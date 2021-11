STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt dürfte der Handelsauftakt am Dienstag tiefrot ausfallen. Nach dem Ausverkauf am vergangenen Freitag hatte der Leitindex SMI am gestrigen Montag noch einen zaghaften Stabilisierungsversuch unternommen. Die Vorgaben aus Übersee sprechen mittlerweile aber für Eröffnungsverluste. - SMI vorbörslich: -0,94% auf 12'105,64 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,68% auf 35'136 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,88% auf 15'783 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -1,63% auf 27'822 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Schindler lanciert neue App zur Optimierung von Transportzeiten in Gebäuden - Vifor Pharma: Finanzchef Colin Bond geht in Pension Suche nach neuem Finanzchef bereits eingeleitet - Ascom gewinnt Auftrag für Softwarelösungen im Gesundheitswesen in Italien - Burkhalter: Gruppe kauft Elektrotechnik-Unternehmen im Wallis Gekaufte Firma Elektrohüs mit Jahresumsatz von 3 Mio Fr. - Bystronic bestätigt bisherige Mittelfristziele - Wachstum von >5% angestrebt Bis 2025 EBIT-Marge von >12% angestrebt Weitere Akquisitionen geplant VRP: Wachstumsstrategie 2025 gut gestartet Werden an GV Dividendenvorschlag für 2021 unterbreiten 2021: Prognose bestätigt - weiter Umsatzplus von rund 15% erwartet Weiter EBIT-Marge bei 8-9% erwartet - Dormakaba: Jim-Heng Lee übernimmt CEO-Posten Nachfolge von Lee als COO SSAS Asia-Pacific noch unklar Bisherige CEO Soussan wechselt zu internationalem Grosskonzern Kürzlich angekündigte Wachstumsstrategie wird konsequent umgesetzt vorbörsliche Indikation -3,3% - Evolva: Aktien gehen an Veraison - Bruttoeinnahmen von 7,5 Mio Fr. Veraison hält nach Transaktion 6,2% am Unternehmenpan Finanzierung der laufenden Aktivitäten und Ausbau Handelsgeschäfte Andreas Weigelt von Veraison soll an GV 2022 in VR gewählt werden kündigt Privatplatzierung von 63,8 Millionen Aktien an - Galenica beruft Digital-Chef Lukas Ackermann in die Geschäftsleitung - MCH: Fast 50'000 Besucher an Berufsmesse Zürich - Molecular Partners: Ensovibep in-vitro auch bei Omicron-Variante aktiv - Montana Aerospace kauft brasilianischen Drahthersteller São Marco - Relief: US-Partner präsentiert positive Daten zu Aviptadil bei Covid Nermeen Varawalla wird neuer Chief Medical Officer Jeremy Meinen zum Chief Accounting Officer ernannt Marco Marotta zum Chief Business Officer ernannt - Swisscom gewinnt Mobilfunkt-Netztest vor Sunrise UPC und Salt - Vontobel-Ratings von Moody's bestätigt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Ausland: - JP: MNI JAPAN OCT JOBLESS RATE FALLS TO 2.7% FROM SEP 2.8% MNI JAPAN OCT INDUSTRIAL OUTPUT +1.1% M/M; SEP -5.4% WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - BVZ: Cpval Caisse De Prévoyance Du Canton Du Valais meldet Anteil von 3,15% - Evolva erhält 7,5 Mio Fr. neue Mittel - Veraison wird wichtiger Aktionär - Evolva: Veraison hält nach Transaktion 6,2% am Unternehmenpan - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,92% - Orior: Vontobel Fonds Services AG meldet Anteil von 3,03457% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Bystronic: Capital Markets Day (09.30 - 15.30 Uhr) Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Also: Capital Markets Day (virtuell, 14.00-16.30 Uhr) - Glencore: Investorentag (ab 15.00 Uhr) - Novartis: Research and Development Day WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer (09.00) - BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Mittwoch - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise November 2021 (Mittwoch) - Einkaufsmanager-Index (PMI) November 2021 (Mittwoch) - BFS: Detailhandelsumsätze Oktober 2021 (Donnerstag) Ausland: - DE: Arbeitslosenzahlen 11/21 (09.55 Uhr) - EZ: Verbraucherpreise 11/21 (vorläufig) (11.00 Uhr) - US: FHFA-Index 09/21 (15.00 Uhr) MNI Chicago PMI 11/21 (15.45 Uhr) Verbrauchervertrauen 11/21 (16.00 Uhr) API Ölbericht (Woche) (22.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.12.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; Nachfrist 19.11.-2.12.) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,04255 - USD/CHF: 0,9212 - Conf-Future: -29 BP auf 165,56% (Montag) - SNB: Kassazinssatz -0,198% (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,18% auf 12'221 Punkte - SLI (Montag): +0,36% auf 1'971 Punkte - SPI (Montag): +0,21% auf 15'633 Punkte - Dax (Montag): +0,16% auf 15'281 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,54% auf 6'776 Punkte

awp-robot/sw/kw

(AWP)