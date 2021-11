STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt steuert auf die 7. Woche mit eine Gewinn in einer Reihe zu. Und auch das am Vortag erreichte Rekordhoch bleibt in Griffnähe. Zwar stimmten die steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus die Anleger vorsichtig. Dennoch sei die Stimmung gut und die Marktteilnehmer glaubten weiter an ein Weihnachtsrally. - SMI vorbörslich: +0,40% auf 12'603,12 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,17% auf 35'871 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,45% auf 15'994 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,50% auf 29'746 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Re und der chinesische Tech-Gigant Baidu arbeiten zusammen - UBS einigt sich in Steuerverfahren mit belgischer Justiz - Alpiq: Johannes Teyssen als neuer Verwaltungsrat nominiert - Adval Tech: Valeria Poretti-Rezzonico tritt aus der Konzernleitung aus - Cosmo: DETECT-Studie zeigt Vorteil von KI-Unterstützung bei Koloskopie vorbörsliche Indikation +3,8% - Medmix ernennt Itee Satpathy zum Chief Human Resources Officer - Starrag unterzeichnet mit Betriebsrat Mönchengladbach Interessenausgleich Ausgleich dürfte Ergebnis 2021 mit bis zu 10,3 Mio Fr. belasten NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Xlife Sciences erwägt Wechsel an die Schweizer Börse im Q1 2022 PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Ausland: - GB: Einzelhandelsumsatz Okt -1,3% GG Vorjahr (Prognose -1,9) Einzelhandelsumsatz Okt +0,8% GG Vormonat (Prognose +0,5) - DE: Erzeugerpreise Okt +3,8% GG Vormonat (Prognose +1,9) Erzeugerpreise Okt +18,4% GG Vorjahr (Prognose +16,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Burckhardt: NN Group N.V. meldet Anteil von 9,86% - Credit Suisse meldet Eigenanteil von 2,82%/4,39% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,08% PRESSE FREITAG - CS und Künstler Ai Wei Wei haben Streit (Tamedia) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Julius Bär: Verwaltete Vermögen 10 Mte Dienstag: - Clariant: Capital Market Day - U-blox: Capital Markets Day WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - EU: Leistungsbilanz 09/21 (10.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.11.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; Nachfrist 19.11.-2.12.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0517 - USD/CHF: 0,9263 - Conf-Future: +53 BP auf 164,57% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,136% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,37% auf 12'553 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,38% auf 2'037 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,45% auf 16'121 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,18% auf 16'222 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,21% auf 7'142 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)