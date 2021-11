STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt wird am Montag wenig verändert gesehen. Die Vorgaben aus den USA sind zwar positiv, doch die Märkte in Asien fanden keine klare Richtung. Die etwas längerfristigen Aussichten werden aber als gut eingeschätzt. Positiv sei etwa, dass der US-Kongress das lang erwartete Infrastrukturgesetz endlich verabschiedet habe. Zudem habe die US-Notenbank signalisiert, dass über das Tapering hinaus keine weitere geldpolitische Straffung zu erwarten sei.

- SMI vorbörslich: -0,14% auf 12'304,09 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,56% auf 36'328 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,20% auf 15'972 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,35% auf 29'507 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon übernimmt Ivantis und erweitert damit Glaukom-Portfolio Kauf erweitert chirurgisches Portfolio zahlt für die Übernahme 475 Millionen Dollar als Vorabzahlung - CS will Vergütungssystem anpassen mit Empfehlungsvereinbarung für Prime Services-Kunden mit BNP Paribas Grossaktionär denkt über Kooperationen mit UBS nach - Presse: Richemont im Fokus des aktivistischen Hedgefonds Third Point vorbörsliche Indikation +1,3% - Presse: Sonova hat grössere Probleme mit Implantaten als bisher bekannt vorbörsliche Indikation -2,3% - Moody's bestätigt Novartis-Kreditrating A1 - Ausblick weiter "stabil" - Moody's bestätigt Roches Kreditrating "Aa3/positiv" nach Aktienrückkauf - Lem H1: Umsatz 183,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 181,1 Mio Fr.) EBIT 42,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 39,9 Mio Fr.) Reingewinn 35,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 32,7 Mio Fr.) Auftragseingang 300,2 Mio Fr. Spüren noch immer Gegenwind durch Engpässe und Lieferkettenprobleme 2021/22: Umsatz von 340-350 Mio Fr. und EBIT-Marge über 20% erwartet - Bystronic: Veränderungen im Verwaltungsrat nach erfolgreicher Transformation VRP Ernst Bärtschi tritt per Generalversammlung 2022 zurück Heinz Baumgartner als VRP/Delobelle neu als Mitglied vorgeschlagen - HBM Healthcare verdient beim Börsengang von IO Biotech mit - SIG lanciert nächste Generation Fülltechnologie und neues Verpackungsformat NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Galderma in Gesprächen über möglichen Börsengang im nächsten Jahr (FT) - Migros-Delegierte machen Weg frei für Alkoholverkauf PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Seco: Arbeitslosenquote Oktober 2,5% (VM 2,6%), saisonbe. 2,7% (VM 2,8%) - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Roche: Novartis senkt Anteil auf <3% - UBS Group meldet Eigenanteil von 7,8%/5,07% - Vifor Pharma: Alecta pensionsförsäkring senkt Anteil auf <3% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Lem: Conf Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) Dienstag: - Swiss Life: Zwischenmitteilung Q3 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Montana Aerospace: Ergebnis Q3 - PSP Swiss Property: Ergebnis 9 Mte (Conf. Call 9.30 Uhr) - Bobst: Analysten- und Medienanlass (10.30 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q3 (nachbörslich) Mittwoch: - Alcon: Conf. Call Q3 (14.00 Uhr) - Barry Callebaut: Ergebnis 2020/21 (BMK 10.00 Uhr) - Swiss Steel: Ergebnis Q3 - Züblin: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2021 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) Ausland: - EU: Sentix Investorvertrauen (10.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.11.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; angekündigt) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Hiag (Bezugsfrist 4. bis 12. November) EX-DIVIDENDE DATEN: per 9.11.: - Varia US DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0563 - USD/CHF: 0,9134 - Conf-Future: +70 BP auf 165,65% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,156% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,65% auf 12'322 Punkte - SLI (Freitag): -0,69% auf 1'999 Punkte - SPI (Freitag): -0,70% auf 15'907 Punkte - Dax (Freitag): +0,15% auf 16'054 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,76% auf 7'041 Punkte

