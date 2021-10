STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird nach dem positiven Vortag am Mittwoch wenig verändert erwartet. Verhaltene Vorgaben aus den USA und schwächere aus Asien dürften den Risikoappetit der Anleger zügeln. Die Ergebnisse der US-Technologiefirmen seien immerhin gut ausgefallen und sollten die Märkte stützen, meinen Händler.

- SMI vorbörslich: -0,01% auf 12'145,41 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,04% auf 35'757 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,06% auf 15'236 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,19% auf 29'051 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erhält Status Priority Review von FDA für ergänzenden Kymriah-Antrag Vorbörsliche Indikation: +0,4% - Vifor und Partner Angion erreichen Ziele mit Transplantations-Kandidat nicht Vorbörsliche Indikation -1,4% - Bossard erhöht Mittelfristziele Durchschnittliche organische Wachstumsrate von >5% angestrebt Zielspanne für EBIT-Marge neu bei 12 bis 15% (bisher 10-13%) Weiter Ausschüttungsquote von rund 40% des Reingewinns EK-Quote soll weiterhin bei mindestens 40% liegen Strategie 200 soll Marktposition weiter stärken Ausbau der Marktposition organisch und über Akquisitionen Vorbörsliche Indikation +0,9% - Datacolor 2020/21: Nettoumsatz 73,6 Mio USD (VJ 61,0 Mio) EBIT 6,6 Mio USD (VJ 0,3 Mio) Reinergebnis 9,4 Mio USD (VJ -0,6 Mio) - Sulzer 9 Mte: Auftragseingang 2,35 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,33 Mrd) Auftragseingang Pumps 968,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 950 Mio) Auftragseingang RES 873,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 864 Mio) Auftragseingang Chemtech 511,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 513 Mio) Q3: Auftragseingang 803 Mio Fr. (+15,7%) 2021: Guidance bestätigt Pumps Equipment wird zu Flow Equipment Rotating Equipment Services wird Services Chemtech bleibt Chemtech - Skan-IPO: Ausgabepreis bei 54,00 Fr./Aktie (Spanne 44-55 Fr.) Ausgabepreis impliziert Marktkapitalisierung von 1,21 Mrd. Fr. Gesamtvolumen des Angeobts inkl. "Green Shoe" bei 270 Mio Fr. Free Float bei Ausübung "Green Shoe" bei rund 50 Prozent - Achiko erhält ersten Verkaufsauftrag für Covid-19-Diagnoseplattform - Also übernimmt spanische IREO Soluciones y Servicios - Dätwyler erzielt mit Reichelt-Verkauf Gewinn von 58 Mio Fr. - GKB: Bündner Regierung bestätigt Peter Fanconi als GKB-Präsidenten - Relief Therapeutics mit positiven Ergebnissen für Sentinox NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Einfuhrpreise Sept 17,7% gg Vorjahr (Prognose +18,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: UBS Group meldet Anteil von <3% - V-Zug: Martin Buhofer meldet Anteil von <3% PRESSE MITTWOCH - Schwedischer Investor EQT erwägt Übernahmeangebot für Temenos (Bloomberg) Vorbörsliche Indikation +14,9% ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Sulzer: Umsatz/Auftragseingang 9 Mte (Conf. Call 11.00 Uhr) - LLB: Publikation neue Finanzziele (nachbörslich) - Bossard: Capital Market Day - Crealogix: GV Donnerstag: - Clariant: Ergebnis Q3 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Straumann: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 10.30 Uhr) - Swisscom: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 09.00 Uhr) - Dufry: Trading Statement Q3 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Ems-Chemie: Umsatz 9 Monate - Landis+Gyr: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Molecular Partners: Interim Management Statement Q3 - Polyphor: aoGV (Fusion mit Enbiotix) - SKAN Group AG: Erster Handelstag Freitag: - Holcim: Trading Update Q3 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Swiss Re: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) - CFT: Ergebnis Q3 - Glarner KB: Ergebnis Q3 - Luzerner KB: Ergebnis Q3 - SNB: Ergebnis Q3 - BKW: Capital Markets Day WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - CS-CFA Index Oktober - KOF Konjunkturbarometer Oktober (Freitag) Ausland: - US: EIA Ölbericht (Woche) Auftragseingang langlebige Güter 09/21 (vorläufig) Lagerbestände Grosshandel 09/21 (vorläufig) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.11.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; angekündigt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (1. Handelstag am 28.10. geplant) - Chronext (verschoben) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0663 - USD/CHF: 0,9194 - Conf-Future: +12 BP auf 163,50% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,057% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,69% auf 12'147 Punkte - SLI (Dienstag): +0,75% auf 1'971 Punkte - SPI (Dienstag): +0,61% auf 15'632 Punkte - Dax (Dienstag): +1,01% auf 15'757 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,80% auf 6'767 Punkte

