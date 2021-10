STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte die Sitzung vom Montag gemäss den vorbörslichen Kursen zwar wenig verändert, aber mit leicht freundlicher Tendenz beginnen. Damit würde sich der Aufwärtskurs der letzten Wochen fortsetzen.

- SMI vorbörslich: +0,13% auf 12'072,46 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,21% auf 35'677 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,82% auf 15'090 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,70% auf 28'602 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erleidet mit Phase-III-Studie CANOPY-1 Forschungsrückschlag - Roche erhält US-Zulassung für Augenimplantat Susvimo bringt Genomprofiling-Kit für personalisierte Krebsforschung auf Markt - Bossard Gruppe übernimmt niederländische Jeveka Jeveka B.V. erzielt mit 117 Mitarbeitern Umsatz von rund 27 Mio EUR - Clariant beteiligt sich an Entwicklung von klimafreundlichen Technologien - Georg Fischer schlägt Ayano Senaha zur Wahl in den Verwaltungsrat vor - HLEE will Anteil an Highlight Communications erhöhen - SFS nominiert Schindler-Chef Thomas Oetterli zum neuen Präsidenten - SKAN-IPO: Ausgabepreis laut Banken bei 54,00 Fr./Aktie (Spanne 52-55 Fr.) - Vetropack startet mit Bau des neuen Werks in Italien NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Basellandschaftliche Pensionskasse senkt Anteil unter 3% - Belimo: BlackRock meldet Anteil von 3% - Temenos: FMR LLC senkt Anteil unter 3% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Novartis: Ergebnis Q3 (Webcast 14.00 Uhr) - UBS: Ergebnis Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Logitech: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Bucher: Umsatz Q3 - Idorsia: Ergebnis Q3 - SIG Combibloc: Q3 Trading Statement (Conf. Call 9.00 Uhr) - Arbonia: Capital Markets Day (10.15 - 16.30 Uhr) Mittwoch - Sulzer: Umsatz/Auftragseingang 9 Mte (Conf. Call 11.00 Uhr) - Datacolor: Ergebnis 2020/21 - LLB: Publikation neue Finanzziele (nachbörslich) - Bossard: Capital Market Day - GV: Crealogix WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Oktober (Mittwoch) Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima 10/21 (10.00 Uhr) - US: CFNA-Index 09/21 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.11.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; angekündigt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (1. Handelstag am 28.10. geplant, Bookbuilding bis 26.10.) - Chronext (verschoben) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0672 - USD/CHF: 0,9155 - Conf-Future: -22 BP auf 163,20% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,042% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,14% auf 12'056 Punkte - SLI (Freitag): +0,29% auf 1'954 Punkte - SPI (Freitag): +0,18% auf 15'543 Punkte - Dax (Freitag): +0,46% auf 15'543 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,71% auf 6'734 Punkte

