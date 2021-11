Die Schweizer Aktienbörse wird am Dienstag nach den Gewinnen vom Vortag etwas leichter erwartet. Vor den mit Spannung erwarteten Beschlüssen der US-Notenbank Fed am Mittwochabend wird mit Zurückhaltung gerechnet, wie Händler sagen. Das Fed dürfte den Einstieg in den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik verkünden. Und mit Adecco und AMS Osram haben ausserdem zwei Schweizer Blue Chips ihre Zahlen veröffentlicht.

STIMMUNG - - SMI vorbörslich: -0,22% auf 12'190,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,26% auf 35'914 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,63% auf 15'596 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,43% auf 29'521 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB schliesst Verkauf der Division Mechanical Power Transmission (Dodge) ab Q4: Dodge-Verkauf bringt Buchgewinn vor Steuern von rund 2,2 Mrd USD erwartet aus Transaktion Steueraufwand von 200-250 Millionen US-Dollar erwartet aus Transaktion zahlungswirksame Steuern von rund 400 Mio USD - Adecco Q3: Organisches Wachstum +9% (AWP-Konsens: +10,2%) Umsatz 5'220 Mio EUR (AWP-Konsens: 5'311 Mio) EBITA bereinigt 250 Mio EUR (AWP-Konsens: 242 Mio) EBITA 241 Mio EUR (AWP-Konsens: 235 Mio) Reingewinn 133 Mio EUR (VJ 80 Mio) Bereinigtes organisches Wachstum in Frankreich +10% EBITA-Marge bereinigt 4,8% (VJ 4,5%) Bruttogewinnmarge 20,8% (VJ 19,6%) Erwarten im Q4 ein leichtes Umsatzwachstum auf sequentieller Basis Finanzierungssynergien von ca. 10 Mio EUR p.a. nach Akka-Abschluss zu Akka-Übernahme: Planung der Integration auf gutem Weg vorbörsliche Indikation -0,6% - AMS Osram Q3: EBIT adj. 157 Mio USD (AWP-Konsens: 133,8 Mio) Umsatz 1521 Mio USD (AWP-Konsens: 1441 Mio) Umsatz Halbleiter trug 67% zum Umsatz bei (1019 Mio USD) Umsatz Lamps & Systems trug 33% zum Umsatz bei (502 Mio USD) Q4: Umsatz 1360-1460 Mio USD erwartet adj. EBIT-Marge von 8 bis 11 Prozent erwartet Eingeschränkte End-to-End-Liefersituation Anhaltend knappes Halbleiterangebot & Ungleichgew. in Lieferketten Umsatzschwankungen & Volatilität in Lieferketten der Autoindustrie Erwarten Ungleichgewichte bis weit ins kommende Jahr Wollen höhere Beschaffungskosten in Preisgestaltung einbeziehen Umsatztreiber kommende Quartale Beleuchtung in Auto und Industrie Umsatztreiber kommende Quartale optische Lösungen Kapitalmarkttag im Zeitraum um April 2022 geplant Ex-CFO Michael Wachsler kandidiert nicht für Verwaltungsrat Grund für Wachslers Rückzug sind private Wertpapiergeschäfte Interne Untersuchung in Causa Wachsler begonnen Sind selbst ist nicht Gegenstand dieser Untersuchung Sind selbst nicht Gegenstand dieser Untersuchung Arbeiten mit entsprechenden Behörden in Causa Wachsler zusammen vorbörsliche Indikation +2,9% - Alcon bringt neue Kontaktlinse "Total30" auf den Markt - Schindler tritt globaler Initiative zur Nutzung von erneuerbarer Energie bei - Sika eröffnet neue Ländergesellschaft in Ghana - Burckhardt H1: Bestellungseingang 450,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 332,7 Mio) Umsatz 268,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 297,5 Mio) EBIT 26,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 26,1 Mio) Reingewinn 17,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 19,7 Mio) Bestell.-eing. Systems 303,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 196,9 Mio) Bestell.-eing. Services 147,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 137,1 Mio) EBIT-Marge 9,8% Starke Zunahme bei Wasserstoff-Mobilität und -Energie Mittelfristziele auf Gruppenstufe für Geschäftsj. 