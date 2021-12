STIMMUNG Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag wenig verändert gesehen. Nach drei starken Tagen sei eine Konsolidierung zu erwarten, heisst es am Markt. Die Stimmung bleibe aber gut. Die Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirusvariante Omikron hätten sich weiter gelegt. Aber die am Freitag anstehenden US-Inflationsdaten sorgten für eine gewisse Nervosität.

- SMI vorbörslich: +0,14% auf 12'614,54 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,10% auf 35'755 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,64% auf 15'787 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,47% auf 28'725 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - CS-Präsident hat Quarantäneregeln missachtet "Bedaure Fehler und entschuldige mich" - Logitech-CEO sieht neue Strategie von Meta positiv (Interview TA) - Novartis erzielt mit Augenmittel gute Ergebnisse in Behandlung von DME - Huber+Suhner: Geschäftsgang verläuft bisher auch im Q4 "sehr erfreulich" Für FY 2021 neu EBIT-Marge von über 11,0% erw. (Zielband 8-10%) Vorbörsliche Indikation +3,6% - Poenina: Unabhängiger Untersuchungsbericht veröffentlicht Keine Transaktionen mit den im Strafbefehl aufgeführten Parteien VR hat umgehend Schritte zur Behebung der Altlasten eingeleitet Ergebnisse der Untersuchung haben keinen Einfluss auf Finanzlage Weiter Steigerung des Gewinns pro Aktie im 2021 erwartet - TX Group: Transaktion mit Swiss Marketplace Group führt zu Erlös von 270 Mio Beabsichtigen 135 Millionen Fr. als Sonderdividende auzuschütten Aktionäre erhalten über drei Jahren jeweils 4,20 Fr. pro Aktie Darüber hinaus wird sich Dividende am freien Cashflow orientieren - Zur Rose führt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durch Kapitalerhöhung generiert Bruttoerlös von 188,5 Mio Fr. Ausgabepreis für Kapitalerhöhung bei 290 Fr. pro Aktie Vorbörsliche Indikation -11% - BLKB investiert in Start-up Swisspeers - Molecular Partners kündigt Einblicke in Krebs-Pipeline an Kongressen an - Santhera-CEO zeigt sich zuversichtlich für DMD-Mittel Vamorolone NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - Alpiq korrigiert H1-Zahlen 2021 - Reingewinn nun 16 statt 54 Mio Fr. - Axpo 2020/21: Gesamtleistung 6,06 Mrd Fr. (VJ 4,81 Mrd) EBIT 516 Mio Fr. (VJ 791 Mio) Reingewinn 607 Mio Fr. (VJ 570 Mio) Ao Wertberichtigung auf Kraftwerksanlagen von 232 Mio Fr. 2021/22: Länger als geplante Revision von Leibstadt negativ für Ergebnis - Raiffeisen-GV wählt Thomas Müller mit 76% der Stimmen zum neuen VR-Präsident -GV wählt Sandra Lathion mit 94% der Stimmen in den Verwaltungsrat PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - SNB-Direktorin Maechler: Haben derzeit keine Pläne zur Ausgabe einer CBDC SNB und Banque de France vermelden erfolgreichen Test mit Digitalwährungen - DE: Exporte Oktober +4,1% gg VM (Prog +0,8) Importe Oktober +5,0% gg VM (Prog +0,4%) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: UBS Group AG meldet Anteil von 8,99%/1,81% - Cassiopea: LLB Swiss Investment AG senkt Anteil auf <3% - Crealogix: Lock-up-Gruppe Richle etc. verringert Anteil leicht auf 44,523% - Galenica: Blackrock meldet Anteil von 3,03% - GAM: Schroders plc meldet Anteil von 4,97% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - SHL: GV (13.00 israelische Zeit) Freitag: - keine Termine Montag: - UBS: Prozess in Frankreich (Urteil 2. Instanz erwartet) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen November 2021 (17.40 Uhr) - Wisekey: Investorentag WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konjunkturprognosen vom Dezember 2021 (09.00 Uhr) Ausland: - USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) - USA: Lagerbestände Grosshandel 10/21 (endgültig; 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.12.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; Abwicklung per 17.12. geplant) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 (Bookbuilding ab 9.12.; IPO für 15.12. geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 9.12.21 - Datacolor (35,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 1,0427 - USD/CHF: 0,9206 - Conf-Future: +140 BP auf 167,99% (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz -0,286% (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,67% auf 12'597 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,40% auf 2'034 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,57% auf 16'087 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,80% auf 15'687 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -0,72% auf 7'015 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)