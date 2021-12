STIMMUNG Der Aufwärtstrend an den Aktienmärkten hält dank positiven Vorgaben aus den USA und aus Fernost an. Die Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen der neuen Corona-Variante Omikron nähmen weiter ab, heisst es. Im Fokus steht hierzulande Nestlé. Der Nahrungsmittelkonzern hat den Verkauf von L'Oréal-Aktien im Wert von gut 9 Milliarden Franken bekannt gegeben und ein neues Milliardenschweres Aktienrückkaufprogram angekündigt.

- SMI vorbörslich: +0,23% auf 12'541,91 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +1,40% auf 35'719 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +3,03% auf 15'687 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +1,42% auf 28'861 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé reduziert Beteiligung an L'Oréal auf 20,1% Gesamtbetrag Verkauf von L'Oréal-Aktien bei 8,9 Mrd Euro (9,3 Mrd Fr.) Kündet neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 20 Mrd Fr. an VR/Management bekräftigt Strategie zur Investition in Kerngeschäft Nestlé bleibt mit zwei Sitzen im Verwaltungsrat von L'Oréal vertreten Vorbörsliche Indikation +1,0% - Helvetia: Doris Russi Schurter kandidiert nicht mehr als Präsidentin Vizepräsident Thomas Schmuckli übernimmt Präsidium interimistisch Axel Lehmann soll 2023 VR-Präsident werden Vorbörsliche Indikation -0,6% - Achiko erhält Produktzulassung für Covid-19-Diagnosetest in Indonesien - Arundel: Vize-Präsident Srinivas tritt per Ende Jahr zurück (HEADLINE) - Basilea: Weitere Pfizer-Meilensteinzahlung wegen starker Cresemba-Umsätze NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Evolva: Veraison meldet Anteil von 6,59% - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 2,89% - Nestlé: Blackrock meldet Anteil von 5,05% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 3,05% - Vontobel: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,02% PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Santhera: Conf. Call Ausblick 2022 (15.00 Uhr) - GV: Barry Callebaut Donnerstag: - TX Group: Capital Market Day - GV: SHL Freitag: - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (ab 11.15 Uhr) - Seco: Konjunkturprognosen vom Dezember 2021 (Donnerstag) Ausland: - US: EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.12.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; Abwicklung per 17.12. geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 (Bookbuilding ab 9.12.; IPO für 15.12. geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 9.12.21 - Datacolor (35,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 1,0428 - USD/CHF: 0,9236 - Conf-Future: -39 BP auf 166,59% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,273% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +1,12% auf 12'514 Punkte - SLI (Dienstag): +1,67% auf 2'025 Punkte - SPI (Dienstag): +1,36% auf 15'997 Punkte - Dax (Dienstag): +2,82% auf 15'814 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +2,91% auf 7'065 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)