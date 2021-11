STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Montag zunächst ohne klare Richtung in den Handel starten. Am Freitag hatte sich der Leitindex SMI mit seinem sechsten Wochenplus in Folge ins Wochenende verabschiedet. Die Vorgaben aus Übersee sind zum Wochenstart eher uneinheitlich.

- SMI vorbörslich: +0,15% auf 12'534,32 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,50% auf 36'100 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,00% auf 15'861 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,56% auf 29'777 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sonova H1: Umsatz 1603,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1580 Mio) Bereinigter EBITA 406,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 399,4 Mio) Reingewinn 301,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 301,4 Mio) 2021/22: Bisherige Guidance gilt unverändert Wachstum von 24%-28% bei Umsatz; 34-42% bei EBITA erw. Ausblick ohne zusätzlichen Probleme in der Zulieferkette Akquisition von Sennheiser in Guidance nicht reflektiert CEO: Spüren den globalen Chip-Mangel; Knappheit dürfte anhalten Challenges in europäischen Märkten derzeit am grössten Mit Profitabilität zufrieden; Strukturelle Verbesserungen erzielt Bolt-on-Akquisitionen v. a. bei Retail und Technologien spannend Vorbörsliche Indikation +1,6% - Roche-Covid-Medikament Ronapreve in der EU zugelassen - Sika: CS senkt Ausblick für Rating 'Low A' auf 'negativ' - Comet 2021: Ziele bestätigt - Umsatz 480-500 Mio Fr, EBITDA-Marge 18-20% 2025: Ziele bestätigt - Umsatz von über 830 Mio. CHF erwartet EBITDA-Marge von 25% und ROCE von rund 30% erwartet - Dormakaba Q1: Umsatzwachstum von 7 Prozent 2021/22: Ausblick für organ. Umsatzwachstum erhöht auf 3% und 5% setzt sich für neue Strategieperode neue Ziele strebt bereinigte EBITDA-Marge im Bereich von 16-18% an ab 2023/24 strebt ROCE oberhalb 30% an ab 2023/24 führt Regionen DACH und EMEA in einem Segment zusammen reduziert redundante Funktionen und spart 300 Stellen ein will Mesker verkaufen CFO Bernd Brinker verlässt das Unternehmen Mathias Mörtl wird Chief Operating Officer Frederick Jeske-Schönhoven wird Chief Strategy & Marketing Officer Vorbörsliche Indikation +1,4% - EFG 9 Mte: Neugeldzufluss von 6,2 Milliarden Franken Verwaltete Vermögen auf Allzeithoch von 173 Mrd Franken Operativer und Reingewinn deutlich über Vorjahr Vorbörsliche Indikation +3,9% - Leonteq 2021: Neu Gewinn von 140-160 Mio Fr. erwartet Rechnet für H2 mit einem soliden Wachstum Vorbörsliche Indikation +5,1% - Orascom: Ägyptische Tochter meldet Umsatzanstieg von 50% nach 9Mte Adj. EBITDA 1,8 Mrd EGP (+106%) - Addex-Partner Janssen bringt Epilepsie-Kandidaten ADX71149 in Phase-II-Studie - Allreal richtet sich stärker auf Nachhaltigkeit aus - Hochdorf führt End-Verkaufsverhandlungen für Grundstück und Gebäude - Spice startet Rückkaufprogramm von bis zu 5,76% des Aktienkapital - Stadler Rail kann mit Auftrag von Baselbieter BLT für 25 neue Trams loslegen - GLKB stellt Kunden Bezahl-App Twint zur Verfügung NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - China: Einzelhandel und Industrie erholen sich überraschend - Japans Wirtschaft im dritten Quartal geschrumpft WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Burckhardt: Federated Hermes, Inc. reduziert Anteil auf <3% - Lalique: Dharampalsatyapal Limited meldet 12,28%; Silvio Denz 58,37% - Orior: Schroders plc senkt Anteil auf <3% - Schaffner: Buru Holding AG meldet Anteil von 24,3% - Swiss Re: Blackrock meldet Anteil von 5,19% PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Sonova: Conf. Call zu H1-Ergebnis (09.30/13.00 Uhr) - Allreal: Investorentag - Comet: Virtual Capital Markets Day (09.30 - 12.00 Uhr) - Dormakaba: Capital Markets Day Dienstag: - Orascom DH: Ergebnis Q3 (Conf. Call 15.00 Uhr) - On Holding AG: Ergebnis Q3 (Conf. Call 14.00 Uhr) Mittwoch: - Datacolor: Dividende/Geschäftsbericht 2020/21 - Aevis: Umsatz Q3 - Klingelnberg: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - GV: Aryzta WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Schweizerischer Immobilienpreisindex (IMPI) im Q3 (Dienstag) Ausland: - EU: Handelsbilanz 09/21 (11.00) - US: Empire State Index 11/21 (14.30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.11.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; angekündigt) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0537 - USD/CHF: 0,9196 - Conf-Future: -4 BP auf 164,32% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,103% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,76% auf 12'516 Punkte - SLI (Freitag): +1,02% auf 2'036 Punkte - SPI (Freitag): +0,74% auf 16'144 Punkte - Dax (Freitag): +0,07% auf 16'094 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,45% auf 7'091 Punkte

