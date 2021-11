STIMMUNG - Nach dem Ausverkauf zum Wochenschluss stehen die Zeichen am Schweizer Aktienmarkt am Montag auf Stabilisierung. Am vergangenen Freitag war der Leitindex SMI mit einem Wochenverlust von 2,8 Prozent aus dem Handel gegangen. Alleine am Freitag war er aus Sorge um eine neue Corona-Variante um 2 Prozent in die Knie gegangen. - SMI vorbörslich: - Dow Jones (Freitag): -2,53% auf 34'899 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -2,23% auf 15'492 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,63% auf 28'284 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom und weitere Telcos wollen Tech-Giganten zur Finanzierung heranziehen - Castle Alternative schüttet erste Liquidationsdividende aus - Bystronic übernimmt restliche Anteile am Automationsspezialisten Antil - Mobimo-CEO will Immobilienportfolio bis 2050 CO2-neutral machen - Stadler Rail-Chef: Haben das Wachstum der letzten Jahre gut verkraftet übernimmt Bär Bahnischerung mit 130 Mitarbeitern - Youngtimers nominiert drei neue VR-Mitglieder NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 3,05% - Idorsia: FMR LLC senkt Anteil auf <3% - LM Group: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,95% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,12% - Montana Aero: Christian Boas/Emile Boas Via Dreda verringern Anteil auf <3% - Sika: Norges Bank meldet Anteil von 3,01% - Youngtimers: Norman Hansen meldet Anteil von 7,58% PRESSE MONTAG - VAT-CEO will Umsatzziel für 2025 weit übertreffen (cash.ch) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Bystronic: Capital Markets Day (09.30 - 15.30 Uhr) Mittwoch: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer (Dienstag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2021 (Mittwoch) - Einkaufsmanager-Index (PMI) November 2021 (Mittwoch) Ausland: - JP: Einzelhandelsumsatz 10/21 (00.50 Uhr) - EU: Verbrauchervertrauen 11/21 (11.00 Uhr) Wirtschafts- und Industrievertrauen 11/21 (11.00 Uhr) - DE: Verbraucherpreise 11/21 (vorläufig; 14.00 Uhr) - US: Schwebende Hausverkäufe 10/21 (16.00 Uhr) Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/21 (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.12.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; Nachfrist 19.11.-2.12.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 9.12.21 - Datacolor (35,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,04435 - USD/CHF: 0,9268 - Conf-Future: +124 BP auf 165,85% (Freitag) - SNB: Kassazinssatz -0,188% (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -2,01% auf 12'199 Punkte - SLI (Freitag): -2,25% auf 1'964 Punkte - SPI (Freitag): -1,89% auf 15'600 Punkte - Dax (Freitag): -4,15% auf 15'257 Punkte - CAC 40 (Freitag): -4,75% auf 6'740 Punkte

