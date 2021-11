STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte mit leichten Abgaben in den Handel starten. Nachdem der Leitindex SMI zuletzt fünf Wochen in Folge Gewinne verbucht hatte, scheint ihm seit Wochenbeginn etwas die Luft ausgegangen zu sein. Die Vorgaben aus Übersee sprechen ebenfalls für einen leichteren Start in den Tag.

- SMI vorbörslich: -0,09% auf 12'356,38 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,31% auf 36'320 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,60% auf 15'887 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,61% auf 29'107 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon Q3: Umsatz 2084 Mio USD (AWP-Konsens: 2'031 Mio) Op. Kernmarge 17,7% (AWP-Konsens: 17,4%) Op. Marge 1,0% (AWP-Konsens: 7,9%) Ergebnis je Aktie 0,54 USD (VJ 0,30) Umsatz Vision Care 923 Mio USD (VJ 822 Mio) Umsatz Surgical 1161 Mio USD (VJ 996 Mio) Kernergebnis je Aktie 0,54 USD (AWP-Konsens: 0,51) - Barry Callebaut 2020/21: Verkaufsmenge +4,6% (AWP-Konsens: +4,5%) Umsatz 7208 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7205 Mio) Verkaufsvolumen (in 1000) 2192 t (AWP-Konsens: 2190) EBIT 566,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 564 Mio) Konzerngewinn 384,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 375 Mio) Dividende 28,00 Fr.(AWP-Konsens: 25,52; VJ 22,0 Fr.) Mengenwachstum Gourmet & Spezialitäten +18,3% Kakaopreise -7% - beträchtliches Überangebot Mittelfristziele bestätigt CEO an Call: Logistik ist im Moment stark gefordert Wachsen auch weiter, wenn Pandemieeinfluss wieder stärker wird vorbörsliche Indikation +0,9% - IVF Hartmann reduziert EBIT-Prognose für H2 wegen Pandemieeinflüssen EBIT wird im H2 nicht höher sein als im H1 Erwarteter Grossauftrag ist bislang nicht eingetroffen Struturell ist Gruppe gut positioniert und gewinnt Marktanteile - Swiss Steel Q3: Umsatz 765,0 Mio EUR (VJ 509,4 Mio) Adj. EBITDA 41,8 Mio EUR (VJ -21,1 Mio) Konzernergebnis 3,6 Mio EUR (VJ -66.3 Mio) 2021: Bestätigt adj. EBITDA-Ziel 150-180 Mio Euro - Züblin H1: Mietertrag 4,2 Mio Fr. (VJ 4,7 Mio) EBITDA 2,6 Mio Fr. (VJ 3,0 Mio) Reingewinn 2,0 Mio Fr. (VJ 2.0 Mio) Leerstandquote sinkt auf 12,6% von 15.7% Weiterhin zurückhaltend bei Immobilienakquisitionen hält Gewinn trotz sinkender Mieterträge (HEADLINE) - Plazza: VR-Präsident tritt zur nächsten Generalversammlung zurück - Polypeptide: 4,5 Prozent-Paket von Draupnir bei inst. Investoren platziert - Wisekey reicht Patentanmeldung in den USA für Non-Fungible Tokens ein - Youngtimers übernehmen Anteil an Pininfarina nun doch nicht NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Galderma-CEO hält Börsengang in der Schweiz für eine Option (Inti FuW) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Wisekey: Moez Kassam senkt Anteil auf 14,77% PRESSE MITTWOCH - Keine relevanten nachrichten Mittwoch: - Züblin: Conf. Call H1 (09.30 Uhr) - Barry Callebaut: BMK 2020/21 (10.00 Uhr) - Alcon: Conf. Call Q3 (14.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Oktober 2021 (17.40 Uhr) Donnerstag: - Zurich Insurance: Update 9Mte (Conf. Call 13.00 Uhr) - Varia US: Q3-Statement Freitag: - LM Group: Ergebnis Q3 - Richemont: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.00 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Oktober 2021 (Freitag) Ausland: - US: Verbraucherpreise 10/21 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Realeinkommen 10/21 (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 09/21 (endgültig) (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.11.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; angekündigt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - Hiag (Bezugsfrist 4. bis 12. November) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,1574 - USD/CHF: 0,9131 - Conf-Future: -5 BP auf 165,47% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,176% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,11% auf 12'368 Punkte - SLI (Dienstag): +0,12% auf 2'009 Punkte - SPI (Dienstag): +0,24% auf 15'983 Punkte - Dax (Dienstag): -0,04% auf 16'040 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,06% auf 7'043 Punkte

