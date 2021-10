STIMMUNG - Zu Wochenschluss deutet sich eine etwas leichtere Eröffnung an. Damit zeichnet sich auch für die Handelswoche eine positive Bilanz ab. Während die Vorgaben der Übersee-Börsen an sich freundlich sind, verweisen Händler vor allem auf die nach US-Börsenschluss vorgelegten Zahlen der Tech-Schwergewichte Apple und Amazon, die für Enttäuschung gesorgt haben. - SMI vorbörslich: +0,01% auf 12'153,98 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,68% auf 35'730 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,39% auf 15'448 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,17% auf 28'869 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim Q3: Umsatz 7286 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7135 Mio) LFL-Wachstum 5,0% (AWP-Konsens: 2,6%) Wiederkehrender EBIT 1534 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1478 Mio) 2021: Wiederkehrendes EBIT-Wachstum auf mind. 22 Prozent LFL angehoben CEO: Sind zurück auf normalem Betriebsniveau Alle Schlüsselmärkte in gutem Zustand Preise sind im Q3 stärker gestiegen als die Kosten Bin sehr zuversichtlich für Nachfrage in kommenden Jahren Konnten Preise um 5% in ersten 9 Monaten erhöhen Wir sind bereit für grosse Übernahmen Ich will eine Ergänzungsakquisition pro Monat vorbörsliche Indikation 2,3% - Swiss Re 9 Mte: Reinergebnis 1258 Mio USD (AWP-Konsens: 880 Mio) Schadenbelastung aus Naturkatastrophen insgesamt 1,7 Mrd USD Reinergebnis ohne Covid-Schäden 2,3 Mrd USD Nettoprämien 31'950 Mio USD (AWP-Kons: 31'494 Mio) Eigenkapital 23,57 Mrd USD (AWP-Konsens: 23,97 Mio) Combined Ratio P&C 97,5% (AWP-Konsens: 99,3%) Combined Ratio Corso 91,1% (AWP-Konsens: 95,6%) SST-Quote per 1. Juli 2021 bei geschätzt 234 Prozent CEO: Profitieren weiterhin von Massnahmen im Underwriting Sehen in allen Bereichen Chancen, um Kapital gut einzusetzen CFO: P&C Re und Corporate Solutions auf bestem Wege für Jahresziele Sind auch mit Performance von L&H Re zufrieden vorbörsliche Indikation +1,6% - Nestlé prüft Verkauf der französischen Kartoffelpüree-Marke Mousline - Roche betont Nutzen von CINtec PLUS-Test zur Krebsvorsorge - BKW: Werden in kommenden fünf Jahren Umsatz um 50%, EBIT um 60% steigern In kommenden fünf Jahren substanziellen Cashflow-Zuwachs Werden im Dienstleistungsgeschäft über dem Markt wachsen Investieren über 0,5 Mrd Fr. in Wachstum Energie und Dienstleistungen erwirbt Solarparks in Italien von Ibernordic vorbörsliche Indikation +0,9% - LUKB 9 Mte: Konzerngewinn 167,6 Mio Fr. (VJ 158,7 Mio) Geschäftserfolg 215,2 Mio Fr. (VJ 181,0 Mio) Nettoneugeld 1880 Mio Fr. (VJ 1316 Mio) 2021: Erwarten unverändert Gewinn von rund 220 Mio CHF - SNB 9 Mte: Gewinn 41,4 Mrd Fr. (H1: 43,5 Mrd) Gewinn auf Fremdwährungspositionen 42,2 Mrd Fr. (H1: 44,5 Mrd) Ertrag auf Goldbestand -1,3 Mrd Fr. (H1: -1,4 Mrd) Gewinn auf Frankenpositionen 0,8 Mrd Fr. (H1: 0,6 Mrd) Q3: Verlust 2,1 Mrd Fr. - Also bietet Scanner von peel3D nun in Europa an - CF Tradition mit Umsatzplus im dritten Quartal - Polyphor-Aktionäre stimmen Zusammenschluss mit EnBiotix zu - SIG setzt Doppelspitze für Region Asien-Pazifik ein NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Glencore 9Mte: Kupferproduktion - 4% auf 895'500 Tonnen Kohleproduktion -9% auf 76,3 Mio Tonnen - ZKB ernennt Urs Baumann per 1. September 2022 zum neuen CEO PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - JP: OCT TOKYO CORE CPI +0.1% Y/Y; SEP +0.1% SEP JOBLESS RATE AT 2.8% VS. AUG 2.8% SEP INDUSTRIAL OUTPUT -5.4% M/M; AUG -3.6% - FR: BIP Q3 +3,0% GG VQ (PROGNOSE +2,2) - 1. SCHÄTZUNG WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - AMS: Bestinver Gestion meldet Anteil von 3,001% - SIG Combibloc: Fahad al Obeikan senkt Anteil <3%;Gruppe al Obeikan mit 5,1753% PRESSE FREITAG - Freitag: - Holcim: Conf Call Trading Update Q3 (09.00 Uhr) - Swiss Re: Conf Call Ergebnis Q3 (14.00 Uhr) - BKW: Capital Markets Day Montag: - Keine Termine Dienstag: - Adecco: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - AMS Osram: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Burckhardt: Ergebnis H1 2021/22 (Conf. Call 14.30 Uhr) - Phoenix Mecano: Ergebnis Q3 - Aluflexpack: Umsatz Q3 (17.45 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Oktober (09.00 Uhr) - KOF Beschäftigungsindikator Q4 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Oktober 2021 (Montag) -BFS: Detailhandelsumsätze September 2021 (Dienstag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Oktober 2021 (Dienstag) Ausland: - DE: BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung) (10.00 Uhr) - EZ: Verbraucherpreise 10/21 (vorläufig) (11.00 Uhr) BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung) - US: Beschäftigungskostenindex Q3/21 (14.30 Uhr) Private Einkommen und Ausgaben 09/21 MNI Chicago PMI 10/21 (15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/21 (endgültig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.11.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; angekündigt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Chronext (verschoben) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0639 - USD/CHF: 0,9121 - Conf-Future: -67 BP auf 163,76% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,114% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,54% auf 12'153 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,48% auf 1'974 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,66% auf 15'668 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,06% auf 15'696 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,75% auf 6'804 Punkte

