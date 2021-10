STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag gemäss den vorbörslichen Kursen erneut freundlich in den Handel starten. Positive Signale vom angeschlagenen Evergrande-Konzern in China sollten den SMI klar über der zuletzt umkämpften Marke von 12'000 Punkten halten. - SMI vorbörslich: +0,35% auf 12'080,82 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,02% auf 35'603 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,62% auf 15'216 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,27% auf 28'786 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sika 9 Mte: Umsatz 6,86 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 6,86 Mrd) EBIT 1054,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1057 Mio) Reingewinn 765,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 766 Mio) Bestätigen Ziele der "Strategie 2023" Patricia Heidtmann wird Chief Innovation and Sustainability Officer 2021: Prognosen bestätigt - weiter Umsatzplus von 13-17% in LW erwartet EBIT-Marge wird erstmals auf 15 Prozent ansteigen vorbörsliche Indikation +0,2% - Partners Group will gemäss Bloomberg Anteil an Breitling kaufen - Roche: FDA erteilt neue Zulassung für VENTANA PD-L1 (SP263) - Clariant und Lummus bauen in Indien Propan-Dehydrierungsanlage - Rieter 9 Mte: Auftragseingang 1'673,9 Mio Fr. (VJ 425,1 Mio) 9M: Machines & Systems Bestellungseingang bei 1'281,6 Mio Fr.- +447% Components Bestellungseingang 227,0 Mio Fr. - +95% After Sales Bestellungseingang 165,3 Mio Fr. - +123% Q3: Auftragseingang 698,6 Mio Fr. (VJ 174,4 Mio) Marktentwicklung ist global breit abgestützt Nachholeffekte und regionale Verschiebung Übernahme der drei Geschäfte von Saurer im Plan Kreditlinien frühzeitig erneuert 2021: Umsatz von rund 900 Mio Fr. erwartet Auslastung der Spinnereien dürften auf hohem Niveau verbleiben. Umsatzrealisierung wg. Engpässen mit Risiken behaftet vorbörsliche Indikation +1,6% - BB Biotech 9 Mte: Reingewinn 141 Mio. Fr (VJ 26 Mio) Q3: Reingewinn -208 Mio Fr. (VJ -395 Mio) Investitionsgrad sank während Q3 auf 106,8% von 107,5% Investment Team hält Sektor für attraktiv bewertet - HBM H1: Reingewinn 270,6 Mio Fr. (VJ 441,3 Mio) Flüssige Mittel bieten Spielraum für Neuinvestitionen Portfolio gut ausgewogen und für weiteren Wertzuwachs positioniert - Pierer bringt KTM nach Kapitalerhöhung beinahe ganz in eigenen Besitz NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - SKAN engt Price-Range für IPO auf 52 bis 55 Fr. pro Aktie PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Cosmo erhöht eigenen Anteil auf 5% - Dufry: JPMorgan senkt Anteil auf 2,935% - Mikron: Thomas Matter meldet Anteil von 3,0216% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Rieter: Conf Call Trading Update Q3 (09.00 Uhr) - Sika: Webcast Umsatz 9 Mte (15.00 Uhr) Montag: - keine Termine Dienstag: - Logitech: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Novartis: Ergebnis Q3 (Webcast 14.00 Uhr) - UBS: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Bucher: Umsatz Q3 - Idorsia: Ergebnis Q3 - SIG Combibloc: Q3 Trading Statement (Conf. Call 9.00 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF: Tourismusprognose (Online-MK) (Dienstag) Ausland: - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/21 (1. Veröffentlichung) (10.00) - US: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/21 (1. Veröffentlichung) (15.45) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.11.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; angekündigt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (1. Handelstag am 28.10. geplant, Bookbuilding bis 26.10.) - Chronext (verschoben) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0674 - USD/CHF: 0,9180 - Conf-Future: -20 BP auf 163,42% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,064% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,22% auf 12'039 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,02% auf 1'949 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,16% auf 15'515 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,32% auf 15'473 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,29% auf 6'686 Punkte