2022 bestätigt 2021/22: Prognose bestätigt - Umsatz 620 bis 650 Mio Fr. erwartet Höhere Gewinnmargen als im Vorjahr erwartet H2: Herausf. bei Lieferketten und Logistik bis Mitte 2022 erwartet vorbörsliche Indikation +1,9% - Phoenix Mecano Q3: Reinergebnis 10,7 Mio EUR (VJ 10,2 Mio) Auftragseingang 205,8 Mio EUR (VJ 215,7 Mio) Umsatz 207,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 198,8 Mio) EBIT 16,4 Mio EUR (AWP-Konsens: 13,5 Mio) Situation bei Lieferketten verhindert noch besseres Ergebnis Auswirkungen durch Lieferkettensituation minimiert 2021: Ausblick bestätigt - deutlich 2-st. Umsatzwachstum erw. Weiter EBIT >43 Mio EUR erwartet Weiterhin positivesUmfeld - Schaffner 2020/21: Umsatz von über 170 Mio Fr. und EBIT-Marge >10% erwartet Auftragseingang fortgef. Geschäft über +30% erwartet Gutes zweites Semester 2020/21 Ziele für 2020/21 dürfte übertroffen werden Gruppe erwartet deutliche Profitabilitätsverbesserung - Also weitet Zusammenarbeit mit Dell Technologies aus - Blackstone stellt marktreife Form der 3D-gedruckten Batterien vor - Hiag gibt Eckdaten zur Kapitalerhöhung bekannt Bezugsverhältnis für die Publikumsaktionäre beträgt 5:2: kein Bezugsrechtshandel Preisspanne für die neuen Aktien auf 94 bis 96 Franken festgelegt - Kudelski verkauft "RecovR"-Lösung an Autohändler Niello - Leonteq: Fitch revidiert Ausblick auf "positiv"; Rating "BBB-" - Peach Property: Moody's stuft Bonität auf "Ba2" hoch - Ausblick "stabil" - TX Group: 20min.ch bietet Meldungen neu auch in Englisch an - Valora: Akquisition wird ab 2022 einen positiven EBIT-Beitrag liefern schliesst Übernahme von Back-Factory ab - Skan gibt vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption bekannt Nach Ausübung der Mehrzuteilungsoption beträgt Streubesitz 50 Prozent NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - BLS betoniert doch gesamte Strecke im Lötschberg-Scheiteltunnel PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Investis: UBS Fund Mgt. senkt Anteil auf <3% - Novartis: BlackRock meldet Anteil von 4,99% - Polyphor meldet eigene Veräusserungspositionen von 351,57% - Temenos: BlackRock meldet Anteil von zuletzt 5,02% - Wisekey: Joel Arber/L1 Capital Global meldet Anteil von 14,74% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Adecco: Conf Call zu Ergebnis Q3 - AMS Osram: Conf Call zu Ergebnis Q3 - Burckhardt: Conf Call zu Ergebnis H1 - Aluflexpack: Umsatz Q3 (17.45 Uhr) Mittwoch: - Geberit: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 09.00 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis Q3 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Vontobel: Update Q3 Donnerstag: - Credit Suisse: Ergebnis Q3 und Investor Day (Conf. Call Q3 07.00 Uhr; Conf. Call Strategy Review 14.30 Uhr) - Addex: Ergebnis Q3 - PEH: Ergebnis H1 - Sunrise UPC: Ergebnis Q3 - Valiant: Ergebnis 9 Mte - Ypsomed: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr, Zürich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Touristische Beherbergungen September 2021 (Donnerstag) - KOF Konjunkturumfragen Oktober (Donnerstag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex, Umfrage Oktober (Donnerstag) Ausland: - DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/21 endgültig (09.55 Uhr) - EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/21 endgültig (10.00 Uhr) - USA: API Ölbericht Woche (21.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.11.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; angekündigt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SKAN Holding (1. Handelstag am 28.10. geplant, Bookbuilding bis 26.10.) - Chronext (verschoben) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0555 - USD/CHF: 0,9093 - Conf-Future: -01 BP auf 162,98% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,013% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,89% auf 12'216 Punkte - SLI (Montag): +1,00% auf 1'984 Punkte - SPI (Montag): +0,84% auf 15'744 Punkte - Dax (Montag): +0,75% auf 15'806 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,92% auf 6'893 Punkte

