STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag eine leicht tiefere Eröffnung ab. Eine gewisse Unterstützung liefern dabei die US-Vorgaben. An der Wall Street haben die wichtigsten Indizes am Montag allesamt neue Rekorde erzielt. In Asien sind die Märkte den freundlichen Vorgaben allerdings nur im frühen Handel gefolgt. - SMI vorbörslich: -0,13% auf 12'337,34 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,29% auf 36'432 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,07% auf 15'982 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,75% auf 29'285 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Life 9 Mte: Prämieneinnahmen 15'175 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14'810 Mio) Fee-Erträge 1635 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1721 Mio) TPAM-Nettoneugeld 6250 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5775 Mio) Verwaltete Vermögen TPAM 100,1 Mrd Fr. (VJ 86,7 Mrd) SST-Quote per Ende September bei rund 210% erwartet (H1: 205%) Werden Ziele "Swiss Life 2021" erreichen oder übertreffen CEO: Geschäft in strategisch relevanten Bereichen weiter ausgebaut Im Rahmen IR-Tag vom 25.11. werden neue Ziele vorgestellt vorbörsliche Indikation -0,15% - Novartis legt positive Phase-III-Daten zu Cosentyx vor - Bobst: Mittelfristziele werden bestätigt - 8% EBIT-Marge - ROCE mind. 20% Auftragseingang letzte Monate weiter auf gutem Niveau aber unter H1 2021: Umsatz von 1,5 bis 1,6 Mrd Fr. erwartet EBIT-Marge von 5 bis 6% erwartet EBIT-Prognosen ohne rund 15 Mio Fr. aus Immobilien-Verkauf - Montana Aerospace 9 Mte: Umsatz 548,3 Mio Euro (VJ 480,6 Mio) Adj. EBITDA 43,0 Mio Euro (VJ 38,5 Mio) Reinergebnis -25,1 Mio EUR (VJ -30,8 Mio) 2021: Prognose bestätigt - Umsatz von rund 750 Mio EUR erw. Prüfen weiterhin Kapitalerhöhung - PSP 9 Mte: Liegenschaftsertrag 231,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 230,8 Mio) Reingewinn 431,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 429,8 Mio) EBITDA vor Neubewertung 210,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 209,2 Mio) Erfolsgwirksame Mietzinserlasse 3,6 Mio Fr. (VJ 2,8 Mio) 2021: Leerstände per Ende Jahr neu von 4% Erwarten EBITDA ohne Liegenschaftserfolge von über 275 Mio Fr. - Baloise ernennt Jean-Pierre Valenghi zum neuen Leiter Immobilien - Blackstone-Partner Orten stellt Nutzfahrzeug mit 3D-gedruckten Batterien vor - Relief Therapeutics kündigt Änderungen in der kommerziellen Organisation an - Schlatter gewinnt Grossauftrag im Bereich Armierungsgitter NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: LEISTUNGSBILANZSALDO SEPT 19,6 MRD EURO (PROGNOSE 17,0) HANDELSBILANZSALDO SEPT 16,2 MRD EURO (PROGNOSE 16,0) IMPORTE SEPT +0,1% GG VORMONAT (PROGNOSE +0,5) EXPORTE SEPT -0,7% GG VORMONAT (PROGNOSE 0,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - EPH: Valartis Property senkt Anteil leicht auf 4,9275% - Julius Bär: T. Rowe Price Associates, Inc. vergrössert Anteil auf 5,07% - Metall Zug: Buhofer Trust I meldet Anteil von 67,47% - Swiss Re: Blackrock meldet Anteil von 5,09% - Valartis: Beat Kähli meldet Anteil von 11,86241%; nebag ag 4,48% - Zur Rose: Al Faisaliah Group verringert Anteil auf <3% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Swiss Life: Conf. Call zur Zwischenmitteilung Q3 (10.00 Uhr) - PSP Swiss Property: Conf. Call zum Ergebnis 9 Mte (9.30 Uhr) - Bobst: Analysten- und Medienanlass (10.30 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q3 (nachbörslich) Mittwoch: - Alcon: Conf. Call Q3 (14.00 Uhr) - Barry Callebaut: Ergebnis 2020/21 (BMK 10.00 Uhr) - Swiss Steel: Ergebnis Q3 - Züblin: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2021 (nachbörslich) Donnerstag: - Zurich Insurance: Update 9Mte (Conf. Call 13.00 Uhr) - Varia US: Q3-Statement WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) - SNB: Geldmarkt-Apéro, Genf (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW Konjunkturerwartungen 11/21 (11.00 Uhr) - ZO: ZEW Konjunkturerwartungen 11/21 (11.00 Uhr) - US: Erzeugerpreise 10/21 (14.30 Uhr) API Ölbericht (Woche; 22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.11.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; angekündigt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Hiag (Bezugsfrist 4. bis 12. November) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Varia US (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,0579 - USD/CHF: 0,9119 - Conf-Future: -7 BP auf 165,58% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,181% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,26% auf 12'353 Punkte - SLI (Montag): +0,39% auf 2'007 Punkte - SPI (Montag): +0,24% auf 15'945 Punkte - Dax (Montag): -0,05% auf 16'047 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,10% auf 7'047 Punkte

