STIMMUNG - An der Schweizer Börse wird zum Wochenschluss eine Erholung erwartet. Den positiven Vorgaben aus den USA dürfte sich der hiesige Markt wohl anschliessen, heisst es im Markt. Allerdings könnten sich die Anleger vor dem am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht vorsichtig verhalten. Sollten die Zahlen zu stark ausfallen, könnten die Zinserhöhungserwartungen weiter steigen.

- SMI vorbörslich: +0,51% auf 12'240,07 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +1,82% auf 34'640 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,83% auf 15'381 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,00% auf 28'030 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche hat zusätzliche Testmöglichkeiten für Omikron-Variante entwickelt vorbörsliche Indikation +1,1% - Swiss Life: Aktienrückkaufprogramm begint am 6. Dezember 2021 vorbörsliche Indikation +1,2% - Vifor Pharma zu Übernahme-Spekulationen: Prüfen systematisch Optionen, die Marktposition stärken Führen regelmässig Gespräche, kommentieren diese aber nicht vorbörsliche Indikation +2,3% (Vortag +21%) - Burckhardt Compression kauft kleine holländische Firma - Cosmo hält nach Abschluss Angebot insgesamt 96,5% an Cassiopea - Glarner Kantonalbank kündigt Additional Tier-1-Anleihe - Meyer Burger drosselt in Sachsen wegen Corona vorübergehend die Produktion - Molecular Partners: Forschungszusammenarbeit mit Uni Bern bei MP0533 - Private Equity Holding: Nach 8 Monaten Gewinn von rund 88 Mio EUR NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Peter Spuhler meldet Anteil von 3,38% - Evolva: Marc Cattelani meldet Anteil von 45,82%; Evolva Holding SA 4,6% - Glarner KB: Gruppe diverser Kantonalbanken meldet Anteil von 17,39% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,97% - Peach Property: Blackrock meldet Anteil von 3,05% PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Keine Termine Montag: - Keine Termine Dienstag: - Schaffner: Ergebnis 2020/21 (Conf. 10.30 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Touristische Beherbergungen Oktober/Sommersaison 2021 (Montag) - Seco: Arbeitsmarktdaten November 2021 (Dienstag) - SNB: Devisenreserven November 2021 (Dienstag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag; Ergebnis am Mittwoch) Ausland: - FR: Industrieproduktion 10/21 (08.45 Uhr) PMI Dienste 11/21 (2. Veröffentlichung; 09.50 Uhr) - DE: PMI Dienste 11/21 (2. Veröffentlichung; 09.55 Uhr) - EU: PMI Dienste 11/21 (2. Veröffentlichung; 10.00 Uhr) Einzelhandelsumsatz 10/21 (11.00 Uhr) - GB: PMI Dienste 11/21 (2. Veröffentlichung; 10.30 Uhr) - US: Arbeitsmarktbericht 11/21 (14.30 Uhr) Markit PMI Dienste 11/21 (2. Veröffentlichung; 15.45 Uhr) ISM Services Index 11/21 (16.00 Uhr Auftragseingang Industrie 10/21 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 10/21 (endgültig; 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.12.2021 Übernahmeangebote: - IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) Kapitalerhöhungen, Aktiensplit etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 9.12.21 - Datacolor (35,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 1,0399 - USD/CHF: 0,9216 - Conf-Future: +41 BP auf 166,20% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,25% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,73% auf 12'178 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,79% auf 1'966 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,70% auf 15'561 Punkte - Dax (Donnerstag): -1,35% auf 15'263 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -1,25% auf 6'796 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)