STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch gemäss den vorbörslichen Kursen kaum verändert in die Sitzung starten. Vorherrschend sind Sorgen über eine höhere Inflation und die Ausbreitung der Omikron-Virusvariante.

- SMI vorbörslich: +0,27% auf 12'445,70 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,30% auf 35'544 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,14% auf 15'238 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,10% auf 28'460 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche lanciert Tests für Infektionskrankheiten auf dem Cobas 5800 System Partnerschaft mit Atea für Coronapille endet am 10. Februar - Sonova nominiert Julie Tay für den Verwaltungsrat - Orascom Development-VRP Samih Sawiris gibt Amt auf kommende GV ab Naguib Sawiris soll an nächster GV VR-Präsident werden Naguib Sawiris wird neuer Mehrheitsaktionär von ODH Samih Sawiris bleibt VRP der Andermatt Swiss Alps AG - Stadler: Lieferung von 10 Trams für Verkehrsbetriebe Potsdam unterzeichnet Gesamtlieferung nach Potsdam erhöht sich auf 28 Trams Potsdamer VIP haben 60,8 Mio Euro für Kauf von 13 Trams zur Verfüg. - Leclanché: Zusammenarbeit für Energiespeicherlösungen mit MPC Energy MPC Energy hat 40% an Holdinggesellschaft des Projekts erworben Projekt erfordert Investitionen in Höhe von rund 74 Millionen USD - Achiko schliesst Aktienkapitalerhöhung ab - Addex liefert Update zu Produktpipeline - Arundel: Londoner Gericht weist Forderung nach Kostenerstattung ab - Kudelski-Tochter erhält weiteren Auftrag vom norwegischen Filminstitut - Medacta bringt 360-Grad-Zervikalplattform auf Markt - Polyphor und EnBiotix behandeln 1. Patienten mit inhalierbarem Murepavedin - Relief-Partner NRx mit neuen Sicherheitsdaten für Corona-Kandidaten Aviptadil NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: Ökonomen von "SNB Observatory" empfehlen die Bildung eines Staatsfonds - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Credit Suisse: Blackrock meldet Anteil von 5,03% - Dormakaba: FM KGaA (Familie Mankel) meldet Anteil von 27,96% - Sensirion: Blackrock meldet Anteil von 3,07% - Temenos: BNP PARIBAS SA meldet Anteil von 8,61% - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 2,95% PRESSE MITTWOCH - Chefwechsel bei Risikokapitalfonds UBS Next (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Roche: Update following ASH 2021 - Molecular Partners: Oncology R&D Day - Santhera: aoGV (10.30 Uhr; Kapitalerhöhung) - VT5 Acquisition Company AG: Börsengang an SIX Donnerstag: - Straumann: Capital Markets Day (08.30 - 16.00 Uhr, online) - Perrot Duval: Ergebnis H1 (7.00 Uhr) - Cicor: ao GV Freitag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF: Winterprognose 2021 (Donnerstag) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) Direktinvestitionen 2020 (Freitag) Ausland: - US: Empire State Index 12/21 (14.30 Uhr) Einzelhandelsumsatz 11/21 (14.30 Uhr) Im- und Exportpreise 11/21 (14.30 Uhr) Lagerbestände 10/21 (16.00 Uhr) NAHB-Wohnungsmarktindex 12/21 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche) (16.30 Uhr) FOMC, Zinsentscheid (20.00 Uhr, 20.30 Uhr MK mit Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 17.12.2021 Übernahmeangebote: - Cassiopea (durch Cosmo; Abwicklung per 17.12. geplant) - Vifor (durch CSL, Beginn Angebot um den 18.1. erwartet) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - VT5 (IPO für HEUTE geplant) Dekotierungen (angekündigt): - Castle Alternative: (Q2 2022 erwartet) - Cassiopea (nach Übernahme geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 1,0419 - USD/CHF: 0,9239 - Conf-Future: -41 BP auf 164,08% (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz -0,287% (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -1,11% auf 12'412 Punkte - SLI (Dienstag): -1,09% auf 1'999 Punkte - SPI (Dienstag): -1,10% auf 15'849 Punkte - Dax (Dienstag): -1,08% auf 15'454 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,69% auf 6'895 Punkte

awp-robot/sw/

(AWP)