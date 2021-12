STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im vorbörslichen Geschäft klar tiefer. Belastet werden die hiesigen Aktien von schwachen Vorgaben aus den USA. Dort hat der erste bestätigte Corona-Fall mit der Omikron-Variante bei einer geimpften Person in Kalifornien kurz vor Handelsschluss zu einer Verkaufswelle geführt. Vifor sind derweil vorbörslich stark gesucht nach Gerüchten über ein Übernahmeangebot.

- SMI vorbörslich: -1,06% auf 12'136,18 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -1,34% auf 34'022 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): -1,83% auf 15'254 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,65% auf 27'753 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis hält heute IR-Day ab: Mittelverwendung im Einklang mit Prioritäten der Kapitalallokation Investitionen in das organische Geschäft haben erste Priorität Verpflichten uns zu starker und wachsender Dividende Marge im hohen 30%-Bereich bis 2026 in Pharmasparte erwartet In Pipeline stecken bis 2026 bis zu 20 Blockbuster (Umsatz >1 Mrd) Umsatzwachstum >4% CGAR zwischen 2020 und 2026 erwartet Wachstum >5% bis 2026, wenn Entresto Exklusivität nach 2026 verliert Cosentyx mit positiven Daten für potentiell neue Indikation 2026: Wachstum+Pipeline übersteigen Generikalücke von 9 Mrd USD will nach 2026 schneller als Mitbewerber wachsen vorbörsliche Indikation -0,8% - Holcim-Präsident nimmt an Befragung der französischen Justizbehörden teil - Richemont wird in Stoxx Europe 50 aufgenommen - ersetzt Vodafone - Temenos verlegt Amerika-Hauptsitz nach New York - Rieter: This E. Schneider stellt sich an GV 2022 nicht zur Wiederwahl Sarah Kreienbühl und Daniel Grieder zur Wahl in VR vorgeschlagen - SPS unterzeichnet Kreditfazilitäten über total 2.6 Mrd. Fr. Ablösung Bankhypotheken und Abschluss 2 unbesicherter Kreditfazilitäten Deutliche Senkung der laufenden Zinskosten und Stärkung der Flexibilität Ablösung d. Hypotheken wird Erfolgsrechnung 2021 mit 24 Mio Fr. belasten - Achiko vermeldet Wirksamkeit seines Schnelltests bei Omikron-Virusvariante - Also ernennt Beate Flamm zum Mitglied der Konzernleitung - Hiag verkauft nicht strategische Immobilien für rund 60 Mio Fr. - Newron: Robert Leslie Holland tritt per Ende 2021 aus VR zurück - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Helvetia Holding AG senkt Anteil auf <3% - GAM: Schroders plc meldet Anteil von 5,064% - Gurit: Martin Bisang vergrössert Anteil leicht auf 16,66% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,17% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Novartis: R&D Day 2021 (14.00 - 19.00 Uhr) - Also: Capital Markets Day (virtuell, 14.00-16.30 Uhr) Freitag: - Keine Termine Montag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze Oktober 2021 (08.30 Uhr) - BFS: Touristische Beherbergungen Oktober/Sommersaison 2021 (Montag) Ausland: - EUR: Erzeugerpreise 10/21 (11.00 Uhr) Arbeitslosenzahlen 10/21 (11.00 Uhr) - USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.12.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; Nachfrist 19.11.-HEUTE) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 9.12.21 - Datacolor (35,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0425 - USD/CHF: 0,9211 - Conf-Future: +5 BP auf 165,79% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,195% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,88% auf 12'266 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,99% auf 1'981 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,89% auf 15'671 Punkte - Dax (Mittwoch): +2,47% auf 15'473 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +2,39% auf 6'882 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)