-Commerce +17,2% - Anteil am Umsatz 14,1% Wachstum unterstützt durch Preisanpassungen+Marktanteilsgewinne OG Nespresso 11,0% (RIG 10,4%) Organisches Wachstum Wasser +4,3% OG Nestle Health Science (NHS) 14,3% (RIG 14,1%) Säuglings- und Babynahrung mit negativem Wachstum Niedriges einstelliges organiches Wachstum in China Q3: Organisches Wachstum +6,5% (AWP-Konsens: +3,8%) Organisches Realwachstum RIG +4,4% (AWP-Konsens: +2,1%) Ausblick reflektiert zeitverzögerte Anpassung Preise an Inputkosten Säuglings- und Babynahrung îm Q3 ausserhalb von China positiv CEO: Über 2021 hinaus bleibt Ausblick unverändert Im Q3 nahmen wir verantwortungsvoll Preisanpassungen vor 2021: Ausblick erhöht - 6-7% org. Wachstum Operative Marge von um 17,5% bestätigt vorbörsliche Indikation +0,8% - Roche 9 Mte: Umsatz Diagnostics 13'305 Mio Fr. (AWP-Konsens: 13'330 Mio) Umsatz Pharma 33'379 Mio Fr. (AWP-Konsens: 33'093 Mio) Umsatz Gruppe 46684 Mio Fr. (AWP-Konsens: 46'456 Mio) Umsatz Core Lab 5610 Mio Fr. (VJ 4487 Mio Fr.) Umsatz Molecular Lab 3454 Mio Fr. (VJ 2578 Mio Fr.) Verkäufe Covid-19-Tests von total 3,5 Mrd Fr. Q3: Umsatz Avastin 745 Mio Fr. (AWP-Konsens: 733 Mio) Umsatz Gruppe 15'971 Mio Fr. (AWP-Konsens: 15'743 Mio) Umsatz Ocrevus 1283 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1362 Mio) Umsatz Hemlibra 779 Mio Fr. (AWP-Konsens: 773 Mio) Umsatz Mabthera/Rituxan 589 Mio Fr. (AWP-Konsens: 622 Mio) Umsatz Tecentriq 878 Mio Fr. (AWP-Konsens 898 Mio) Umsatz Herceptin 665 Mio Fr. (AWP-Konsens: 583 Mio) Umsatz Evrysdi 153 Mio Fr. (AWP-Konsens: 205 Mio Fr.) Verkäufe Covid-19-Tests von total 1,0 Mrd Fr. (Q2 1,3 Mrd Fr.) 2021: Ausblick angehoben Ausblick neu mittleres einstelliges Umsatzwachstum Nachfrage nach Covid-19-Tests blieb auch in Q3 hoch Umsätze Pharma sind im Q3 um 5% gewachsen Einfluss Biosimilars dürfte in nächsten Quartalen abnehmen ist weiter bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken zu erhöhen rechnet mit weiterer Erholung Pharmaumsätze auch in Q4 CEO: Corona-Geschäft zwar Wachstumstreiber, aber nicht alleine Nachfrage nach Coronatest im Q3 stärker als erwartet Sind teilw. betroffen von Lieferengpässen - speziell Diagnostics vorbörsliche Indikation +1,3% - Kühne+Nagel Q3: Rohertrag 2544 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2440 Mio) EBIT 789 Mio Fr. (AWP-Konsens: 679 Mio) Reingewinn 578 Mio Fr. (AWP-Konsens: 481 Mio) EBITDA 971 Mio Fr. (AWP-Konsens: 838 Mio) Konversionsmarge 26,5 Prozent (Q3 2020: 19,9%) In den kommenden Monaten keine Veränderungen erwartet Luftfracht konnte Marktanteilsgewinne verzeichnen Abnahme Produktivität in Seefracht wegen Lieferkettenprobleme Rechnet mit hoher Nachfrage im vierten Quartal vorbörsliche Indikation +2,6% - Julius Bär wird neue Emittentin an der BX Swiss für strukturierte Produkte - Achiko: Marktausblick und Update zum Produktionsplan von AptameX Produktionsaufnahme und Verkaufstart im vierten Quartal 2021 Rechnen im November mit Zulassung für AptameX der 2. Generation - SoftwareOne 2021: Ziele bestätigt - u.a. Bruttogewinnwachstum von >10% - New Value H1: Halbjahresverlust 0,9 Mio Fr. (VJ -0,11 Mio) - Landis+Gyr liefert Stromnetzanalyse-Software an Woodruff Electric - Medacta stellt Knieprothese in 3D-Druck her - Obseva präsentiert Studienresultate zu Linzagolix an Fachkongress - Relief Therapeutics meldet positive Daten für Nexodyn gegen Geschwüre NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Alpiq gewinnt vor Gericht im Streit mit rumänischer Steuerbehörde PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: Erzeugerpreise September +14,2% gg Vorjahr (Prognose +12,8) Erzeugerpreise september +2,3% gg Vormonat (Prognose +1,1) - GB: Verbraucherpreise September +3,1% gg VJ (Prognose +3,2) Verbraucherpreise September +0,3 % gg VM (Prognose +0,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Crealogix: Werner Dubach/Anne Keller Dubach melden Anteil von <3% - Sensirion: T. Rowe Price senkt Anteil auf <3% - Wisekey: Joao Carlos Creus Moreira meldet Aanteil von 31,23% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Nestlé: Conf. Call 9 Mte (14.00 Uhr) - Roche: Conf. Call Umsatz 9 Mte (14.00 Uhr) - Kühne+Nagel: Conf. Call Q3 (14.00 Uhr) - SoftwareOne: Capital Markets Day (ab 14.00 Uhr) Donnerstag: - ABB: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Schindler: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - GAM: Interim Statement Q3 - Huber+Suhner: Umsatz/Auftragseingang 9 Mte - Inficon: Ergebnis Q3 (Web Conf. 09.30 Uhr) - Zur Rose: Trading Update Q3 Freitag: - Sika: Ergebnis 9 Mte - BB Biotech: Ergebnis Q3 - HBM: Ergebnis H1 - Rieter: Trading Update Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - EU: Leistungsbilanz August 2021 (10.00 Uhr) Verbraucherpreise September 2021 endgültig (11.00 Uhr) - US: EIA Ölbericht Woche (16.30 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.11.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; angekündigt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (1. Handelstag am 28.10. geplant, Bookbuilding bis 26.10.) - Chronext (verschoben) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0760 - USD/CHF: 0,9240 - Conf-Future: -33 BP auf 163,36% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,088% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,21% auf 11'943 Punkte - SLI (Dienstag): +0,34% auf 1'942 Punkte - SPI (Dienstag): -0,23% auf 15'406 Punkte - Dax (Dienstag): +0,27% auf 15'516 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,05% auf 6'670 Punkte

